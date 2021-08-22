خلية النحل بالقرفة بطريقة بسيطة بدون مجهود

طريقة عمل خلية النحل بالقرفة، خلية النحل من الحلوى التي اشتهرت في الفترة الأخرى على الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي واتجهت الكثير من الفتيات والنساء إلى تجربتها بعدة طرق فهي من الحلوى التي تختلف في طريقة تحضيرها على حسب المكونات المستخدمة بها فوصفتنا اليوم هي خلية النحل بالقرفة مما يجعلها ذات مذاق رائع ومميز.

مكونات خلية النحل بالقرفة

تكفي الوصفة لعدد كبير من الأشخاص ونحتاج لتحضيرها إلى:

دقيق متعدد الاستخدامات: مقدار ثلاثة أكواب.

حليب سائل دافئ: كوب واحد كامل.

حليب بودرة: ثلاث ملاعق طعام كبيرة.

زيت نباتي: أربع ملاعق طعام كبيرة.

سكر أبيض: ثلاث ملاعق طعام كبيرة.

زبادي طبيعي: كوب إلا ربع.

خميرة فورية: ملعقة طعام كبيرة.

قرفة بودرة ناعمة: ملعقتان بحجم كبير.

سكر أبيض: ملعقتان بحجم كبير.

حليب محلى مكثف: كوب إلا ربع.

مكونات تزيين خلية النحلكيفية تجهيز خلية النحل بالقرفة

يتم تحضير خلية النحل بالقرفة بسهولة كالتالي: