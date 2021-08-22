فوائد زيت الزيتون للبشرة وكيف يستخدم زيت الزيتون للتخلص من حب الشباب

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من المعروف أن فوائد زيت الزيتون كبيرة للغاية خاصة للبشرة أو الشعر فهناك العديد من الوصفات التي يدخل فيها هذا الزيت للتخلص من مشاكل البشرة خاصة مشكلة حب الشباب التي تعتبر من أكثر المشاكل انتشاراً بين فئة كبيرة من الفتيات والفتيان، جمعنا لكم في هذا المقال أفضل الوصفات لعلاج تلك المشكلة فتابعونا.فوائد زيت الزيتون للبشرة
باستخدام زيت الزيتون ومجوعة من المواد الأخرى المتوفرة في كل منزل يمكنك صنع أفضل ماسك لعلاج الحبوب وآثارها وتوحدي لون البشرةوصفة زيت الزيتون والليمون:
يتميز الليمون باحتواءه على نسبة عالية من فيتامين سي والذي يعمل كمضاد حيوي طبيعي يقتل البكتريا التي تسبب ظهور حب الشباب كما يحفز الكولاجين الطبيعي لتوفير نضارة للبشرة ،لتحضير تلك الوصفة تحتاج إلى:
- ربع ملعقة صغيرة من من زيت الزيتون البكر الممتاز.
- ثمن ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.
خطوات تحضير الماسك:
- يتم خلط كلا المكونان معاً في طبق حتى يتجانسان.
- أغسلي وجهك بالغسول المناسب ثم ضعي الخليط على وجهك خاصة أماكن الحبوب.
- يترك الماسك على الوجه لمدة ربع ساعة ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر.
- يجب الاستمرار على تلك الوصفة والمداومة عليها للحصول على أفضل نتائج.
- من المهم أيضاً التأكد من سلامة الماسك على البشرة أولاً بوضع كمية قليلة على منطقة صغيرة من الوجه.
- الماسك غير مناسب للبشرة الحساسة لاحتواءه على الليمون.
وصفة زيت الزيتون وزيت الورد للبشرة:
يساعد زيت الزيتون في تلك الوصفة على علاج حب الشباب المتنشر في الوجه كما يرطب الجلد بشكل كبير بالإضافة إلى زيت الورد الذي يساعد على تفتيح الأماكن الغامقة كما يغذيها جيداً وذلك لأنه خفيف وسهل الامتصاص
تحتاجين إلى:
- ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من زيت الورد.
خطوات تحضير الماسك:
- تخلط تلك المكونات معاً في وعاء.
- استخدمي فرشاة نظيقة ووزعي الخليط بها على أماكن الحبوب وآثارها أيضاً.
- يترك الخليط على الحبوب لمدة ربع ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر.
- كرري الوصفة كل يوم للحصول على أفضل نتائج.
- هذه الوصفة تصلح لكل أنواع البشرة.
الوسوم
من المعروف أن فوائد زيت الزيتون كبيرة للغاية خاصة للبشرة أو الشعر فهناك العديد من الوصفات التي يدخل فيها هذا الزيت للتخلص من مشاكل البشرة خاصة مشكلة حب الشباب التي تعتبر من أكثر المشاكل انتشاراً بين فئة كبيرة من الفتيات والفتيان، جمعنا لكم في هذا المقال أفضل الوصفات لعلاج تلك المشكلة فتابعونا.فوائد زيت الزيتون للبشرة
باستخدام زيت الزيتون ومجوعة من المواد الأخرى المتوفرة في كل منزل يمكنك صنع أفضل ماسك لعلاج الحبوب وآثارها وتوحدي لون البشرةوصفة زيت الزيتون والليمون:
يتميز الليمون باحتواءه على نسبة عالية من فيتامين سي والذي يعمل كمضاد حيوي طبيعي يقتل البكتريا التي تسبب ظهور حب الشباب كما يحفز الكولاجين الطبيعي لتوفير نضارة للبشرة ،لتحضير تلك الوصفة تحتاج إلى:
- ربع ملعقة صغيرة من من زيت الزيتون البكر الممتاز.
- ثمن ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.
خطوات تحضير الماسك:
- يتم خلط كلا المكونان معاً في طبق حتى يتجانسان.
- أغسلي وجهك بالغسول المناسب ثم ضعي الخليط على وجهك خاصة أماكن الحبوب.
- يترك الماسك على الوجه لمدة ربع ساعة ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر.
- يجب الاستمرار على تلك الوصفة والمداومة عليها للحصول على أفضل نتائج.
- من المهم أيضاً التأكد من سلامة الماسك على البشرة أولاً بوضع كمية قليلة على منطقة صغيرة من الوجه.
- الماسك غير مناسب للبشرة الحساسة لاحتواءه على الليمون.
وصفة زيت الزيتون وزيت الورد للبشرة:
يساعد زيت الزيتون في تلك الوصفة على علاج حب الشباب المتنشر في الوجه كما يرطب الجلد بشكل كبير بالإضافة إلى زيت الورد الذي يساعد على تفتيح الأماكن الغامقة كما يغذيها جيداً وذلك لأنه خفيف وسهل الامتصاص
تحتاجين إلى:
- ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من زيت الورد.
خطوات تحضير الماسك:
- تخلط تلك المكونات معاً في وعاء.
- استخدمي فرشاة نظيقة ووزعي الخليط بها على أماكن الحبوب وآثارها أيضاً.
- يترك الخليط على الحبوب لمدة ربع ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر.
- كرري الوصفة كل يوم للحصول على أفضل نتائج.
- هذه الوصفة تصلح لكل أنواع البشرة.
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