طرق استخدام الخل في الوصفات الطبية للمشاكل الصحية

استخدام الخل في العلاجات الطبية الصحية، الخل من المواد الطبيعية التي تدخل في عدة استخدامات أشهرها هو الطعام وتحضير أصناف مختلفة من الطعام بسبب طعمه اللاذع المميز إذ أنه عبارة عن محلول مخفف من حمض الخليك القوي ولكن هناك استخدامات خفية قد لا يعملها الكثير منا حول استخدامات الخل المختلفة مثل استخدامات الخل الطبية في علاج بعض الأمراض الصحية كما وله استخدامات منزلية في التنظيف والتطهير والتعقيم ولكن اليوم نوضح لكم طرق استخدام الخل في العلاجات الطبية.

استخدامات الخل العلاجية

يوصف الخل في علاج بعض الحالات المرضية وليس علاجها بشكل تام ولكن يساعد في التهدئة منها وعلاجها بشكل جزئي ولكن لا يعني هذا الاستغناء التام عن العلاج مقابل استخدام الخل ومن تلك الحالات:

علاج القدمين

عندما تتراكم الفطريات بين الأصابع يسبب ذلك شعور قوي بالحكة واحمرار الجلد للقدمين وتظهر الرائحة الكريهة منها ويمكن استخدام الخل لعلاج القدمين والتخلص من الفطريات بنقع القدمين في ماء مضاف له خل التفاح أو بقطعة قطن مبللة بالخل ونمررها على القدمين.

علاج الذبحة الصدرية

تحدث الذبحة الصدرية في الكثير من الحالات المرضية المختلفة مثل كثرة التدخين والتوتر والقلق والذين يتناولون الكثير من الدهون وحالات ارتفاع ضغط الدم والخل يساعد في التقليل من حدوث الذبحة الصدرية والتخفيف من أعراضها من خلال المضمضة مرتين يوميًا بكوب ماء دافئ مضاف له حوالي 70 جرام خل تفاح.

خفض درجة حرارة الجسم

ترتفع درجة حرارة الجسم للكثير من العوامل ويمكننا علاجها بسهولة في المنزل مثل تحضير طبق من الحساء الساخن مضاف له ما يقرب من 3 إلى 4 ملاعق خل تفاح مع الثوم المفروم.

علاج عدوى الأذن

قد تشعر في بعض الأوقات بحكة غير معلومة السبب في الأذنين يمكننا استخدام الخل لتهدئة العدوى من خلال غمس قطعة من القطن في الخل والكحول الطبي.

علاج الشد العضلي

في حالة الإصابة بالشد العضلي المفاجئ ينصح بتناول كوب ماء مضاف له نصف ملعقة خل لأنه يزيد من مستوى البوتاسيوم فبالتالي يقل من شعور الألم.