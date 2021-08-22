وصفات الزبادي لعلاج مشاكل الشعر المختلفة

وصفات الزبادي لعلاج مشاكل الشعر، المكون الرئيسي الزبادي هو الحليب الغني بعناصر غذائية متنوعة مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفيتامينات مثل فيتامين ب وتلك العناصر والفيتامينات لا يمكننا أن ننكر فضلها في العناية بصحة الجسم وتقوية بنيان الجسم كما واشتهر الآن استخدام اللبن الزبادي لعلاج مشاكل الشعر والبشرة حيث ذاع صيت اللبن الزبادي في الناحية الجمالية بكثرة في هذه الفترة فأصبح اللبن الزبادي معروفًا بقدرته على حل مشاكل الشعر المتنوعة وهذا ما سنعرفكم عليه اليوم.

وصفة الزبادي لعلاج مشاكل الشعر

من الوصفات الطبيعية التي تعتبر مثل الكنز للشعر لأنها تزيد من رطوبته ونعومته وتزيد من لمعانه وتحفز نمو الشعر لينمو أسرع وأطول كما أنها تخلص الشعر من القشرة ونحتاج في تلك الوصفة إلى:

حليب جوز الهند طبيعي: ربع كوب.

بيض: حبة واحدة.

عصير ليمون: أربع ملاعق ذات حجم كبير.

عصير برتقال: ربع كوب.

لبن زبادي: كوب واحد كامل.

توضع كافة المقادير السابقة سويًا في نفس الإناء. حتى تختلط نقوم بترطيب الشعر بوضع الماء ومن ثم وضع الوصفة عليه. ونحضر قبعة الاستحمام لتغطية الشعر ساعة ونصف. وبعدها يوضع الشعر تحت الماء ويتم غسله برفق حتى نزيل بقايا الوصفة.

طريقة الاستخدامالزبادي لمنع تساقط الشعر

كما وهناك وصفة مخصصة من زبادي لعلاج مشكلة تساقط الشعر التي تواجه الكثير منا ونحتاج بها إلى:

ثلاث ملاعق بذور حلبة.

نصف كوب زبادي طازج.

نضع الزبادي مع بذور الحلبة لنخلطهما معًا. ويفرد المزيج على أجزاء الشعر بالفرشاة. بعد ساعة واحدة نقوم بغسله بسهولة.

طريقة الاستخدامالزبادي لعلاج الشعر الجاف التالف

تساعد هذه الطريقة على التخلص من جفاف الشعر والتقصف الذي يسبب هيشان الشعر بسبب العناصر الغذائية الموجودة بجميع المقادير وهي:

ملعقتان زبادي حجمها كبير.

ثلاث حبات موز.

ملعقة حليب حجمها كبير.

ثلاث ملاعق عسل طبيعي.

في الخلاط الكهربي نضع جميع تلك المكونات مع بعضها. إذا كان الخليط متماسكًا يمكن إضافة الحليب السائل به لكي يصبح أكثر ليونة. بعد غسل الشعر جيدًا نفرد المزيج على أجزاء الشعر جميعها. ندلك لمدة خمس دقائق ومن ثم تغطية الشعر ساعة واحدة قبل غسله.

طريقة الاستخدام