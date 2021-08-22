وصفات فرد الشعر المجعد بكيراتين طبيعي من أول أستخدام لتنعيم وفرد الشعر

فرد الشعر، تعرفي علي أفضل طريقة لتقومي بها بفرد شعرك في المنزل بنفسك واستخدام المواد الطبيعية التي لا تضر بخصيلات الشعر، أن كثرة أستخدام أدوات الفرد الحرارية أو أستخدام المواد الكيميائية التي تضر وتدمر الخصيلات وفروة الرأس، كما أنها تقوم أيضا بتلف الشعيرات وتقوم بإسقاطه وفقدان رونقه ولمعانه الطبيعي، لذلك يفضل عدم أستخدام تلك الأشياء كما أنه يوجد مكونات ووصفات طبيعية تعمل بدلا من ذلك وتكونه أمنه أكثر.

فرد الشعر

سوف نقوم بتقديم لكم طريقة بسيطة وسهلة جدا لفرد الشعر في البيت عن طريق استخدام بذور الكتان، فبذور الكتان تقوم بتنعيم الشعر وفرده وأيضا تعمل علي تكثيف الشعر وتطويله، كما أن أثبتت بذور الكتان قوة فعاليتها في علاج المشاكل المتعلقة بالشعر ولذلك تم أستخدامها في الكثير من منتجات العناية بالشعر، وذلك لأنها تحتوى علي الأحماض الدهنية وتحتوي أيضا علي الاوميجا 3، كما أنها تحتو علي العناصر المغذية والمفيدة التي تساعد على تعزيز نمو خصيلات الشعر وأيضا علي تنعيمه، كما أننا يجب أن نقوم بالمحافظة والاهتمام و العناية بالشعر بشكل جيد.

وصفة بذور الكتان

لقد ذكرنا الكثير من المميزات التي تتواجد في بذور الكتان ومدي فائدتها للشعر، ولكن من أهم تلك المميزات التي تحتوي عليها تلك البذور هي أنها تقوم بتقوية بصيلات الشعر، كما أنها تعمل علي حماية الشعر من أي تلف أو تساقط يمكن أن يحدث له، كما أن بذور الكتان تعالج مشاكل الجفاف ومشاكل تقصف الشعر، لذلك سوف نقوم بتحضير تلك الوصفة الفعالة لاستخدامها للحصول علي شعر مفرود وصحي، قومي بتحضير وتجهيز تلك المكونات التالية:

المكونات

ربع كوب من بذور الكتان

إناء متوسط الحجم وعميق

كوبين من الماء الفاتر

احضري إناء عميق ومتوسط الحجم وضعي فيه الماء وبذور الكتان مع بعض البعض مع التقليب.

قومي بعد ذلك بوضع الإناء على النار متوسطة الحرارة وعندما يغلي الماء نقوم بخفض النار عليهم.

نقوم بخلط المكونات ونتركهم يغلي لمدة عشرة دقائق حتي يصبح الخليط مثل الجل.

نرفع الإناء بعد ذلك من على النار ونقوم بتفصيته بمصفى تكون ضيقة لنزول البذور من خليط الجل.

قومي بعد ذلك بدهن شعرك بالجل خصلة خصلة من الجذور حتي الأطراف ثم نقوم بتسريح الشعر بمشط خشب.

نترك الخليط علي الشعر هكذا لمدة 45 دقيقة وبعد ذلك نقوم بغسله جيدا بالشامبو والماء الفاتر، مع تكرار تلك الوصفة مرتين أسبوعيا.

طريقة عمل وصفة بذور الكتان