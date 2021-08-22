طريقة إعداد كفتة البطاطس بالدجاج بالمنزل بسهولة

طريقة إعداد كفتة البطاطس بالدجاج، تعد كفتة البطاطس بالدجاج من الوجبات المحببة جدا للأطفال وهي من الأكلات الصحية والسريعة وتقدم للكبير قبل الصغير، ومكوناتها بسيطة وسهلة ويمكن تحضيرها بالمنزل بكل سهولة، ونعرض لكم في موقعنا ثقفني طريقة إعداد كفتة البطاطس بالدجاج ومن الممكن أن تقدم مع وجبة الإفطار، أو سناك خفيف بين الوجبات الرئيسية.

كفتة البطاطس من الأكلات السهلة وتحضر في المنزل بكل سهولة ويمكن أن تقدم مع صوص الكاتشب أو المايونيز، ومكونات الوصفة هي:

ربع كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة. بيضة ملح وفلفل أسود. ثلاث فصوص ثوم مفروم. فلفل جار. بهارات مشكلة. بصلة صغيرة مفرومة. معلقة كبير خضرة شبت مفروم. معلقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة. نصف كوب بقسماط. نصف كوب دقيق. صفار بيضة. صدور دجاج فيليه مسلوقة ومقطعة صغير. معلقة كبيرة دبس الرمان.

نقوم بخلط كافة المكونات ما عدا البطاطس لنضيف للدجاج نكهة البهارات.

وأخيرا نقوم بإضافة البطاطس المهروسة للدجاج وتخلط باليد وتشكل على حسب الرغبة سواء كور أو صوابع.

نقوم بوضع البطاطس داخل الفريزر لمدة خمس دقائق.

نقوم بغمس الكفتة في البيض ثم في الدقيق وضعها مرة أخري في البيض ثم في البقسماط.

تحمر الكفتة في زيت غزير وساخن إلى أن يصبح لون البطاطس ذهبي وترفع من على النار وتوضع على مناديل لتصفية الزيت.

توضع الكفتة في طبق التقديم وتقدم بجانب الصوصات المختلفة مثل المايونيز أو الكاتشب والسلطات مثل الكلو سلو.

المكوناتطريقة تحضير كفتة البطاطسطريقة عمل كفتة البطاطس بالجبنة

هناك طرق مختلفة لإعداد كفتة البطاطس مثل إعدادها باللحم أو الدجاج مثل ما سبق وأيضا بالجبن، وفيما يلي \ريقة إعداد كفتة البطاطس بالجبن

المكونات

ربع كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة ملح وفلفل أسود. معلقة صغيرة بابريكا. جبن موتزريلا مبشور. جبن تركي مبشور.

طريقة التحضير