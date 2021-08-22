اسرار في طريقه عمل بلح الشام المقرمش من برة وطري من جوة في المنزل

طريقة عمل بلح الشام في المنزل، تفضل العديد من السيدات عمل العديد من الأصناف المختلفة من الحلويات في المنزل كما يرغبون في معرفة المكونات الخاصة بكل صنف كما يرغبون أيضا في معرفة طريقة التحضير الخاصة بكل صنف، ومن الأمور التي يتم البحث عنها بصورة كبيرة هذه الفترة هي طريقة عمل بلح الشام في المنزل بدل من شراؤها من الخارج بتكاليف باهظة خصوصا في الوقت الحالي التي ترغب فيه جميع النساء والامهات في عمل جميع الاصناف في المنزل وعدم شراؤها من الخارج تجنبا للأمراض الخطيرة التي تحدث في الوقت الحالي، بح الشام من الحلويات الشرقية التي لديها العديد من الطرق سوف تتعرفوا على كيفية عملها خلال السطور القادمة .

من أكثر ما يتم البحث عنه كما يمكنكم تحضير بلح الشام في المنزل بكل سهولة فهو يتميز بطعن مميز مثل الذي يقدم في المحلات الحلويات وبطريقة بسيطة ويمكنكم تقدمها في المناسبات. أيضا. وهي من الوصفات التي يحبها العديد من المواطنين سوف نقدم لكم المقادير وطريقة عملها بكل سهولة خلال السطور القادمة .

القليل من الزيت .

اربع اكواب دقيق .

ثلاث اكواب من الماء .

رشة ملح طعام عل

ملعقتين سكر أبيض كبيرة.

القليل من الفانيليا.

٦ بيضات .

لتر من الزيت القلي .

كمية من الباستري كريم .