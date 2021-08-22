تعرف على طريقة عمل طاجن لسان عصفور بالعصاج للشيف شربيني، حيث يتم تقديم طاجن لسان العصفور بجانب العديد من الوجبات نظرًا لطعمه الرائع بنكهته المميزة، وعندما يتم تحضير طاجن لسان العصفور بالعصاج يكون أروع من حيث الطعم، لذلك خلال هذا المقال ستتعرف على الطريقة بالمكونات والخطوات التي يتبعها الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة. مكونات عمل طاجن لسان العصفور بالعصاج مكونات عمل طاجن لسان العصفور بالعصاج من خلال استخدام المكونات البسيطة التالية تستطيعين تحضير طبق لسان العصفور بالعصاج لذيذ وذو طعم مميز: لسان العصفور.

لحم مفروم.

حزمة كرفس.

كرات أبيض.

الفلفل الحار.

بصل.

جميع أنواع التوابل.

البسلة.

الجزر.

كوسة.

مرقة دجاج.

طماطم.

ملح.

فلفل.

زيت. طريقة عمل طاجن لسان عصفور بالعصاج طريقة عمل طاجن لسان عصفور بالعصاج يمكنك تحضير طاجن لسان العصفور بالعصاج على طريقة الشيف شربيني من خلال اتباع نفس الخطوات بالطريقة التالية: ضعي كمية من الزيت في طاسة على النار وأضيفي عليها لسان العصفور واستمري في تقليبه حتى يحمر.

أثناء تقليب لسان العصفور في الزيت أضيفي الفلفل القطع حتى يحمر مع لسان العصفور.

نقطع كل من البصل والثوم ونقوم بفرمهم فرمًا ناعمًا.

في وعاء آخر نضع الزيت مع الثوم والبصل المفرومين.

نضيف التوابل في الوعاء السابق وعلينا الفلفل الحار ومكعب مرقة الدجاج والجزر والكوسة والبسلة والطماطم والكرات الأبيض.

نقلب جميع المكونات السابقة جيداً لحين الاكتمال من طهيها جميعا ً ونشعر بأنها مستوية.

نضع اللحم المفروم في الطاجن، ثم نضيف فوقه طبقة لسان العصفور وعليها طبقة أخرى من اللحم المفروم.

نضع على وجه الخليط في الطاحنة الطماطم شرائح ومكونات الوعاء الثاني.

نسخن الفرن على درجة حرارة مناسبة قبل استخدامه لطهي الطاجن.

ندخل الطاجن إلى الفرن الساخن ونتركه حتى اكتمال الطهي ولتصبح جميع المحتويات في الطاجن من اللحم المفروم ولسان العصفور والمكونات الأخرى مستوية.

يُقدم طاجن لسان العصفور بالعصاج وهو ساخنًا حيث يكون ذو طعم أفضل.

يمكن تناول طاجن لسان العصفور مع العلاج بمفرده أو يُقدم عادة كأحد الأطباق مع أطباق أخرى من الطعام ليكون ذو طعم رائع. الوسوم

تعرف على طريقة عمل طاجن لسان عصفور بالعصاج للشيف شربيني، حيث يتم تقديم طاجن لسان العصفور بجانب العديد من الوجبات نظرًا لطعمه الرائع بنكهته المميزة، وعندما يتم تحضير طاجن لسان العصفور بالعصاج يكون أروع من حيث الطعم، لذلك خلال هذا المقال ستتعرف على الطريقة بالمكونات والخطوات التي يتبعها الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة. مكونات عمل طاجن لسان العصفور بالعصاج مكونات عمل طاجن لسان العصفور بالعصاج من خلال استخدام المكونات البسيطة التالية تستطيعين تحضير طبق لسان العصفور بالعصاج لذيذ وذو طعم مميز: لسان العصفور.

لحم مفروم.

حزمة كرفس.

كرات أبيض.

الفلفل الحار.

بصل.

جميع أنواع التوابل.

البسلة.

الجزر.

كوسة.

مرقة دجاج.

طماطم.

ملح.

فلفل.

زيت. طريقة عمل طاجن لسان عصفور بالعصاج طريقة عمل طاجن لسان عصفور بالعصاج يمكنك تحضير طاجن لسان العصفور بالعصاج على طريقة الشيف شربيني من خلال اتباع نفس الخطوات بالطريقة التالية: ضعي كمية من الزيت في طاسة على النار وأضيفي عليها لسان العصفور واستمري في تقليبه حتى يحمر.

أثناء تقليب لسان العصفور في الزيت أضيفي الفلفل القطع حتى يحمر مع لسان العصفور.

نقطع كل من البصل والثوم ونقوم بفرمهم فرمًا ناعمًا.

في وعاء آخر نضع الزيت مع الثوم والبصل المفرومين.

نضيف التوابل في الوعاء السابق وعلينا الفلفل الحار ومكعب مرقة الدجاج والجزر والكوسة والبسلة والطماطم والكرات الأبيض.

نقلب جميع المكونات السابقة جيداً لحين الاكتمال من طهيها جميعا ً ونشعر بأنها مستوية.

نضع اللحم المفروم في الطاجن، ثم نضيف فوقه طبقة لسان العصفور وعليها طبقة أخرى من اللحم المفروم.

نضع على وجه الخليط في الطاحنة الطماطم شرائح ومكونات الوعاء الثاني.

نسخن الفرن على درجة حرارة مناسبة قبل استخدامه لطهي الطاجن.

ندخل الطاجن إلى الفرن الساخن ونتركه حتى اكتمال الطهي ولتصبح جميع المحتويات في الطاجن من اللحم المفروم ولسان العصفور والمكونات الأخرى مستوية.

يُقدم طاجن لسان العصفور بالعصاج وهو ساخنًا حيث يكون ذو طعم أفضل.

يمكن تناول طاجن لسان العصفور مع العلاج بمفرده أو يُقدم عادة كأحد الأطباق مع أطباق أخرى من الطعام ليكون ذو طعم رائع.

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