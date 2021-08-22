كريم البقدونس والنشا لتفتيح البشرة وتبيضها وجعلها كبشرة الأطفال

يعتبر كريم البقدونس والنشا من الكريمات الطبيعية التي تعد من أقوي الكريمات التي تساعد علي تفتيح البشرة، وتزيل التجاعيد وتمنح البشرك نضارة ووجه مشرق ومبهج مثل بشرة الأطفال من حيث النعومة والترطيب، ويعد البقدونس من المكونات التي تحتوي علي مجموعة من الفوائد المهمة للبشرة، ويمكن عمل كريمات مختلفة منه مثل كريم البقدونس وماء الوردكريم البقدونس وماء الورد ويمكن عمل تونر منه للوجه فهو متعدد الاستخدام وفوائده كثيرة، ومن أسهل الكريمات التي يتم تحضيرها في المنزل ويوفر لنا الكثير من المال مقارنة بالكريمات الجاهزة التي تعد غالية الثمن، لذلك من خلال مكونات سهلة جداً وغير مكلفة ومتواجدة في المنزل سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم البقدونس والنشا السحري في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد.

مكونات عمل كريم البقدونس والنشا

يتكون الكريم من مجموعة من المكونات الطبيعية التي تحتوي علي فوائد مهمة للبشرة وهي كما يلي:-

حزمة من البقدونس الأخضر.

كوب كبير من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتين من جل الصبار.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي أسهل طريقة عمل كريم البقدونس والنشا الكريم السحري لتفتيح البشرة والخطوات هي كما يلي:-

نقوم بتقطيع حزمة البقدونس إلي أجزاء صغيرة ثم نقوم بخلطها مع كوب من الماء باستخدام الخلاط الكهربائي، حتي يصبح الخليط ناعم جداً. ثم نقوم بتصفية الخليط من الشوائب والحصول على الماء فقط. نعمل علي وضع عصير البقدونس في إناء ثم نضيف إليه النشا، ونقلب المكونات حتي يذوب النشا تماماً. نضع الخليط علي نار متوسطة ونقلب باستمرار حتي يصبح الخليط ذو قوام ثقيل. نرفع الخليط من على النار ونتركه حتي يبرد قليلاً ثم نضيف إليه زيت الزيتون ونقلب، ثم نضيف إليه جل الصبار ونقلب المكونات حتي تتجانس تماماً. يصب الخليط في عبوة نظيفة ومحكمة الغلق، ويحفظ داخل الثلاجة لمدة أسبوع ثم نستخدمه عند الحاجة.

طريقة الاستخدام

يتم استخدام الكريم بالخطوات الآتية:-