الكرواسون الهش بعجينة قطنية ومكونات إقتصادية سهل وسريع

الكرواسون من أنواع المعجنات الفرنسية الأصل و التى لها شعبية كبيرة فى جميع أنحاء العالم، وهو يمتاز بطعمه اللذيذ والهش لأن شكله من الداخل يكون عبارة عن طبقات كالقطن تذوب فى الفم، وتكون له حشوات مختلفة من الحلو كحشوة الشوكولاتة أو المربي أو العسل وغيرها وحشوات حادقة من الأجبان المختلفة أو الخضار ويمكن أن يقدم سادة بدون حشوات ونتناوله بجانب كوب من الشاى أو القهوة فى الصباح أو وقت العصاري، وهو يعتمد فى صنعه على الزبدة فهى من المكونات الأساسية و التى تعطيه شكل الطبقات، والكثير من السيدات يبحثون عن طريقة سهلة وسريعة لعمله فى المنزل وبدون تكلفة عالية، لذلك سوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الكرواسون الهش بعجينة قطنية ومكونات إقتصادية بالتفصيل. مكونات الكرواسون الهش بعجينة قطنية ومكونات إقتصادية مكونات الكرواسون الهش بعجينة قطنية ومكونات إقتصادية يتكون الكرواسون الهش بعجينة قطنية من مكونات بسيطة وغير مكلفة وإقتصادية وموفرة لكل ربة منزل وهى كالتالي: ٥ كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

كوب من اللبن السائل الدافئ.

حبة من البيض.

بياض حبة من البيض ونحتفظ بالصفار لدهان الوجه.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

زبدة لعمل الطبقات. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل الكرواسون الهش بعجينة قطنية ومكونات إقتصادية سهلة وسريعة ونتائجها مبهرة وهى كالتالي: نقوم بإحضار وعاء عميق للعجن ونضع به كوب الماء الدافئ وكوب اللبن الدافئ. ونضيف عليهم ملعقة السكر وملعقة الخميرة والملح والبيضة الكاملة وبياض البيضة الثانية. نخلطهم مع بعض جيداً حتى يتجانس الخليط تماماً. وبعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق تدريجياً مع الاستمرار فى الخلط. نستمر فى العجن حتى تتكون لدينا عجينة تلتصق باليد. ثم نقوم بلم العجينة وتدليكها لمدة ٥ دقائق حتى تتكون لدينا عجينة طرية وملساء. نغطيها بكيس من البلاستيك ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة على الأقل. بعد أن اختمرت العجينة وتضاعف حجمها نقوم بدهن اليدين بالدقيق ونفرغها من الهواء. ونرش السطح إللى هنشتغل عليه بالدقيق ونقسم العجينة إلى ١٢ كورة صغيرة متساوية الحجم. ثم نفرد كرة من العجين بالنشابة أو المردنة بسمك رقيق وندهنها بالزبدة ونضعها جانباً. وبعد ذلك نفرد كرة أخرى ونضعها فوق الكرة المفرودة الأولى وندهنها بالزبدة أيضاً. ونكرر هذه الخطوة حتى ننتهي من الكمية كلها ونغطيها بكيس من البلاستيك ونضعها فى الثلاجة لمدة ٣٠ دقيقة. وبعد ذلك نخرجها من الثلاجة ونضعها على سطح مرشوش بالدقيق ونفردها وهى فوق بعض وهو ده سر الطبقات أو التوريق إللى فى العجينة. ونفردها بسمك ١/٢ سم ونأتى بالجانب السفلى إلى الوسط وبالجانب العلوى إلى الأسفل ونفردها شوية صغيرة وتقديمها إلى مثلثات حجمها كما نريد. نلف المثلثات من الجهة العريضة إلى الجهة الرفيعة. واذا كنا نريدها محشية نضع الحشو على الجهة العريضة ونلف إلى الجهة الرفيعة ونضعها على صينية مدهونة. ثم نحضر صفار البيضة ونضع عليه ملعقة من اللبن وشوية فانيليا ونقلبهم مع بعض كويس وندهن بيها الوجه ونرش عليها السمسم. وندخلها الفرن السابق تسخينها على درجة ١٨٠ لمدة ٢٥ دقيقة حتى تنضج. وبعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد وتقدم وبالف صحة وعافية. الوسوم

الكرواسون من أنواع المعجنات الفرنسية الأصل و التى لها شعبية كبيرة فى جميع أنحاء العالم، وهو يمتاز بطعمه اللذيذ والهش لأن شكله من الداخل يكون عبارة عن طبقات كالقطن تذوب فى الفم، وتكون له حشوات مختلفة من الحلو كحشوة الشوكولاتة أو المربي أو العسل وغيرها وحشوات حادقة من الأجبان المختلفة أو الخضار ويمكن أن يقدم سادة بدون حشوات ونتناوله بجانب كوب من الشاى أو القهوة فى الصباح أو وقت العصاري، وهو يعتمد فى صنعه على الزبدة فهى من المكونات الأساسية و التى تعطيه شكل الطبقات، والكثير من السيدات يبحثون عن طريقة سهلة وسريعة لعمله فى المنزل وبدون تكلفة عالية، لذلك سوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الكرواسون الهش بعجينة قطنية ومكونات إقتصادية بالتفصيل. مكونات الكرواسون الهش بعجينة قطنية ومكونات إقتصادية مكونات الكرواسون الهش بعجينة قطنية ومكونات إقتصادية يتكون الكرواسون الهش بعجينة قطنية من مكونات بسيطة وغير مكلفة وإقتصادية وموفرة لكل ربة منزل وهى كالتالي: ٥ كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

كوب من اللبن السائل الدافئ.

حبة من البيض.

بياض حبة من البيض ونحتفظ بالصفار لدهان الوجه.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

زبدة لعمل الطبقات. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل الكرواسون الهش بعجينة قطنية ومكونات إقتصادية سهلة وسريعة ونتائجها مبهرة وهى كالتالي: نقوم بإحضار وعاء عميق للعجن ونضع به كوب الماء الدافئ وكوب اللبن الدافئ. ونضيف عليهم ملعقة السكر وملعقة الخميرة والملح والبيضة الكاملة وبياض البيضة الثانية. نخلطهم مع بعض جيداً حتى يتجانس الخليط تماماً. وبعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق تدريجياً مع الاستمرار فى الخلط. نستمر فى العجن حتى تتكون لدينا عجينة تلتصق باليد. ثم نقوم بلم العجينة وتدليكها لمدة ٥ دقائق حتى تتكون لدينا عجينة طرية وملساء. نغطيها بكيس من البلاستيك ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة على الأقل. بعد أن اختمرت العجينة وتضاعف حجمها نقوم بدهن اليدين بالدقيق ونفرغها من الهواء. ونرش السطح إللى هنشتغل عليه بالدقيق ونقسم العجينة إلى ١٢ كورة صغيرة متساوية الحجم. ثم نفرد كرة من العجين بالنشابة أو المردنة بسمك رقيق وندهنها بالزبدة ونضعها جانباً. وبعد ذلك نفرد كرة أخرى ونضعها فوق الكرة المفرودة الأولى وندهنها بالزبدة أيضاً. ونكرر هذه الخطوة حتى ننتهي من الكمية كلها ونغطيها بكيس من البلاستيك ونضعها فى الثلاجة لمدة ٣٠ دقيقة. وبعد ذلك نخرجها من الثلاجة ونضعها على سطح مرشوش بالدقيق ونفردها وهى فوق بعض وهو ده سر الطبقات أو التوريق إللى فى العجينة. ونفردها بسمك ١/٢ سم ونأتى بالجانب السفلى إلى الوسط وبالجانب العلوى إلى الأسفل ونفردها شوية صغيرة وتقديمها إلى مثلثات حجمها كما نريد. نلف المثلثات من الجهة العريضة إلى الجهة الرفيعة. واذا كنا نريدها محشية نضع الحشو على الجهة العريضة ونلف إلى الجهة الرفيعة ونضعها على صينية مدهونة. ثم نحضر صفار البيضة ونضع عليه ملعقة من اللبن وشوية فانيليا ونقلبهم مع بعض كويس وندهن بيها الوجه ونرش عليها السمسم. وندخلها الفرن السابق تسخينها على درجة ١٨٠ لمدة ٢٥ دقيقة حتى تنضج. وبعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد وتقدم وبالف صحة وعافية.

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