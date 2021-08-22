الماسك الصيني العجيب للوجه تفتيح من آثار الشمس والتصبغات من أول مرة استعمال

الماسك الصيني العجيب للوجه من أفضل أنواع الماسكات الممتازة للبشرة والتي تعمل على إعادة اللون الطبيعي للبشرة من جديد دون الحاجة إلى مواد كيماوية أو مستحضرات تجميل باهظة الثمن، عن تجربة هذا الماسك هو الأفضل على الإطلاق ويعد من أنسب أنواع الماسكات للبشرة الحساسة أو الملتهبة، فإذا كانت بشرتك قد تعرضت لشمس المصيف وتغيرت إلى لون داكن فهذا الماسك حقًا هو سحر لإعادة البشرة للونها الطبيعي من جديد بدون أي مواد كيماوية وكافة المكونات التي يتكون منها الماسك متوفرة في أي منزل والنتيجة رهيبة سوف تدمنين هذا الماسك وتعتمديه دومًا للعناية ببشرتك مكوناته موجودة في منزلك وبسيطة جدا وغير مكلفة.

الماسك الصيني العجيب للوجه

يعتبر ماسك الصيني من انجح أنواع الماسكات التي يمكن الاعتماد عليها فإذا كانت بشرتك ملتهبة من الشمس يمكن استخدامه ولا خوف منه فهو يهدأ البشرة تمامًا ويجعلها نقية ونضرة وذو لون جميل، كما أن الماسك الصيني المستخدم الأصلي يحتوي على مواد كيماوية تتلف البشرة على المدى البعيد وغير متوفر في معظم البلاد العربية.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من حليب الدافئ.

1 ملعقة كبيرة من دقيق الأرز وإذا لم يتوفر ملعقة كبيرة دقيق أبيض.

احضري وعاء وضعي به الخميرة والحليب وقلبي جيدًا حتى تذوب الخميرة. ثم أضيفي الدقيق وقلب حتى تتجانس المكونات. اغسلي وجهك وجففيه. ثم افردي الماسك الصيني العجيب على الوجه والرقبة واليدين وأي منطقة تريدين تفتيحها. انتظري حتى يجف الماسك تمامًا من على الوجه. بعد ذلك بأطراف أصابعك قومي بفرك الماسك الصيني. افركي مثل الاسكراب في حركات دائرية فهذا يقشر خلايا الجلد الميت. ثم قومي بغسل وجهك بالماء البارد من الصنبور. ادهني وجهك بأي كريم مرطب أو زيت زيتون. كرري الماسك الصيني العجيب للوجه مرتين في الأسبوع والنتيجة من أول مرة استعمال.

إزالة الخلايا الميتة العالقة بالبشرة.

تنظيف مسام الوجه من الدهون والشوائب.

تفتيح لون البشرة أكثر من 3 درجات.

شد البشرة وتصفيتها.

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