وصفة لتطويل الشعر وتكثيفة وتنعيمه التي يبحث عنها الكثيرين رغبةً في الابتعاد عن استخدام المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بفروة الرأس مع مرور الوقت، ولكن من الأفضل استعمال الوصفات الطبيعية التي تُساهم في إطالة وتنعيم وتكثيف الشعر، واليوم سوف نتطرق للمزيد عبر السطور التالية تابعونا.

وصفة لتطويل الشعر وتكثيفة وتنعيمه

يوجد الكثير من الوصفات الخاصة بتطويل وكثافة الشعر ويُمكنك القيام بعملها في المنزل بأقل التكاليف وسوف نوضح لكم ذلك عبر ما يلي:

وصفة البيض لتطويل الشعر

يُعتبر البيض من أبرز المواد المُستخدمة لحل الكثير من مشاكل الشعر نظراً لاحتوائه على العديد من البروتينات والأحماض الدهنية، ويتم استخدامه عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

يتم مزج بيضة فقط مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نضيف إلى الخليط السابق العسل ونستمر في الخلط حتى تمزج المكونات مع بعضها.

نوزع المزيج على فروة الرأس ونغطيه بقبعة الاستحمام لمدة نصف ساعة.

نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

نكرر عمل القناع السابق مرتين في الأسبوع.

وصفة زيت جوز الهند

يُستخدم زيت جوز الهند في زيادة طول الشعر كما يُحافظ على رطوبة بصيلات الشعر.

ويتم وضع كمية مناسبة من زيت جوز الهند على النار حتى التدفئة.

ندلك الشعر بواسطة الزيت ويترك لمدة نصف ساعة.

نغسل بصيلات الشعر بالماء والشامبو ثم نضع كمية من البلسم.

وصفة المايونيز

يحتوي المايونيز على مجموعة من مضادات الأكسدة، والبروتينات، والأحماض الدهنية والتي تُساهم إلى حد كبير في تقويته وتنعيمه.

يتم تدليك الشعر بكمية مناسبة من المايونيز.

ونغطي الشعر بقبعة الاستحمام ونتركه لمدة ثلث ساعة.

نغسل الشعر بالماء البارد والشامبو.

وصفة العسل

العسل من المواد الطبيعية التي تُساهم في تنعيم فروة الرأس وتمنح اللمعان.

يتم مزج كمية من العسل، والماء الدافئ.

نضع الخليط على فروة الرأس ويترك لمدة ربع ساعة.

نغسل الشعر بالماء الفاتر جيداً.

نكرر عمل الوصفة مرتين في الأسبوع.

يتم هرس حبة منه ثم نضيف إليها ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

نوزع المزيج على فروة الرأس وحتى الأطراف ونغطيه لمدة نصف ساعة.

نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

وصفة الأفوكادو