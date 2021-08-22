طريقة عمل لحم بعجين بصورة سهلة وبسيطة بطعم رائع في المنزل

يعد اللحم بالعجين من الوجبات الغنية بالبروتينات وهى نوع من أنواع الفطائر الشهية المعروفة في كثير من البلدان، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لإعدادها في المنزل بسهولة، وكثير من السيدات لا تستطيع عملها في المنزل مثل المطاعم، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، ايضاً تتكون هذه الفطائر من مكونات بسيطة وغير مكلفة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل لحم بعجين لذيذ في المنزل. مقادير عمل عجينة اللحم مقادير عمل عجينة اللحم تتكون عجينة اللحم من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نصف كوب من الزيت النباتي.

ستة أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ماء فاتر للعجن.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة عمل العجينة طريقة عمل العجينة سوف نقدم طريقة تحضير سهلة لعمل عجينة اللحم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع الدقيق مع الملح ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت ونقلب الخليط جيدا حتى يتوزع الدقيق. ثم نقوم بإضافة الخميرة مع إضافة الماء الفاتر للعجن حتى نحصل على عجينة لينة وملساء. نغطى العجين لمدة لا تقل عن ساعة كاملة حتى تتخمر وتصبح جاهزة للتشكيل. مقادير الحشو يحتوي الحشو على مقادير بسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:- كيلو من اللحم المفروم.

قطعة صغيرة من اللية (حسب الرغبة).

ملعقة من الزيت النباتي.

حبة من الطماطم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

حبة من البصل المفروم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة لعمل لحم بعجين في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:- نحضر طاسة ونضع بها الزيت مع البصل ونشوحه حتى يتحمر مع إضافة اللحم حتى يتغير لونه ونتركه على نار هادئة حتى ينضج. نضيف حبة من الطماطم ونقلبها حتى ينضج اللحم ونقلبها مع الملح والفلفل ونتركها لتبرد. ثم نقطع العجينة إلى كرات صغيرة حتى تنتهي الكمية. بعد ذلك نقوم بفرد العجين على سطح مستوي ثم نرص العجين على صينية مدهونة بالزيت. ثم نفرد اللحم على العجين ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ٢٥٠ درجة مئوية حتى تنضج. نرصها على طبق التقديم بجانب اللبن الرايب وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا. الوسوم

يعد اللحم بالعجين من الوجبات الغنية بالبروتينات وهى نوع من أنواع الفطائر الشهية المعروفة في كثير من البلدان، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لإعدادها في المنزل بسهولة، وكثير من السيدات لا تستطيع عملها في المنزل مثل المطاعم، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، ايضاً تتكون هذه الفطائر من مكونات بسيطة وغير مكلفة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل لحم بعجين لذيذ في المنزل. مقادير عمل عجينة اللحم مقادير عمل عجينة اللحم تتكون عجينة اللحم من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نصف كوب من الزيت النباتي.

ستة أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ماء فاتر للعجن.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة عمل العجينة طريقة عمل العجينة سوف نقدم طريقة تحضير سهلة لعمل عجينة اللحم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع الدقيق مع الملح ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت ونقلب الخليط جيدا حتى يتوزع الدقيق. ثم نقوم بإضافة الخميرة مع إضافة الماء الفاتر للعجن حتى نحصل على عجينة لينة وملساء. نغطى العجين لمدة لا تقل عن ساعة كاملة حتى تتخمر وتصبح جاهزة للتشكيل. مقادير الحشو يحتوي الحشو على مقادير بسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:- كيلو من اللحم المفروم.

قطعة صغيرة من اللية (حسب الرغبة).

ملعقة من الزيت النباتي.

حبة من الطماطم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

حبة من البصل المفروم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة لعمل لحم بعجين في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:- نحضر طاسة ونضع بها الزيت مع البصل ونشوحه حتى يتحمر مع إضافة اللحم حتى يتغير لونه ونتركه على نار هادئة حتى ينضج. نضيف حبة من الطماطم ونقلبها حتى ينضج اللحم ونقلبها مع الملح والفلفل ونتركها لتبرد. ثم نقطع العجينة إلى كرات صغيرة حتى تنتهي الكمية. بعد ذلك نقوم بفرد العجين على سطح مستوي ثم نرص العجين على صينية مدهونة بالزيت. ثم نفرد اللحم على العجين ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ٢٥٠ درجة مئوية حتى تنضج. نرصها على طبق التقديم بجانب اللبن الرايب وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا.

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