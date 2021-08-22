خلية النحل بالقرفة بطريقة بسيطة بدون مجهود

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طريقة عمل خلية النحل بالقرفة، خلية النحل من الحلوى التي اشتهرت في الفترة الأخرى على الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي واتجهت الكثير من الفتيات والنساء إلى تجربتها بعدة طرق فهي من الحلوى التي تختلف في طريقة تحضيرها على حسب المكونات المستخدمة بها فوصفتنا اليوم هي خلية النحل بالقرفة مما يجعلها ذات مذاق رائع ومميز.مكونات خلية النحل بالقرفة
تكفي الوصفة لعدد كبير من الأشخاص ونحتاج لتحضيرها إلى:
- دقيق متعدد الاستخدامات: مقدار ثلاثة أكواب.
- حليب سائل دافئ: كوب واحد كامل.
- حليب بودرة: ثلاث ملاعق طعام كبيرة.
- زيت نباتي: أربع ملاعق طعام كبيرة.
- سكر أبيض: ثلاث ملاعق طعام كبيرة.
- زبادي طبيعي: كوب إلا ربع.
- خميرة فورية: ملعقة طعام كبيرة.
- قرفة بودرة ناعمة: ملعقتان بحجم كبير.
- سكر أبيض: ملعقتان بحجم كبير.
- حليب محلى مكثف: كوب إلا ربع.
يتم تحضير خلية النحل بالقرفة بسهولة كالتالي:
- نضع الخميرة مع السكر والحليب البودرة والدقيق في وعاء واحد معًا.
- يضاف نصف المقدار من الحليب السائل الدافئ ومن ثم الزيت ويليه مقدار الزبادي.
- يجب أن نقلب هذه المكونات بواسطة اليدين ونعجن جيدًا حتى تتماسك المقادير سويًا.
- نأخذ المقدار المتبقي من الحليب السائل لنضيفه على العجينة السابقة حتى يصبح القوام أكثر ليونة.
- نقوم بتغطية العجين ونتركه حوالي 60 دقيقة في الغرفة حتى يتخمر.
- نجهز التزيين فنضع السكر مع القرفة البودرة ونقلبهم.
- نعود للعجينة ويتم تقسيمها مرات حجمها صغير ونغمرها في خليط السكر والقرفة.
- ونرصها بشكل متلاصق في صينية فرن مدهونة بمقدار زيت بسيط.
- توضع الصينية في فرن مسبق التسخين على 200 درجة مئوية.
- تترك خلية النحل بالقرفة في الفترة فترة كافية حتى تصبح ناضجة قد يستغرق ذلك حوالي نصف ساعة أو ساعة إلا ربع لا نخرجها إلا حينما تصبح ذهبية اللون.
- عند إخراج الصينية من الفرن نقوم بصب الحليب المكثف المحلى عليها وتقدم ساخنة بالهناء والشفاء.
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طريقة عمل خلية النحل بالقرفة، خلية النحل من الحلوى التي اشتهرت في الفترة الأخرى على الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي واتجهت الكثير من الفتيات والنساء إلى تجربتها بعدة طرق فهي من الحلوى التي تختلف في طريقة تحضيرها على حسب المكونات المستخدمة بها فوصفتنا اليوم هي خلية النحل بالقرفة مما يجعلها ذات مذاق رائع ومميز.مكونات خلية النحل بالقرفة
تكفي الوصفة لعدد كبير من الأشخاص ونحتاج لتحضيرها إلى:
- دقيق متعدد الاستخدامات: مقدار ثلاثة أكواب.
- حليب سائل دافئ: كوب واحد كامل.
- حليب بودرة: ثلاث ملاعق طعام كبيرة.
- زيت نباتي: أربع ملاعق طعام كبيرة.
- سكر أبيض: ثلاث ملاعق طعام كبيرة.
- زبادي طبيعي: كوب إلا ربع.
- خميرة فورية: ملعقة طعام كبيرة.
- قرفة بودرة ناعمة: ملعقتان بحجم كبير.
- سكر أبيض: ملعقتان بحجم كبير.
- حليب محلى مكثف: كوب إلا ربع.
يتم تحضير خلية النحل بالقرفة بسهولة كالتالي:
- نضع الخميرة مع السكر والحليب البودرة والدقيق في وعاء واحد معًا.
- يضاف نصف المقدار من الحليب السائل الدافئ ومن ثم الزيت ويليه مقدار الزبادي.
- يجب أن نقلب هذه المكونات بواسطة اليدين ونعجن جيدًا حتى تتماسك المقادير سويًا.
- نأخذ المقدار المتبقي من الحليب السائل لنضيفه على العجينة السابقة حتى يصبح القوام أكثر ليونة.
- نقوم بتغطية العجين ونتركه حوالي 60 دقيقة في الغرفة حتى يتخمر.
- نجهز التزيين فنضع السكر مع القرفة البودرة ونقلبهم.
- نعود للعجينة ويتم تقسيمها مرات حجمها صغير ونغمرها في خليط السكر والقرفة.
- ونرصها بشكل متلاصق في صينية فرن مدهونة بمقدار زيت بسيط.
- توضع الصينية في فرن مسبق التسخين على 200 درجة مئوية.
- تترك خلية النحل بالقرفة في الفترة فترة كافية حتى تصبح ناضجة قد يستغرق ذلك حوالي نصف ساعة أو ساعة إلا ربع لا نخرجها إلا حينما تصبح ذهبية اللون.
- عند إخراج الصينية من الفرن نقوم بصب الحليب المكثف المحلى عليها وتقدم ساخنة بالهناء والشفاء.
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