طريقة لتقوية الاظافر بمكونات طبيعية متواجدة في المنزل وبأقل التكاليف، حيث ترغب السيدات دائماً في الاهتمام بأيديهم فقد تتعرض للكسر بكل سهولة وهذا نتيجة هشاشتها وأيضاً تغيير لونها، لذا ننصحك باستخدام بعض الوصفات الطبيعية التي سنوضح لكم خلال مقالنا هذا وهي بديلة وأفضل من المنتجات الكيميائية التي تتسبب في ضرر مع مرور الوقت.

طريقة لتقوية الاظافر

لكي تتعرف على طرق مختلفة ومكونات متنوعة لتقوية الأظافر لابد من اتباع ما يلي:

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

بيضة فقط.

ملعقة كبيرة من العسل.

نخفق البيض بشكل جيد.

نضيف إليه العسل، وزيت الزيتون ونخلطهم معاً.

ننقع الأظافر في الخليط السابق ويترك لمدة ربع ساعة.

نغسل اليدين بالماء الدافئ.

يتم تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على النتيجة المطلوبة.

ملعقة عصير ليمون.

كمية مناسبة من زيت الزيتون.

نمزج كلاً من عصير الليمون، وزيت الزيتون جيداً.

ننقع الأظافر في الخليط لمدة ربع ساعة ثم نغسل اليدين بالماء.

نكرر عمل الوصفة السابقة مرتين في الأسبوع.

ملعقة صغيرة من ملح البحر.

كمية مناسبة من بتلات الورد.

ملعقة من عصير الليمون.

لتر من الماء.

يتم وضع ملح البحر وبتلات الورد.

نضيف بعد ذلك عصير الليمون مع الماء ونخلطهم حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

ننقع اليدين في الخليط ولمدة ثلث ساعة.

نغسل الأظافر بالماء.

زيت الزيتون والبيض المكوناتطريقة التحضير والاستعمالعصير الليمون مع زيت الزيتون المكوناتطريقة التحضير والاستخدامبتلات الورد وملح البحر المكوناتطريقة التحضير والاستخدامنصائح للحصول على أظافر قوية

هناك مجموعة من النصائح في حال اتباعها سوف تحصلين على أظافر قوية دون جهد وهي: