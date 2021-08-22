وصفة الفازلين لإزالة الشعر نهائيا من الجسم في دقائق بدون الشعور بأي ألم

الفازلين لإزالة الشعر يعد الفازلين من المستحضرات المفيدة جداً للبشرة حيث تستخدمه العديد من النساء في ترطيب البشرة وتنعيمها ويمكن استخدامه ايضاً في إزالة الشعر الزائد في الجسم، كما يستخدم في ترطيب الشعر وإعطائه ملمس حريري ناعم، وأكثر ما يميزه أنه خالي من المواد الكيميائية الضارة التي قد تؤذي الجسم، ولهذا تتزايد التساؤلات عن طريقة إزالة الشعر بالفازلين، وفي إطار خدمتنا المتميزة التي نحرص دوماً على تقديمها للمتابعين نضع بين أيديكم اليوم كل ما يتعلق بموضوع الفازلين لإزالة الشعر.الفازلين لإزالة الشعر
الفازلين من الوسائل السهلة التي تستخدمها النساء بكثرة في إزالة الشعر الزائد في الجسم لأنه لا يسبب ألم او اسمرار في المنطقة التي يزيل منها الشعر كما إنه خالي من المواد الكيميائية الضارة التي قد تؤذي البشرة ويعتبر بديلاً مناسباً للحلاوة وماكينات الحلاقة التي تسبب الكثير من المشاكل، وسنقدم لكم من خلال السطور التالية طريقة فعالة لإزالة الشعر بالفازلين في البيت.المكونات
- ملعقة كبيرة بودرة الكركم.
- ملعقة كبيرة فازلين.
- أربعة ملاعق حليب.
- ملعقة ونصف من طحين الحمص.
- في وعاء عميق اخلطي بودرة الكركم وطحين الحمص والحليب ثم قلبي جيداً.
- أضيفي نصف ملعقة من الفازلين إلى الخليط السابق وقلبي جيداً
- قومي بوضع الخليط على الشعر الزائد واتركيه لمدة ربع ساعة حتى يجف.
- انزعي الخليط في الاتجاه المعاكس واغسلي مكانه جيداً بالماء الدافئ.
- بإمكانك تكرار الوصفة يومياً للحصول على أفضل النتائج.
يمتلك الفازلين العديد من المميزات التي تجعله الاختيار المفضل للعديد من النساء، ومن هذا الفوائد:
- يقوم بترطيب البشرة.
- يوضع على الجسم قبل العطر لتثبيت لفترات أطول.
- يستخدم في إزالة المكياج كما يستخدم في تنظيف المنطقة المحيطة بالعيون.
- يستخدم في ترطيب الشعر وإكسابه القوة واللمعان.
- يُوضع على الجروح والحروق البسيطة حيث يساعد على التئامها بشكل سريع.
- يستخدم في علاج تشققات الشفاه والقدمين .
- يقوي شعر الرموش ويساهم في زيادة طولها وكثافتها.
- يعالج الشعر المتقصف حيث يكسبه القوة واللمعان والنعومة.
- يستخدم في علاج البواسير.
- يدخل في علاج بعض الأمراض الجلدية مثل الإكزيما والصدفية.
- يحمي البشرة من الجفاف.
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الفازلين لإزالة الشعر يعد الفازلين من المستحضرات المفيدة جداً للبشرة حيث تستخدمه العديد من النساء في ترطيب البشرة وتنعيمها ويمكن استخدامه ايضاً في إزالة الشعر الزائد في الجسم، كما يستخدم في ترطيب الشعر وإعطائه ملمس حريري ناعم، وأكثر ما يميزه أنه خالي من المواد الكيميائية الضارة التي قد تؤذي الجسم، ولهذا تتزايد التساؤلات عن طريقة إزالة الشعر بالفازلين، وفي إطار خدمتنا المتميزة التي نحرص دوماً على تقديمها للمتابعين نضع بين أيديكم اليوم كل ما يتعلق بموضوع الفازلين لإزالة الشعر.الفازلين لإزالة الشعر
الفازلين من الوسائل السهلة التي تستخدمها النساء بكثرة في إزالة الشعر الزائد في الجسم لأنه لا يسبب ألم او اسمرار في المنطقة التي يزيل منها الشعر كما إنه خالي من المواد الكيميائية الضارة التي قد تؤذي البشرة ويعتبر بديلاً مناسباً للحلاوة وماكينات الحلاقة التي تسبب الكثير من المشاكل، وسنقدم لكم من خلال السطور التالية طريقة فعالة لإزالة الشعر بالفازلين في البيت.المكونات
- ملعقة كبيرة بودرة الكركم.
- ملعقة كبيرة فازلين.
- أربعة ملاعق حليب.
- ملعقة ونصف من طحين الحمص.
- في وعاء عميق اخلطي بودرة الكركم وطحين الحمص والحليب ثم قلبي جيداً.
- أضيفي نصف ملعقة من الفازلين إلى الخليط السابق وقلبي جيداً
- قومي بوضع الخليط على الشعر الزائد واتركيه لمدة ربع ساعة حتى يجف.
- انزعي الخليط في الاتجاه المعاكس واغسلي مكانه جيداً بالماء الدافئ.
- بإمكانك تكرار الوصفة يومياً للحصول على أفضل النتائج.
يمتلك الفازلين العديد من المميزات التي تجعله الاختيار المفضل للعديد من النساء، ومن هذا الفوائد:
- يقوم بترطيب البشرة.
- يوضع على الجسم قبل العطر لتثبيت لفترات أطول.
- يستخدم في إزالة المكياج كما يستخدم في تنظيف المنطقة المحيطة بالعيون.
- يستخدم في ترطيب الشعر وإكسابه القوة واللمعان.
- يُوضع على الجروح والحروق البسيطة حيث يساعد على التئامها بشكل سريع.
- يستخدم في علاج تشققات الشفاه والقدمين .
- يقوي شعر الرموش ويساهم في زيادة طولها وكثافتها.
- يعالج الشعر المتقصف حيث يكسبه القوة واللمعان والنعومة.
- يستخدم في علاج البواسير.
- يدخل في علاج بعض الأمراض الجلدية مثل الإكزيما والصدفية.
- يحمي البشرة من الجفاف.
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