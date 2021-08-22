وصفات لعمل العاشوراء اللذيذة تعرفي عليها الآن

وصفات لعمل العاشوراء اللذيذة والشهية، حيث يعتبر طبق العاشوراء من أطباق الحلويات الشهية واللذيذة التي يتم عملها في المناسبات بشكل خاص في أيام شهر الله المحرم، كما تعتبر العاشوراء من الأكلات الصحية والشهية واللذيذة التي تحتوى على قيم غذائية عالية وكثيرة فهو يحتوي على فيتامينات ومعادن وألياف، ولقد اخترنا لكم أعزائي قراء “ثقفني” أفضل وصفات لعمل ذلك الطبق اللذيذ، منها ما يطابق الطريقة التي تعمل بها المحلات، ومنها ما تم نقله عن برامج الطهي وتصنيع الحلويات في التلفاز. وصفات لعمل العاشوراء اللذيذة وصفات لعمل العاشوراء اللذيذة إليك الآن وصفات سهلة وبسيطة لعمل أحلى طبق عاشوراء خطوة بخطوة من موقعكم “ثقفني“. أولا: طريقة عمل العاشوراء في المحلات أولا: طريقة عمل العاشوراء في المحلات بطبيعة الحال فإن عمل العاشوراء في المحلات يختلف اختلافا كبيرة بالنسبة للطريقة التي يتم بها عملها عن البيت. إذ أن المحلات تعمل كميات أكبر وبطريقة أسرع وأدوات تساعد على السرعة. المطلوبة. لكن على كل حال فقد أتينا هنا بمعايير أقل من تلك التي يتم العمل بها في المحلات لكنها مثلها تماما. المقادير 1 كيلو من اللبن.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من القشدة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

ربع كيلو من القمح المقشر.

جوز هند وزبيب وفول سوداني لزوم التزيين والمظهر الجميل.

سكر بحسب الطلب والرغبة. طريقة وعمل وتحضير العاشوراء أولاً: غسل القمح جيداً ونقعه في في الماء طوال اليوم. ثم نضعه على النار في ماء للسلق حتى يصبح ناضجاً.

غسل القمح جيداً ونقعه في في الماء طوال اليوم. ثم نضعه على النار في ماء للسلق حتى يصبح ناضجاً. ثانياً: نصفي القمح من الماء جيدا ونتركه حتى يبرد، ونأخذ نصفه ونضعه في المطحنة حتى يصبح كالمعجون.

نصفي القمح من الماء جيدا ونتركه حتى يبرد، ونأخذ نصفه ونضعه في المطحنة حتى يصبح كالمعجون. ثالثا: نضع اللبن والفانيليا والقمح والسكر والقمح في قدر على النار ونتركها تغلي قليلا.

نضع اللبن والفانيليا والقمح والسكر والقمح في قدر على النار ونتركها تغلي قليلا. رابعاً: نضيف عليهما القمح المتبقي و القشطة ونقلب جيداً.

نضيف عليهما المتبقي و القشطة ونقلب جيداً. خامسا: بعد ذلك نقوم بإذابة النشا في ملعقتين مع الحليب، ونضيفه مع المكونات السابقة مع التقليب السريع لنحصل على قوام متماسك.

بعد ذلك نقوم بإذابة النشا في ملعقتين مع الحليب، ونضيفه مع المكونات السابقة مع التقليب السريع لنحصل على قوام متماسك. سادسا: بعد ذلك تكون جاهزة للتقديم عن طريق غرفها في أطباق وتزيينها بالزبيب والفول السوداني وجوز الهند وبألف هناء وشفاء. وصفات لعمل العاشوراء اللذيذة بالمكسرات وصفات لعمل العاشوراء اللذيذة بالمكسرات كان ما سبق هو الطريقة بحسب المحلات التجارية والحلواني. لكن يلي سوف نتناول كيفية عمل العاشوراء بالمكسرات وفق أصول أخرى. المكونات والمقادير نصف كوب من الكريمة اللباني.

1 كيلو من اللبن.

ربع كيلو من القمح المقشر.

كريم شانتيه.

3 ملاعق كبيرة من النشا + ملعقة صغيرة من الفانيليا + نصف كوب من السكر.

مكسرات حسب الطلب. طريقة وعمل وتحضير العاشوراء بالمكسرات أولا: يتم غسيل القمح ونقعه في المياه ليلة كامل ثم يغلى حتى النضج ثم تتم تصفيته من الماء أيضا.

يتم غسيل القمح ونقعه في المياه ليلة كامل ثم يغلى حتى النضج ثم تتم تصفيته من الماء أيضا. ثانياً: نضع الكريمة اللباني والحليب في قدر على النار. ثم نتركها حتى الغليان ثم نضع القمح والسكر ونقلب المكونات جيدا.

نضع الكريمة اللباني والحليب في قدر على النار. ثم نتركها حتى الغليان ثم نضع القمح والسكر ونقلب المكونات جيدا. ثالثاً: نذيب الكريم شانتيه والفانيليا في قليل من اللبن ونضيفها على المكونات في القدر على النار.

نذيب الكريم شانتيه والفانيليا في قليل من اللبن ونضيفها على المكونات في القدر على النار. رابعاً: يذاب أيضا النشا في قليل من اللبن ونضعه إلى المكونات في القدر ونقلب أيضا باستمرار حتى يتم الحصول على قوام متماسك ونرفعها بعد ذلك من النار.

يذاب أيضا في قليل من اللبن ونضعه إلى المكونات في القدر ونقلب أيضا باستمرار حتى يتم الحصول على قوام متماسك ونرفعها بعد ذلك من النار. خامسا: نضع العاشوراء في أطباق للتقديم ونزينها بالمكسرات حسب رغبتنا وبعد ذلك تكون جاهزة للأكل وألف هناء وشفاء. طريقة وعمل وتحضير العاشوراء بالمكسرات

وصفات لعمل العاشوراء اللذيذة والشهية، حيث يعتبر طبق العاشوراء من أطباق الحلويات الشهية واللذيذة التي يتم عملها في المناسبات بشكل خاص في أيام شهر الله المحرم، كما تعتبر العاشوراء من الأكلات الصحية والشهية واللذيذة التي تحتوى على قيم غذائية عالية وكثيرة فهو يحتوي على فيتامينات ومعادن وألياف، ولقد اخترنا لكم أعزائي قراء “ثقفني” أفضل وصفات لعمل ذلك الطبق اللذيذ، منها ما يطابق الطريقة التي تعمل بها المحلات، ومنها ما تم نقله عن برامج الطهي وتصنيع الحلويات في التلفاز. وصفات لعمل العاشوراء اللذيذة وصفات لعمل العاشوراء اللذيذة إليك الآن وصفات سهلة وبسيطة لعمل أحلى طبق عاشوراء خطوة بخطوة من موقعكم “ثقفني“. أولا: طريقة عمل العاشوراء في المحلات أولا: طريقة عمل العاشوراء في المحلات بطبيعة الحال فإن عمل العاشوراء في المحلات يختلف اختلافا كبيرة بالنسبة للطريقة التي يتم بها عملها عن البيت. إذ أن المحلات تعمل كميات أكبر وبطريقة أسرع وأدوات تساعد على السرعة. المطلوبة. لكن على كل حال فقد أتينا هنا بمعايير أقل من تلك التي يتم العمل بها في المحلات لكنها مثلها تماما. المقادير 1 كيلو من اللبن.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من القشدة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

ربع كيلو من القمح المقشر.

جوز هند وزبيب وفول سوداني لزوم التزيين والمظهر الجميل.

سكر بحسب الطلب والرغبة. طريقة وعمل وتحضير العاشوراء أولاً: غسل القمح جيداً ونقعه في في الماء طوال اليوم. ثم نضعه على النار في ماء للسلق حتى يصبح ناضجاً.

غسل القمح جيداً ونقعه في في الماء طوال اليوم. ثم نضعه على النار في ماء للسلق حتى يصبح ناضجاً. ثانياً: نصفي القمح من الماء جيدا ونتركه حتى يبرد، ونأخذ نصفه ونضعه في المطحنة حتى يصبح كالمعجون.

نصفي القمح من الماء جيدا ونتركه حتى يبرد، ونأخذ نصفه ونضعه في المطحنة حتى يصبح كالمعجون. ثالثا: نضع اللبن والفانيليا والقمح والسكر والقمح في قدر على النار ونتركها تغلي قليلا.

نضع اللبن والفانيليا والقمح والسكر والقمح في قدر على النار ونتركها تغلي قليلا. رابعاً: نضيف عليهما القمح المتبقي و القشطة ونقلب جيداً.

نضيف عليهما المتبقي و القشطة ونقلب جيداً. خامسا: بعد ذلك نقوم بإذابة النشا في ملعقتين مع الحليب، ونضيفه مع المكونات السابقة مع التقليب السريع لنحصل على قوام متماسك.

بعد ذلك نقوم بإذابة النشا في ملعقتين مع الحليب، ونضيفه مع المكونات السابقة مع التقليب السريع لنحصل على قوام متماسك. سادسا: بعد ذلك تكون جاهزة للتقديم عن طريق غرفها في أطباق وتزيينها بالزبيب والفول السوداني وجوز الهند وبألف هناء وشفاء. وصفات لعمل العاشوراء اللذيذة بالمكسرات وصفات لعمل العاشوراء اللذيذة بالمكسرات كان ما سبق هو الطريقة بحسب المحلات التجارية والحلواني. لكن يلي سوف نتناول كيفية عمل العاشوراء بالمكسرات وفق أصول أخرى. المكونات والمقادير نصف كوب من الكريمة اللباني.

1 كيلو من اللبن.

ربع كيلو من القمح المقشر.

كريم شانتيه.

3 ملاعق كبيرة من النشا + ملعقة صغيرة من الفانيليا + نصف كوب من السكر.

مكسرات حسب الطلب. طريقة وعمل وتحضير العاشوراء بالمكسرات أولا: يتم غسيل القمح ونقعه في المياه ليلة كامل ثم يغلى حتى النضج ثم تتم تصفيته من الماء أيضا.

يتم غسيل القمح ونقعه في المياه ليلة كامل ثم يغلى حتى النضج ثم تتم تصفيته من الماء أيضا. ثانياً: نضع الكريمة اللباني والحليب في قدر على النار. ثم نتركها حتى الغليان ثم نضع القمح والسكر ونقلب المكونات جيدا.

نضع الكريمة اللباني والحليب في قدر على النار. ثم نتركها حتى الغليان ثم نضع القمح والسكر ونقلب المكونات جيدا. ثالثاً: نذيب الكريم شانتيه والفانيليا في قليل من اللبن ونضيفها على المكونات في القدر على النار.

نذيب الكريم شانتيه والفانيليا في قليل من اللبن ونضيفها على المكونات في القدر على النار. رابعاً: يذاب أيضا النشا في قليل من اللبن ونضعه إلى المكونات في القدر ونقلب أيضا باستمرار حتى يتم الحصول على قوام متماسك ونرفعها بعد ذلك من النار.

يذاب أيضا في قليل من اللبن ونضعه إلى المكونات في القدر ونقلب أيضا باستمرار حتى يتم الحصول على قوام متماسك ونرفعها بعد ذلك من النار. خامسا: نضع العاشوراء في أطباق للتقديم ونزينها بالمكسرات حسب رغبتنا وبعد ذلك تكون جاهزة للأكل وألف هناء وشفاء. طريقة وعمل وتحضير العاشوراء بالمكسرات

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