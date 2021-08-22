تعرفي على طريقة عمل سموذي التوت الأحمر بالشوفان ووصفات أخرى لتحضير مشروب سموذي الرائع المناسب في فصل الصيف حيث يجعلكم تشعرون بالانتعاش بعد تناوله، ويتم تحضيره من نكهات مختلفة بإضافة أنواع مختلفة من الفواكه، فيما يلي تعرف على عدة طرق لتحضير المشروب.طريقة عمل سموذي التوت الأحمر بالشوفان
إذا كنت من محبي التوت الأحمر يمكنك إضافته إلى مجموعة من المكونات الأخرى من أجل تحضير مشروب سموذي بالتوتر مع الموز والشوفان.
أولاً المكونات:
حضري المكونات التالية في مطبخك بنفس المقادير لتتمكني من تحضير هذا المشروب بمذاق رائع:
- كوب من التوت الأحمر.
- ملعقتان كبيرتان من الشوفان.
- كوب من الحليب خالي الدسم.
- حبة من الموز صغيرة الحجم.
- ملعقة كبيرة من العسل.
طريقة التحضير:
بالخطوات التالية يمكنك الحصول في النهاية على مشروب منعش ورائع من المكونات السابقة:
- نقطع الموز ونضعه في الخلاط ونضيف عليه الشوفان والحليب والتوت.
- نضيف العسل على المكونات السابقة وتضرب المزيج لمدة خمس دقائق في الخلاط.
- قومي برش الشوفان على وجه المشروب بحسب الرغبة، ويمكنك تقديمه الآن في أكواب التقديم.
أولاً المكونات:
إذا كن تريد تجربة نكهة أخرى من مشروب سموذي يمكنك استبدال الموز والتوت بالتفاح والقرفة وتجهيز المكونات التالية في المطبخ:
- حبة من التفاح ذات حجم متوسط.
- ملعقتان كبيرتان من الشوفان.
- ملعقة كبيرة من زبدة الفستق.
- نصف كوب من الحليب قليل الدسم وسائل.
- نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
- ملعقة كبيرة من عسل النحل.
طريقة التحضير:
اتبعي الخطوات التالية لتتمكني من تحضير مشروب سموذي مضاف إليه التفاح والعسل والقرفة ومزين برشة من الشوفان:
- قومي بتقطيع حبات التفاح إلى قطع صغيرة بعد غسله جيداً.
- نضع التفاح المقطع والحليب السائل والشوفان والعسل وزبدة السمسم أو يمكن استبدالها بزبدة الفول السوداني والقرفة في وعاء الخلاط الكهربائي.
- اضربي المزيج السابق من المكونات في وعاء الخلاط لمدة خمس دقائق حتى يصبح الخليط ناعمًا.
- نضع المزيج السابق في أكواب التقديم ويمكن رش وجهه بالشوفان بحسب رغبتكم، ويتم تقديمه على الفور.
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تعرفي على طريقة عمل سموذي التوت الأحمر بالشوفان ووصفات أخرى لتحضير مشروب سموذي الرائع المناسب في فصل الصيف حيث يجعلكم تشعرون بالانتعاش بعد تناوله، ويتم تحضيره من نكهات مختلفة بإضافة أنواع مختلفة من الفواكه، فيما يلي تعرف على عدة طرق لتحضير المشروب.طريقة عمل سموذي التوت الأحمر بالشوفان
إذا كنت من محبي التوت الأحمر يمكنك إضافته إلى مجموعة من المكونات الأخرى من أجل تحضير مشروب سموذي بالتوتر مع الموز والشوفان.
أولاً المكونات:
حضري المكونات التالية في مطبخك بنفس المقادير لتتمكني من تحضير هذا المشروب بمذاق رائع:
- كوب من التوت الأحمر.
- ملعقتان كبيرتان من الشوفان.
- كوب من الحليب خالي الدسم.
- حبة من الموز صغيرة الحجم.
- ملعقة كبيرة من العسل.
طريقة التحضير:
بالخطوات التالية يمكنك الحصول في النهاية على مشروب منعش ورائع من المكونات السابقة:
- نقطع الموز ونضعه في الخلاط ونضيف عليه الشوفان والحليب والتوت.
- نضيف العسل على المكونات السابقة وتضرب المزيج لمدة خمس دقائق في الخلاط.
- قومي برش الشوفان على وجه المشروب بحسب الرغبة، ويمكنك تقديمه الآن في أكواب التقديم.
أولاً المكونات:
إذا كن تريد تجربة نكهة أخرى من مشروب سموذي يمكنك استبدال الموز والتوت بالتفاح والقرفة وتجهيز المكونات التالية في المطبخ:
- حبة من التفاح ذات حجم متوسط.
- ملعقتان كبيرتان من الشوفان.
- ملعقة كبيرة من زبدة الفستق.
- نصف كوب من الحليب قليل الدسم وسائل.
- نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
- ملعقة كبيرة من عسل النحل.
طريقة التحضير:
اتبعي الخطوات التالية لتتمكني من تحضير مشروب سموذي مضاف إليه التفاح والعسل والقرفة ومزين برشة من الشوفان:
- قومي بتقطيع حبات التفاح إلى قطع صغيرة بعد غسله جيداً.
- نضع التفاح المقطع والحليب السائل والشوفان والعسل وزبدة السمسم أو يمكن استبدالها بزبدة الفول السوداني والقرفة في وعاء الخلاط الكهربائي.
- اضربي المزيج السابق من المكونات في وعاء الخلاط لمدة خمس دقائق حتى يصبح الخليط ناعمًا.
- نضع المزيج السابق في أكواب التقديم ويمكن رش وجهه بالشوفان بحسب رغبتكم، ويتم تقديمه على الفور.
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