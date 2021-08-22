بيضة واحدة حولي شعرك الخشن لخيوط حرير، من أكثر المشاكل التي تواجه المرأة مشكلة الشعر الخشن والمجعد وهيشان الشعر وتساقطة، فيبحثون عن الوصفات التي تحتوي على مواد طبيعية مفيدة للشعر، وتخلصهم من مشكلة الشعر المجعد، لأن الشعر الخشن والمجعد يسبب لهم الضيق فيبحثون عن حلول سريعة للتخلص من هذه المشكلة، لأن الكثير من الأشخاص يميلوا للاستخدام مستحضرات التجميل ولكن تكون بدون جدوي دون الحصول على شعر ناعم.

ببيضة واحدة حولي شعرك الخشن والمجعد لخيوط حرير أقوي كيراتين طبيعي

قناع البيض والعسل وزيت اللوز

المكونات

صفار بيض.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز

طريقة التحضير والاستخدام

خلط المكونات جيداً مع بعضهم، حتي نحصل على خليط متجانس، نقوم بتوزيع الخليط على الشعر ونتركة لمدة تتراوح من 15إلي 20 دقيقة، غسل الشعر جيداً بالماء البارد والشامبو، تكرر الوصفة مرتين بالأسبوع، لأ يفصل استخدام هذا الخليط للأصحاب الشعر الدهنية.

ببيضة واحدة حولي شعرك بخيوط حرير أقوي كيراتين طبيعي

قناع البيض والافوكادو

المكونات

بيضة.

حبة من الأفاكادو الناضجة.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بخلط لب الافوكادو مع البيض جيداً، للحصول على خليط متجانس، وضع الماسك على شعرك وتركة لمدة 20 دقيقة، قومي بغسل شعرك جيداً، عليك تكرار استخدام الوصفة للحصول على نتيجة فعالة وحدوث تغير في الشعر، ليصبح شعر ناعم بسبب استخدام المواد الطبيعية المفيدة والمغذية للشعر والتي لا تسبب أي مشاكل الشعر.

وصفات طبيعيه لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد

جوز الهند والموز

المكونات

كوب من جوز الهند.

كوب من زيت الزيتون.

3 قشور من الموز.

طريقة التحضير

قومي بوضع المكونات زيت الزيتون وزيت جوز الهند وقشر الموز، في الخلاط الكهربائي حتي يتم خلط المكونات جيداً وطحنها، قومي بوضع الخليط على النار وتقليبة لمدة 10دقائق، ضع الخليط حتي يبرد تماماً، ثم قم بوضعة في الثلاجة حتي يتماسك، بعد نصف ساعة إلي ساعة يمكن استخدام الخليط كدهان على الشعر، فيمكنك توزيع الخليط على الشعر من خلال تقسيم الشعر إلي أربع أقسام وتغطيته بغطاء الشعر لمدة ساعتين، ثم قم بغسل الشعر جيداً بالماء.