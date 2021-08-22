تمويل سيارات بنك الراجحي شروط الحصول على التمويل وبرامجه

يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات الرائعة لعملائه منها خدمة تمويل سيارات بنك الراجحي والذي يمكن العملاء من الحصول على سياراتهم الخاصة وتأجيرها بمختلف الماركات والأسعار ،وقد وضع البنك مجموعة من الشروط والأحكام التي يجب أن تتوفر في الشخص المتقدم بطلب التمويل فتابعونا في هذا المقال لمعرفة المزيد حول تلك الشروط والأحكام.

يوفر هذا البنك القروض والبرامج التي تسهل على المواطنين الحصول على سيارة.

هذا البنك يقدم خدماته للعملاء المواطنين السعوديين أو المقيمين في السعودية أو الوافدين.

يمكن للعميل الحصول على الخدمة دون أن يقدم أي دفعات مسبقة أو مبلغ مقدماً

يمكن الحصول على التمويل فقط بضمان الراتب الشهري الخاص بالعميل حيث يحول الراتب إلى المصرف لسداد القرض.

يقوم البنك بمتابعة الحد الأدني من الراتب الشهري للعميل لضمان سداد القرض.

تمويل سيارات بنك الراجحي كيف يتم تمويل السيارات وشروطه:

وضع البنك عدة شروط يجب أن تتوفر في العميل الراغب في الحصول على القرض وهي

يجب أن يكون العميل يحصل على دخل شهري يعادل 1900 ريال سعدوي بحد أدني وذلك في حالة المتقاعدين. لا يقوم العميل بدفع أي مبالغ مقدماً بل يدفع القسط الشهري فقط. أما إذا كان موظفاً يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب هو خمسة آلاف ريال سعودي. يتم إضافة واحد في المائة رسوم إدارية عند طلب تأجير سيارة. على العميل دفع عشرة في المائة من قيمة السياردة كمقدم. يتم إضافة ثلاثة في المائة من قيمة المبلغ في حالة السداد المبكر كرسوم.

برامج تمويل سيارات بنك الراجحي:

تمويل الإجارة:

يوفر البنك أي سيارة يريد العميل تأجيرها عن طريق أحد وكلاء البنك.

يحدد العميل المدة اللازمة ويحدد الوكيل المعتمد الأرباح الخاصة بالتأجير.

يمكن العميل بعد ذلك دفع المبلغ المالي للبنك وتسجيل السيارة باسمه.

الدفعة الأخيرة الكبري: