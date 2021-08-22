اسباب مشكلة فطريات الاظافر..وازاي تعالجيها بطرق طبيعية

فطريات الاظافر من المشاكل الشائعة جدا اللي ممكن تحصل لاي شخص ، لكن هل تعرفي ان عمرك وصحتك ونمط حياتك بيلعبوا دور اساسي في حدوث المشكلة دي ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنعرف مع بعض اسباب مشكلة فطريات الاظافر ، وكمان علاج فطريات الاظافر بوصفات طبيعية.

اسباب فطريات الاظافر:

في اسباب كتير لمشكلة فطريات الاظافر ، اللي بتحصل بسبب عدوى الكائنات الدقيقة اللي بتتسمى بالفطريات للاظافر وبتتكاثر ، والاكتر انه بيكون معدي لو الجلد لمس اي ملوثات تانية او شخص تاني مصاب ، وهنلاقيها دايما بتحصل بسبب التواجد في اماكن رطبة زي غرف خلع الملابس, غرف الساونا, سطح حمام السباحة ، يعني لو بتتمشي على حمام السباحة برجلك حافية ده ممكن يسبب لك فطريات الاظافر.

وممكن كمان تلقي العدوى دي من مقصات الاظافر او القصافة ، او حتى من فوطة الحمام في البيت ، كمان من الحاجات اللي ممكن تسببها هي لبس الشرابات والاحذية لفترات طويلة لان الرطوبة الناتجة عن العرق هتخلي من السهل نمو الفطريات في البيئة دي.

ازاي بيتنقل الفطر من الجلد للضوفر؟ دي بعض الطرق اللي لازم تحطيها في اعتبارك:

– الجروح والخدوش حوالين منطقة الاظافر.

– تشققات او تمزقات في الاظافر.

– وجود مسافة او فاصل بين الصوباع والضوفر.

المكان اللي تحت الضوفر بيكون دافي حوالي 99 درجة ، والعدوى هيكون سهل انها تعيش في المكان ده لانها بيئة خصبة للتكاثر فيها ، وبمجرد ما تبدأ في النمو في المكان ده ، هينتقل وينتشر لمناطق تانية في الجسم.

والعدوى لما بتكون في بدايتها هيبقى سهل علاجها لانها بتكون موجودة لسه على سطح الضوفر ، وكل ما استمر انتشار الفطريات والوقت اتأخر في علاجها ، هيبقى الموضوع اصعب ومعقد اكتر.

مين الاشخاص اللي بيصابوا بفطريات الاظافر؟

الحقيقة ان اي شخص ممكن يسبب بفطريات الاظافر ، ولكن في بعض الاشخاص عندهم مخاطر اعلى للاصابة بالعدوى ، مع التقدم في العمر بتزيد فرصة الاصابة بالعدوى دي ، والاطفال هم اقل فئة بتتعرض للاصابة بالمشكلة دي ، خصوصا قبل سن 6 سنين.

الاشخاص اللي بيعيشوا في المناخ الحر والرطب معرضين اكتر للاصابة بالعدوى بسبب بيئتهم المعيشية ، الوضع الطبي كمان بيلعب دور كبير في انه هل ممكن الفطريات دي تنتشر في اماكن تانية في الجسم او لا ، والاشخاص اللي بيعانوا من الحالات دي هما الاكتر عرضة للاصابة:

– مرض السكر من النوع التاني.

– الصدفية.

– متلازمة نقص المناعة.

– ضعف جهاز المناعة.

– الاشخاص اللي عاملين زرع اعضاء.

– الاظافر المجروحة.

– القدم الرياضي.

– السرطان.

– التهابات الاظافر.

– الاشخاص اللي بيعرقوا بشدة.

– الاشخاص اللي دايما بيروحوا الجيم, حمامات السباحة, الساونا, السبا او المنتجعات الصحية.

اعراض فطريات الاظافر:

العلامة الاكتر شيوعا لمشكلة فطريات الاظافر هي الضوفر السميك ، ولكن في اعراض تانية بتحصل للضوفر:

– تلون الضوفر باللون الاصفر او البني.

– ضوافر مفتتة او هشة.

– رائحة كريهة.

– تشوه شكل الضوافر.

– وجود كتل تحت الاظافر.

– تلون الضوفر بلون غامق.

– بيكون مستحيل قصة بالقصافة لانه بيكون سميك جدا.

وغالبا فطريات الاظافر بتبدأ ببقعة بيضا تحت الضوافر ، ومع الوقت مع نمو العدوى وانتشارها اللون هيتغير وهيبقى سميك وهش ، ومجرد ما الفطر يصيب ضوفر واحد هيبدأ ينتشر بسرعة للصوباع اللي جنبة او باقي صوابع القدم كلها.

بعض الحالات الخفيفة ممكن متحتاجش علاج ، ولكن لما الضوفر يبقى سميك او يتحول للون الاصفر او لون غامق ويكون ليه ريحة كريهة ، هنا ممكن تعملي بعض العلاجات المنزلية اللي هتساعدك على حل المشكلة ، ولكن حطي في اعتبارك ان ممكن بعد العلاج الفطر يرجع تاني لو مبعدتيش عن اسباب حدوث المشكلة.

منع التهابات الاظافر:

الوقاية هي المفتاح لتجنب فطريات الاظافر ، من خلال مجموعة حاجات تعمليها هتقلل مخاطر الاصابة بالمشكلة دي.

– اغسلي القدمين كل يوم ، وافركيهم كذا مره لو معرضين للعرق المفرط.

– اغسلي ايدك كذا مرة ، خصوصا بعد لمس القدمين.

– البسي احذية تسمح لقدمك بالتنفس عشان الرطوبة ماتتراكمش جوه الشوز.

– في غرفة خلع الملابس, على حمام السباحة, غرف الساونا ، احرصي دايما انك تلبسي شوز.

– اتجنبي استخدام الاظافر الصناعية او تروحي للصالونات العامة عشان تعملي ده وتستخدمي ادوات مش خاصة بيكي.

– متحطيش مانيكير لانه بيحبس البكتيريا.

– متحتفظيش بالاحذية القديمة اللي فيها روايح كريهة او النعل الداخلي بتاعها مش موجود.

– البسي الشرابات اللي بتمتص العرق وتحافظ على رجلك جافة ، او تغيري الشراب كذا مره في اليوم لمنع تراكم الرطوبة.

– قصي ضوافرك بشكل مستقيم ، واتجنبي قص الجوانب.

– ابردي اي مناطق سميكة في الضوفر قبل ما تبقى صعب السيطرة عليها.

– نضفي دايما مقص الضوافر والقصافة بالماية والصابون بعد كل استخدام.

علاج فطريات الاظافر بوصفات طبيعية:

1- زيت شجرة الشاي:

اتأكدي من استخدام زيت شجرة الشاي النقي 100% ، افركي الضوفر مباشرة بالزيت وسيبيه لحد ما يمتصه كويس وبعدها ممكن تلبسي الشراب او الشوز ، كرري العملية دي كتير خلال اليوم ، لان الزيت ده معروف بخصائصه المضادة للفطريات والبكتيريا.

2- الليسترين:

الليسترين معروف انه مطهر للفم ، ولكن دي مش فايدته الوحيدة ، تقدري تستخدميه كمان للاظافر ، انقعي رجلك في الليسترين المخفف بالماية لمدة 15 دقيقة كل يوم.

3- فكس فابوراب:

الفكس فابوراب من العلاجات القديمة اللي بتستخدم لالتهاب الحلق لو مشاكل الجلد ، وتقدري تستخدمي كمان لفطريات الاظافر ، افركي الضوفر بالفابوراب هيخلصك من المشكلة لانه بيحتوي على زيت الكافور والاوكالبتوس المعروفين بتأثيرهم الايجابي على فطريات الاظافر.

4- الخل الابيض:

الخل من المكونات البسيطة والرخيصة الموجودة في كل مطبخ واللي تقدري تستخدميه كمان لعلاج فطريات الاظافر ، اخلطي 1/3 خل مع 2/3 ماية والافضل تكون الماية دافية لانها بتساعد على فتح المسام والسماح للخليط بالتغلغل في الضوافر ، انقعي رجلك فيه لمدة 20 دقيقة كل يوم لحد ما تتخلصي من المشكلة.

5- زيت الاوريجانو او البردقوش البري:

اخلطي زيت الاوريجانو مع اي نوع زيت تاني لتخفيفة زي زيت الزيتون او زيت جوز الهند ، وادهني بيه الضوافر يوميا ، زيت الاوريجانو بيحتوي على مضادات الفطريات وده هيساعد على علاج اللالتهابات الفطرية وحتى منع انتشار العدوى.

6- صودا الخبز:

صودا الخبز او الكربوناتو ، ليها خصائص ممكن تقتل الفطريات المسببة للعدوى ، ضيفي الكربوناتو لماية دافية وانقعي رجلك في الخليط ده ، او اعملي عجينة بالكربوناتو مع الماية وحطيها على الضوافر بشكل مباشر ، وسيبيها لمدة 10 – 20 دقيقة وبعدها اغسليه بماية دافية ونشفي رجلك كويس ، وممكن كمان ترشي الكربوناتو على الرجل وجوه الشوز او الشراب هتساعد على امتصاص العرق والرطوبة.

7- الثوم:

الثوم من المكونات الطبيعية اللي ممكن تساعد على علاج فطريات الاظافر ، لانه بيحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والميكروبات ومضادة للالتهابات اللي بتساعد في منع العدوى ، وممكن انه يساعد كمان في تقليل الاعراض زي تغير اللون والالم ، ويعتبر الثوم من افضل العلاجات الطبيعية لالتهابات الاظافر الفطرية ، لانه بيحتوي على مركبات نشطة زي الاليسين والاجوين المعروفة بخصائصها المضادة للفطريات.

كل اللي هتعمليه هاتي فص ثوم اقسميه نصين وافركي بيه الضوافر المصابة يوميا ، او قشري 3 فصوص ثوم وحطيهم في ماية دافية وانقعي رجلك في الخليط لمدة 15 دقيقة وبعدها اغسليها بماية دافية.

8- الشاي الاسود:

الشاي الاسود بيحتوي على حمض التانيك اللي بيزيل البكتيريا وبيقلل العرق المفرط ، هاتي 5 – 6 اكياس شاي وضيفي عليهم 2 لتر ماية مغلية ، وسيبيها تبرد شوية ، بعدها انقعي رجلك فيها لمدة 30 دقيقة على الاقل ، وبعدها اغسليها ونشفيها كويس ، كرري العملية دي كل يوم لحد ما تتخلصي من المشكلة.

9- خل التفاح:

الخل بيحتوي على حمض الاسيتيك ، واللي بيساعد على علاج ومنع تطور الالتهابات ، وبيحتوي كمان على مركب مضاد للفطريات ، اخلطي 2 معلقة كبيرة من خل التفاح مع ماية دافية وانقعي رجلك في الخليط لمدة 20 دقيقة على الاقل كل يوم.

10- زيت جوز الهند:

زيت جوز الهند بيحتوي على مضادات للبكتيريا ، دلكي الضوافر بزيت جوز الهند يوميا لحد ما تتخلصي من المشكلة.

11- الملح الانجليزي:

اخلطي 2 كوباية ماية دافية مع ½ كوباية ملح انجليزي و ½ كوباية كربوناتو و ½ كوباية خل ، انقعي رجلك في الخليط ده لمدة 15 – 20 دقيقة ، بعدها اغسلي رجلك ونشفيها كويس.

الملح الانجليزي مش بس هيساعد على علاج فطريات الاظافر ولكن كمان هيساعد على تقشير الجلد الميت من الرجل.

12- دقيق الذرة:

دقيق الذرة بيحتوي على خصائص مضادة للفطريات ، هاتي كمية من دقيق الذرة وضيفي لها كمية من الماية لحد ما يتكون عندك عجينة ، حطيها على الضوافر وسيبيها ساعة وبعدين اغسليها.

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