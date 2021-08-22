اسرار في طريقه عمل بلح الشام المقرمش من برة وطري من جوة في المنزل

طريقة عمل بلح الشام في المنزل، تفضل العديد من السيدات عمل العديد من الأصناف المختلفة من الحلويات في المنزل كما يرغبون في معرفة المكونات الخاصة بكل صنف كما يرغبون أيضا في معرفة طريقة التحضير الخاصة بكل صنف، ومن الأمور التي يتم البحث عنها بصورة كبيرة هذه الفترة هي طريقة عمل بلح الشام في المنزل بدل من شراؤها من الخارج بتكاليف باهظة خصوصا في الوقت الحالي التي ترغب فيه جميع النساء والامهات في عمل جميع الاصناف في المنزل وعدم شراؤها من الخارج تجنبا للأمراض الخطيرة التي تحدث في الوقت الحالي، بح الشام من الحلويات الشرقية التي لديها العديد من الطرق سوف تتعرفوا على كيفية عملها خلال السطور القادمة .طريقة عمل بلح الشام
من أكثر ما يتم البحث عنه كما يمكنكم تحضير بلح الشام في المنزل بكل سهولة فهو يتميز بطعن مميز مثل الذي يقدم في المحلات الحلويات وبطريقة بسيطة ويمكنكم تقدمها في المناسبات. أيضا. وهي من الوصفات التي يحبها العديد من المواطنين سوف نقدم لكم المقادير وطريقة عملها بكل سهولة خلال السطور القادمة .مقادير عمل بلح الشام في المنزل
- القليل من الزيت .
- اربع اكواب دقيق .
- ثلاث اكواب من الماء .
- رشة ملح طعام عل
- ملعقتين سكر أبيض كبيرة.
- القليل من الفانيليا.
- ٦ بيضات .
- لتر من الزيت القلي .
- كمية من الباستري كريم .
- يتم وضع الماء على النار مع الزيت والملح والسكر ويتم تقلبيهم جيدا باستخدام الهند بلندر.
- يتم تقليب المكونات جيدا حتى يمكننا أن نحصل على عجينة متماسكة.
- نقوم بوضع العجينة في العجانة ويتم خلقها جيدا حتى تبرد تماما .
- نضيف البيض بالتدريج والفانيليا مع الاستمرار بالخفق .
- نضع الزيت على نار هادئة حتى يكون الزيت فاتر وليس ساخن وبالطبع هذا مهم للغاية من أجل الحصول على بلح الشام مقرمش.
- ويتم رفع درجة الحرارة حتى تحصل على اللون الذهبي .
- ثم يتم تصفية بلح الشام من الزيت ويتم وضع الشربات عليه .
- ثم يتم تصفيه بلح الشام من الشربات ويتم فيها من النصف وتحشي الباستري كريم .
- ويزين بالفستق والمكسرات وترص في طبق تقديم ويتم تقديمها.
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طريقة عمل بلح الشام في المنزل، تفضل العديد من السيدات عمل العديد من الأصناف المختلفة من الحلويات في المنزل كما يرغبون في معرفة المكونات الخاصة بكل صنف كما يرغبون أيضا في معرفة طريقة التحضير الخاصة بكل صنف، ومن الأمور التي يتم البحث عنها بصورة كبيرة هذه الفترة هي طريقة عمل بلح الشام في المنزل بدل من شراؤها من الخارج بتكاليف باهظة خصوصا في الوقت الحالي التي ترغب فيه جميع النساء والامهات في عمل جميع الاصناف في المنزل وعدم شراؤها من الخارج تجنبا للأمراض الخطيرة التي تحدث في الوقت الحالي، بح الشام من الحلويات الشرقية التي لديها العديد من الطرق سوف تتعرفوا على كيفية عملها خلال السطور القادمة .طريقة عمل بلح الشام
من أكثر ما يتم البحث عنه كما يمكنكم تحضير بلح الشام في المنزل بكل سهولة فهو يتميز بطعن مميز مثل الذي يقدم في المحلات الحلويات وبطريقة بسيطة ويمكنكم تقدمها في المناسبات. أيضا. وهي من الوصفات التي يحبها العديد من المواطنين سوف نقدم لكم المقادير وطريقة عملها بكل سهولة خلال السطور القادمة .مقادير عمل بلح الشام في المنزل
- القليل من الزيت .
- اربع اكواب دقيق .
- ثلاث اكواب من الماء .
- رشة ملح طعام عل
- ملعقتين سكر أبيض كبيرة.
- القليل من الفانيليا.
- ٦ بيضات .
- لتر من الزيت القلي .
- كمية من الباستري كريم .
- يتم وضع الماء على النار مع الزيت والملح والسكر ويتم تقلبيهم جيدا باستخدام الهند بلندر.
- يتم تقليب المكونات جيدا حتى يمكننا أن نحصل على عجينة متماسكة.
- نقوم بوضع العجينة في العجانة ويتم خلقها جيدا حتى تبرد تماما .
- نضيف البيض بالتدريج والفانيليا مع الاستمرار بالخفق .
- نضع الزيت على نار هادئة حتى يكون الزيت فاتر وليس ساخن وبالطبع هذا مهم للغاية من أجل الحصول على بلح الشام مقرمش.
- ويتم رفع درجة الحرارة حتى تحصل على اللون الذهبي .
- ثم يتم تصفية بلح الشام من الزيت ويتم وضع الشربات عليه .
- ثم يتم تصفيه بلح الشام من الشربات ويتم فيها من النصف وتحشي الباستري كريم .
- ويزين بالفستق والمكسرات وترص في طبق تقديم ويتم تقديمها.
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