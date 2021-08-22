طريقة لتقوية الاظافر بمكونات طبيعية متواجدة في المنزل وبأقل التكاليف، حيث ترغب السيدات دائماً في الاهتمام بأيديهم فقد تتعرض للكسر بكل سهولة وهذا نتيجة هشاشتها وأيضاً تغيير لونها، لذا ننصحك باستخدام بعض الوصفات الطبيعية التي سنوضح لكم خلال مقالنا هذا وهي بديلة وأفضل من المنتجات الكيميائية التي تتسبب في ضرر مع مرور الوقت.طريقة لتقوية الاظافر
لكي تتعرف على طرق مختلفة ومكونات متنوعة لتقوية الأظافر لابد من اتباع ما يلي:زيت الزيتون والبيض المكونات
- ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.
- بيضة فقط.
- ملعقة كبيرة من العسل.
- نخفق البيض بشكل جيد.
- نضيف إليه العسل، وزيت الزيتون ونخلطهم معاً.
- ننقع الأظافر في الخليط السابق ويترك لمدة ربع ساعة.
- نغسل اليدين بالماء الدافئ.
- يتم تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على النتيجة المطلوبة.
- ملعقة عصير ليمون.
- كمية مناسبة من زيت الزيتون.
- نمزج كلاً من عصير الليمون، وزيت الزيتون جيداً.
- ننقع الأظافر في الخليط لمدة ربع ساعة ثم نغسل اليدين بالماء.
- نكرر عمل الوصفة السابقة مرتين في الأسبوع.
- ملعقة صغيرة من ملح البحر.
- كمية مناسبة من بتلات الورد.
- ملعقة من عصير الليمون.
- لتر من الماء.
- يتم وضع ملح البحر وبتلات الورد.
- نضيف بعد ذلك عصير الليمون مع الماء ونخلطهم حتى تتجانس المكونات مع بعضها.
- ننقع اليدين في الخليط ولمدة ثلث ساعة.
- نغسل الأظافر بالماء.
هناك مجموعة من النصائح في حال اتباعها سوف تحصلين على أظافر قوية دون جهد وهي:
- ضرورة الاهتمام بها بشكل دائم دون توقف عن ذلك كي تُصبح قوية.
- لابد من تناول كافة الأطعمة الصحية ومنها البيض، والدجاج، ومنتجات الألبان لانها تحتوي على البروتين المفيد للجسم وأيضاً الأظافر.
- يُمكنك تناول السلمون، والجزر، والحبوب، والعدس نظراً لاحتوائهم على البيوتين.
- يجب عليك تجفيف الأظافر بعد الاستحمام وإضافة المرطب.
- ضرورة الابتعاد عن قضم الأظافر والحفاظ عليها قصيرة لأنها ستكون قوية في تلك الحالة.
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طريقة لتقوية الاظافر بمكونات طبيعية متواجدة في المنزل وبأقل التكاليف، حيث ترغب السيدات دائماً في الاهتمام بأيديهم فقد تتعرض للكسر بكل سهولة وهذا نتيجة هشاشتها وأيضاً تغيير لونها، لذا ننصحك باستخدام بعض الوصفات الطبيعية التي سنوضح لكم خلال مقالنا هذا وهي بديلة وأفضل من المنتجات الكيميائية التي تتسبب في ضرر مع مرور الوقت.طريقة لتقوية الاظافر
لكي تتعرف على طرق مختلفة ومكونات متنوعة لتقوية الأظافر لابد من اتباع ما يلي:زيت الزيتون والبيض المكونات
- ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.
- بيضة فقط.
- ملعقة كبيرة من العسل.
- نخفق البيض بشكل جيد.
- نضيف إليه العسل، وزيت الزيتون ونخلطهم معاً.
- ننقع الأظافر في الخليط السابق ويترك لمدة ربع ساعة.
- نغسل اليدين بالماء الدافئ.
- يتم تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على النتيجة المطلوبة.
- ملعقة عصير ليمون.
- كمية مناسبة من زيت الزيتون.
- نمزج كلاً من عصير الليمون، وزيت الزيتون جيداً.
- ننقع الأظافر في الخليط لمدة ربع ساعة ثم نغسل اليدين بالماء.
- نكرر عمل الوصفة السابقة مرتين في الأسبوع.
- ملعقة صغيرة من ملح البحر.
- كمية مناسبة من بتلات الورد.
- ملعقة من عصير الليمون.
- لتر من الماء.
- يتم وضع ملح البحر وبتلات الورد.
- نضيف بعد ذلك عصير الليمون مع الماء ونخلطهم حتى تتجانس المكونات مع بعضها.
- ننقع اليدين في الخليط ولمدة ثلث ساعة.
- نغسل الأظافر بالماء.
هناك مجموعة من النصائح في حال اتباعها سوف تحصلين على أظافر قوية دون جهد وهي:
- ضرورة الاهتمام بها بشكل دائم دون توقف عن ذلك كي تُصبح قوية.
- لابد من تناول كافة الأطعمة الصحية ومنها البيض، والدجاج، ومنتجات الألبان لانها تحتوي على البروتين المفيد للجسم وأيضاً الأظافر.
- يُمكنك تناول السلمون، والجزر، والحبوب، والعدس نظراً لاحتوائهم على البيوتين.
- يجب عليك تجفيف الأظافر بعد الاستحمام وإضافة المرطب.
- ضرورة الابتعاد عن قضم الأظافر والحفاظ عليها قصيرة لأنها ستكون قوية في تلك الحالة.
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