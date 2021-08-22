مكون واحد ولكن سحري فوائد بودرة الأطفال للبشرة

فوائد بودرة الأطفال للبشرة، نحب استخدام مستحضرات التجميل التي تفيد البشرة في أسرع وقت وخاصةً إذا كانت عبارة عن مكون واحد فقط ولا يحمل أي أضرار على البشرة مثل بودرة الأطفال فهي من المواد ذات الفوائد الكثيرة للبشرة بالإضافة لكونها آمنة تمامًا على البشرة ولا تضرها مع الوقت على عكس أنواع أخرى من مستحضرات التجميل.

مزايا بودرة الأطفال للبشرة

فوائد بودرة الأطفال للبشرة عديدة تجعلها واحدة من أفضل مستحضرات العناية بالبشرة مثل:

تقليل زيوت البشرة

كثرة خروج الزيوت والدهون على البشرة وخاصةً في فصل الصيف هو أمر مزعج تمامًا لأنه يجعل الوجه لامعًا ولكن بطريقة غير محبوبة لهذا يمكن استخدام بودرة الأطفال على البشرة بعد وضع كريم الوجه وخاصةً على المناطق التي تخرج منها الدهون بكثرة للتقليل من إخراج الدهون.

تهدئة البشرة من احمرار فصل الصيف

في فصل الصيف يصاب الجسم بالتهيج والاحمرار والحبوب والحكة وجميعها عوامل طبيعية تحدث كرد فعل تحسسي من الوجه تجاه الصيف وللوقاية من ذلك يتم تطبيق كمية من بودرة الأطفال على المناطق التي تصاب بالحساسية مثل العنق والوجه للحد من الحساسية.

تكثيف الرموش

تساعد تلك الخدعة على جعل الرموش أكثر كثافة حيث يتم وضع طبقة من الماسكارا في البداية ومن ثم وضع طبقة أخرى من بودرة الأطفال وفي النهاية طبقة أخيرة من الماسكارا يجعل شكل الرموش أكثر كثافة.

تفتيح الوجه من آثار أشعة الشمس

تسبب أشعة الشمس الحبوب وبقع داكنة على البشرة ومن خلال وصفة الليمون وبودرة الأطفال يمكن التخلص من ذلك بسهولة حيث يتم فرد الوصفة على البشرة وبعد دقائق يغسل الوجه بماء بارد مع التكرار يوميًا.

التخلص من الجلد الميت

كثرة تراكم خلال الجلد الميتة على الوجه يسبب فقدان الوجه لحيويته ولمعانه وبخليط من بودرة الأطفال وبياض بيضة وعصير ليمون نحصل على خليط مناسب لتقشير البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة لاستعادة حيوية ولمعان البشرة.

إزالة الشعر بسهولة

قبل إزالة الشعر يفضل تطبيق كمية من بودرة الأطفال على الجلد حتى يقلل من الشعور بألم إزالة الشعر.