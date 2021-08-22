طريقة عمل الكبة المقلية منال العالم في المنزل

كريقة عمل الكبة المقلية الوجبة الشهية والمشهورة في المملكة العربية السعودية والتي لا تقل شهرةً عن كرات اللحم السعودي مع الأرز وتعد الكبة ضمن أشهر الأكلات السريعة التحضير، وقد تم توفير أكثر من طريقة للحصول على أسهل طريقة عمل الكبة المقلية بالإضافة إلى إمكانية صنع الكبة المقلية المقرمشة من خلال خطوات بسيطة للغاية مثل كاساديا الدجاج بالجبن ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل الكبة المقلية.طريقة عمل الكبة المقلية
يمكن الحصول على طريقة عمل الكبة المقلية من خلال توفير بعض المكونات البسيطة وهي:مكونات طريقة عمل الكبة المقلية منال العالم
تنقسم مكونات طريقة عمل الكبة بدون ماكينة إلى قسمين:
مكونات عجينة الكبة:
- عدد 2 كوب ونصف الكوب برغل.
- مقدار 1 ملعقة من الكمون.
- مقدار ملعقة كبيرة ونصف الملعقة من البهارات.
- عدد1 ملعقة صغيرة من النعناع وأخري من الفلفل الأسود.
- عدد 1 ملعقة من البابريكا.
- عدد 1 ملعقة من الملح.
- عدد 1 حبة من البصل.
- مقدار نصف كيلو من اللحم المفروم.
مقادير حشو عجينة الكبة
- عدد 2 ملعقة من الزيت.
- حبة واحدة من البصل.
- عدد 1 ملعقة من البهارات.
- عدد 1 ملعقة من السماق.
- عدد 1 ملعقة من الملح.
- عدد 1 معلقة من الفلفل الأسود.
- مقدار 450 جرام لحم مفروم.
- يتم غسل البرغل جيدًا ومن ثم ينقع في كمية قليلة من الماء.
- بعد ربع الساعة يتم وضع البرغل والبهارات الخاصة بالعجينة في الخلاط ويتم ضربهم لمدة تتراوح ما بين أربعة إلى خمس دقائق.
- نقوم بعد ذلك بإضافة اللحم المفروم إلى الخليط وكذلك مهروس البصل.
ولتجهيز الحشوة يتم عمل الخطوات التالية:
- يتم تسخين المقلاة على درجة حرارة متوسطة ويوضع بها البصل مباشرة لحين تغير لونه، ومن ثم يتم إضافة كافة البهارات الخاصة بالحشوة وإعادة التقليب.
- يتم وضع اللحم المفروم على البصل ومن ثم يتم إضافة قليل من الملح والسماق ويتم تقليبه حتى ينضج اللحم.
- نقوم بعد ذلك بتقطيع عجينة اللحم والبرغل إلى كرات صغيرة ونقوم بثقبها ونضع بداخلها كمية من اللحم المعد للحشو.
- يتم وضع العجينة بعد حشوها في المقلاة السابق تسخينها وتترك لحين تغير لونها.
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كريقة عمل الكبة المقلية الوجبة الشهية والمشهورة في المملكة العربية السعودية والتي لا تقل شهرةً عن كرات اللحم السعودي مع الأرز وتعد الكبة ضمن أشهر الأكلات السريعة التحضير، وقد تم توفير أكثر من طريقة للحصول على أسهل طريقة عمل الكبة المقلية بالإضافة إلى إمكانية صنع الكبة المقلية المقرمشة من خلال خطوات بسيطة للغاية مثل كاساديا الدجاج بالجبن ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل الكبة المقلية.طريقة عمل الكبة المقلية
يمكن الحصول على طريقة عمل الكبة المقلية من خلال توفير بعض المكونات البسيطة وهي:مكونات طريقة عمل الكبة المقلية منال العالم
تنقسم مكونات طريقة عمل الكبة بدون ماكينة إلى قسمين:
مكونات عجينة الكبة:
- عدد 2 كوب ونصف الكوب برغل.
- مقدار 1 ملعقة من الكمون.
- مقدار ملعقة كبيرة ونصف الملعقة من البهارات.
- عدد1 ملعقة صغيرة من النعناع وأخري من الفلفل الأسود.
- عدد 1 ملعقة من البابريكا.
- عدد 1 ملعقة من الملح.
- عدد 1 حبة من البصل.
- مقدار نصف كيلو من اللحم المفروم.
مقادير حشو عجينة الكبة
- عدد 2 ملعقة من الزيت.
- حبة واحدة من البصل.
- عدد 1 ملعقة من البهارات.
- عدد 1 ملعقة من السماق.
- عدد 1 ملعقة من الملح.
- عدد 1 معلقة من الفلفل الأسود.
- مقدار 450 جرام لحم مفروم.
- يتم غسل البرغل جيدًا ومن ثم ينقع في كمية قليلة من الماء.
- بعد ربع الساعة يتم وضع البرغل والبهارات الخاصة بالعجينة في الخلاط ويتم ضربهم لمدة تتراوح ما بين أربعة إلى خمس دقائق.
- نقوم بعد ذلك بإضافة اللحم المفروم إلى الخليط وكذلك مهروس البصل.
ولتجهيز الحشوة يتم عمل الخطوات التالية:
- يتم تسخين المقلاة على درجة حرارة متوسطة ويوضع بها البصل مباشرة لحين تغير لونه، ومن ثم يتم إضافة كافة البهارات الخاصة بالحشوة وإعادة التقليب.
- يتم وضع اللحم المفروم على البصل ومن ثم يتم إضافة قليل من الملح والسماق ويتم تقليبه حتى ينضج اللحم.
- نقوم بعد ذلك بتقطيع عجينة اللحم والبرغل إلى كرات صغيرة ونقوم بثقبها ونضع بداخلها كمية من اللحم المعد للحشو.
- يتم وضع العجينة بعد حشوها في المقلاة السابق تسخينها وتترك لحين تغير لونها.
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