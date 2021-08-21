طريقة عمل ساندويتش العشاء السريع أفضل حل لمشكلة الجوع بالليل

ساندويتش العشاء السريع ، هو من أفضل حل لمشكلة الجوع بالليل عند البعض، فهو لا يتطلب أي جهد تقريبا ويعد في وقت قليل ولا يتطلب الكثير من المكونات، كما يمكن تغير المكونات حسب الرغبة، كما يوجد العديد من الوصفات الأخرى المميزة واللذيذة يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل ساندويتش الجبن المشوي بعيش التوست، كما أنه يمكن إعداد بيتزا التوست اللذيذة سريع ةالتحضير، وكذلك بيتزا الشوكولاتة الفريدة من نوعها وأيضا من الوصفات اللذيذة أيضا طريقة عمل البطاطس المقرمشة بالدقيق والنشا والتوابل وغيرها الكثير والكثير من الوصفات اللذيذة والمميزة، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل ساندويتش العشاء السريع.

مكونات ساندويتش العشاء السريع

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الأكلة كما أنه يمكن تغير الحشوة وهي كالتالي:

٢ رغيف من الخبز الشامي.

نصف ثمرة طماطم مقطعة مكعبات.

ملعقتين من الفلفل الرومي الألوان المقطع.

ملعقة من البصل المفروم.

أربع شرايح من الجبن الرومي.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي على طريقة عمل ساندويتش العشاء السريع وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بوضع شريحتين من الجبن الرومي داخل الخبز الشامي، ثم من فوقه نص كمية الطماطم والبصل والفلفل الرومي.

بعد ذلك نقوم بوضع رغيف الخبز الشامي الذي قمنا بحشوه في مقلاة مدهونة بالسمن.

ونقوم بشويه من الجانبين علي نار هادئة هتي يذوب الجبن جيدا ويتحكر رغيف الخبز الشامي من الجانبين.

ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء، كما أنه يمكن تناوله مع صوص الكاتشب الحار كما يمكن تناوله مع المستردة أو المايونيز.

كما يمكن كذلك التغير في المكونات حسب الرغبة.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها من الطعام ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

أولا نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بعد ذلك بعد خلطهم جيدا بضربهم في الخلاط كما أنه يمكن بالهاند بلندر ويكون بعد ذلك جاهز للإستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة التحضيرطريقة عمل المايونيز

يفضل بعض الناس تناول الطعام مع المايونيز ومكوناته كالتالي:

بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي: