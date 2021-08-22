طريقة تحضير صن بلوك طبيعي

يحتاج الجميع في الصيف ومع ارتفاع حرارة الشمس إلى استخدام صن بلوك لحماية البشرة من حروق الشمس وتصبغاتها لذلك لابد من عمل منتج طبيعي في المنزل لتجنب غلاء المنتجات الطبيعية المبالغ فيه تلك الأيام ،ولهذا جمعنا لكم في هذا المقال أفضل المواد الطبيعية التي يمكنك استخدامها بحماية البشرة من الأشعة الفوق بنفسجية الضارة بنسبة مرضية فتابعينا.

صن بلوك طبيعي أفضل الزيوت الطبيعية للوقاية من أشعة الشمس:

زيت جوز الهند:

إذا كنت تنوي النزول في الشمس لفترة قصيرة ولا ترغب أن تؤثر تلك الأشعة على بشرتك يمكنك استخدام زيت جوز الهند كواقي طبيعي للشمس فهو مفيد للبشرة كثيراً.

يمكن لزيت جوز الهند حماية بشرتك من عشرين في المائة فقط من أشعة الشمس لهذا فهو صالح فعال إذا كنت تنوي التعرض لفترة قصيرة للشمس ،يمكنك استغلال زيت جوز الهند أيضاً في تغذية البشرة فهو مرطب طبيعي للجلد كما يجعلها أكثر حيوية ونضارة ويعطيها لمعان طبيعي.

يمكن أن يساعد هذا الزيت أيضاً على تخفيف حروق الشمس الشديدة والالتهابات التي تحدث بعد التعرض المباشر لأشعة الشمس ولفترة طويلة.

زيت السمسم:

يحمي زيت السمسم البشرة من أشعة الشمس الضارة بما يعادل ثلاثين في المائة من تلك الأشعة حيث يمكنك توزيعه على البشرة واليدين قبل الخروج للشمس.

يحتوي هذا الزيت على فيتامين هاء أو المعروف بفيتامين E وهو فيتامين يساعد على تغذية البشرة بشكل كبير ويرطبها كما أنه يحمي البشرة من الأشعة الفوق بنفسجية الضارة بالإضافة إلى الملوثات الطبيعية كالرياح والأتربة والبكتريا في الجو.

صن بلوك طبيعي بمواد آمنة:

الصبار:

يعد جل الصبار من أكثر المواد الطبيعية المفيدة لليشرة حيث يعالج التهابات البشرة كما يخفف من الحبوب ويقضي على آثارها كما أنه يعالج تصبغات البشرة التي تحدث بسبب التعرض لأشعة الشمس.

هذا الجل أيضاً مفيد كواقي طبيعي للبشرة حيث يقي من عشرين في المائة من أشعة الشمس الضارة؟

زبدة الشيا:

يمكن لزبدة الشيا حماية البشرة من تأثير الشمس ولكن بنسبة محدودة لذلك يمكن استخدامها مع التعرض الخفيف لأشعة الشمس.