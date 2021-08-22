فوائد الخل الطبيعية للشعر ووصفات الخل للعناية بالشعر

فوائد الخل الطبيعية للشعر ووصفات للعناية به، يستخدم الخل في نواحي عديدة ومختلفة عن بعضها حيث يستخدم في طهي الطعام وتحضير أنواع مختلفة من الأكلات ويستخدم من ناحية أخرى في تنظيف المنزل وأدوات المنزل والتعقيم والتطهير كما ويستخدم في العناية بالشعر من أجل تنعيم وترطيب الشعر وله تجارب ذات نتائج فعالة في العناية بالشعر تابعوا معنا للتعرف على فوائد الخل للشعر.

أهمية الخل للشعر

يستخدم الخل للعناية بالشعر لعلاج الكثير من مشاكل الشعر التي تشعرنا بالإنزعاج نعرفكم على تأثير الخل على الشعر ومن ثم وصفات الخل للعناية بالشعر وحل تلك المشكلات:

تعطير الشعر والتحسين من رائحته. شطف الشعر والتخلص من شوائبه. يزيد من قوة لمعان الشعر ويجعله بشكل أجمل. يعمل على تفتيح لون الشعر وخاصةً الشعر الداكن.

وصفات الخل للعناية بالشعر

والآن هذه بعض طرق استخدام الخل لحل مشاكل الشعر منها:

الخل لتعطير الشعر

نحتاج إلى

كوب أعشاب ذات رائحة عطرية قوية مثل قشور البرتقال.

وحوالي 3 أكواب خل حسب طول الشعر.

الطريقة

نضع الخل مع الأعشاب العطرية القوية في إناء واحد. ونتركهم معًا من أسبوع إلى أسبوعين للتخمير. بعد تلك المدة يتم تصفية الوصفة ووضعها في رزاز واستخدامه لرش الشعر وتعطيره وغسله بماء دافئ.

الخل لتفتيح الشعر

نحتاج إلى

مقدار من شامبو الشعر المستخدم.

6 ملاعق خل حجمها كبير.

الطريقة

يوضع الشامبو مع الخل لكي نخطلهم جيدًا سويًا.

يوضع المزيج على الشعر لغسله به ويترك 10 دقائق قبل الغسل.

ومن ثم يوضع الشعر أسفل الماء مع وضع البلسم لإزالة الشامبو.

الخل لزيادة لمعان الشعر

نحتاج إلى

لتر ماء.

مقدار كبير من أي نوع من الأعشاب العطرية.

ملعقة خل حجمها كبير.

الطريقة