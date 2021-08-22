سبب الهالات السوداء وعلاجات فعالة للتخلص منها

علاجات فعالة للهالات السوداء، الهالات السوداء تؤثر بشكل كبير على مظهر المرأة فقد يجعلها تبدو في عمر أكبر من عمرها الحقيقي أو تظهر بمظهر الإرهاق والتعب على الرغم من عدم وجود أي مشاكل صحية كما أنها من العيوب التي يصعب إزالتها بسهولة ولكننا نقدم لكي اليوم الحل بين يديكي للتخلص من الهالات السوداء والتعرف على سبب ظهور الهالات السوداء.

أسباب ظهور الهالات السوداء

تتعدد الأسباب المسئولة عن ظهور الهالات السوداء مثل:

قلة النوم والسهر لوقت متأخر لساعات طويلة واستخدام الهاتف قبل النوم. البكاء والتعب والإرهاق. كثرة التحديق في الهاتف أو التلفاز أو شاشة الكمبيوتر. التقدم في العمر وقلة إنتاج مقدار مناسب من الكولاجين يمنع تكون تلك الهالات. عدم تزويد الجسم بمقدار كافي من الماء ويظهر الجلد شاحبًا وباهتًا. كثرة التعرض للشمس واشعتها الضارة. عدم تناول الطعام الصحي الغني بالفيتامينات والعناصر الغذائية.

علاج الهالات السوداء طبيعيًا

تعرفنا على سبب ظهور الهالات السوداء أسفل العين والآن نرغب في معرفة طرق علاج الهالات السوداء وأشهرها هي وصفات طبيعية لعلاج الهالات السوداء وهي طرق فعالة وناجحة منها:

ماء الورد الهالات السوداء

يعيد للجلد حيويته ويمكن الاستغناء عن التونر واستخدامه لتدليك المنطقة المحيطة بالعين حيث يساعد في علاج انتفاخات العين وإخفاء الهالات السوداء.

البطاطس للتخلص من الهالات السوداء

النشا الموجودة في البطاطس تساعد على علاج الهالات السوداء حيث يتم نقع شرائح من البطاطس مع ماء مثلج وبعد نصف ساعة نستخدم الماء لتدليك منطقة الهالات السوداء يوميًا.

أكياس الشاي لإخفاء الهالات السوداء

من الطرق الشهيرة في علاج الهالات السوداء فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تعيد للبشرة حيويتها وطاقتها وبذلك يخفي الهالات السوداء مع التكرار فيتم وضع أكياس الشاي في ماء بارد في الثلاجة وبعد نصف ساعة توضع على العين ربع ساعة وتكرر مرتين باليوم.

الخيار للهالات السوداء

يمتلك الخيار لمجموعة من الخصائص العلاجية التفتيحية التي تعمل على تفتيح الجلد ومناسبة لتفتيح الهالات السوداء في وقت بسيط حيث يتم وضع شرائح الخيار في قدر من الماء البارد وتطبيقها على العين عشر دقائق.