طبق البيض بالعجوة فطور لذيذ ومثالي وعشاء دسم ومشبع لأطفالك

إذا كنت قد سأمت من أصناق الفطور التقليدية وترغبين في تحضير طبق لذيذ ومميز فعليك تجربة طبق البيض بالعجوة فهو طبق شرقي لذيذ للغاية وله جمهوره العريض ،يمكنك تحضير هذا الطبق الآن في الفطور أو على العشاء وتقديمه لأسرتك كنوع من التجديد فتابعينا في هذا المقال لمعرفة الطريقة الصحيحة لتحضير هذا الطبق بالتفصيل.

طبق البيض بالعجوة

بدلاً من سلق البيض أو تحميره بالطرق التقليدية جربي تحضيره بهذه الوصفة المميزة والتي تجمع بين الطعم الحلو والحادق

ست حباتمن التمر الطري أو العجوة.

ملعقة كبيرة من السمن البلدي أو الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

بيضتان كبيرتان في الحجم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ضعي طاسة عمليقة على النار لا تلتصق كالجرانيت أو التيفال. أضيفي السمنة أو الزبدة واتركيها حتى تذوب. أضيفي العجوة أو التمر الطري وقلبي حتى يذوب قليلاً. حاولي هرس التمر باستخدام الشوكة أو الملعقة أثناء التقليب. قومي بكسر البيضة في طبق منفصل وأضيفي إليه الملح والفلفل وقلبي. أضيفي البيضة إلى التمر وقلبي. اخلطي المكونات جيداً واتركيه على النار لمدة خمس دقائق. بعد ان تنضج البيضة وتمتزج المكونات ارفعيها من على النار. ضعي البيض بالعجوة في طبق التقديم ويقدم ساخن مع الخبز أي نوع تفضلين. يمكنك إضافة البيضة مباشرة في منتصف التمر وإضافة الملح والفلفل إليه دون تقليب ليأخذ شكل بيض عيون.

المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:خطوات تحضير طبق البيض بالعجوة:

يحتوي هذا الطبق على قدر كبير من الفيتامينات والمعادن أهمها فيتامينن هاء وفيتامين أ وفيتامين د بالإضافة إلى فيتامين ك.

هذا الطبق غني بالبروتين الذي يدخل في بناء العضلات وتكوين إنزيمات الجسم.

يحتوي على نسبة جيدة من الحديد التي تساعد في علاج الأنيميا وتمنع الإصابة بها.

الطبق غني بالسكر المفيد لإنتاج الطاقة للجسم.

يحتوي على الالياف المفيدة لصحة الجهاز الهضمي.

مضادات الأكسدة الموجودة في العجوة تكافح تلف خلايا الجسم وتنمع نشاط الخلايا السرطانية.

هذا الطبق الدسم مفيد للذين يعانون من النحافة ـو نقصان الوزن والضعف العام.

فوائد هذا الطبق للجسم: