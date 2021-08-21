طريقة عمل خبز التميس الأفغاني بطريقة سهلة وبسيطة ونتيجة رائعة

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خبز التميس الأفغاني ، من أنواع الخبز الشهيرة والمفضلة لدي كثير من الناس، كما أن مكوناته غاية في البساطة ولا يتطلب الكثير من الجهد أثناء تحضيره، كما أنه لا يتطلب الكثير من الخطوات الصعبة أو المعقدة، فهو بسيط جدا في مكوناته وفي طريقة تحضيره كذلك، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل كيكة التايجر ذات الشكل الفريد وكيكة البسكويت الباردة بدون فرن وكذلك دجاج كنتاكي اللذيذ والمقرمش وأيضا فطيرة العشر دقائق سريعة التحضير وغيرها الكثير والكثير من الوصفات اللذيذة والمميزة وسنتعرف فيما يلي على طريقة عمل خبز التميس الأفغاني.مكونات خبز التميس الأفغاني
سنتعرف فيما يلي على مكونات هذا الخبز وهي كالتالي:
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- ملعقتين كبار من السكر.
- كوب ونصف ماء دافئ.
- ملعقتين كبار من الحليب البودرة.
- أربع أكواب دقيق.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقتين كبار من السمن.
- ملعقة كبيرة من السمسم.
- ملعقة كبيرة من حبة البركة.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني على طريقة عمل خبز التميس الأفغاني وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بخلط الخميرة الفورية وملعقتين السكر والكوب والنصف من الماء الدافئ مع بعضهم البعض ونتركهم لمدة ثلث ساعة.
- بعد ذلك نقوم بخلط كلا من الدقيق والملح والحليب البودر مع بعضهم البعض، ثم نخلط معهم ملعقتين السمن.
- وبعدما يتجانس السمن مع الدقيق نقوم بإضافة خليط الخميرة إلي الدقيق ونعجنهم جيدا مع بعضهم البعض.
- بعد ذلك نترك العجينة لمدة تتراوح ما بين ساعة ونصف ساعة حتى تختمر.
- ثم نضيف بعد ذلك بتقطيع العجينة إلي ثلاث قطع ونترك الثلاث قطع من العجين لمدة ربع ساعة قبل فردهم.
- بعد ذلك نقوم بفرد كل قطعة في صينية مدهونة بالسمن بمقاس ٣٠ ونقوم بإحداث ثقوب في العجينة بعد فردها بواسطة الشوكة.
- ثم نقوم بدهن الخبز بالحليب ونرش عليه بعض السمسم أو حبة البركة.
- وندخله الفرن علي أعلي درجة حرارة لمدة ربع ساعة ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
- زدويمكننا تناوله مع الجبن أو بحسب الرغبة، كما يمكن حشوه بالجبن الشدر كذلك.
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خبز التميس الأفغاني ، من أنواع الخبز الشهيرة والمفضلة لدي كثير من الناس، كما أن مكوناته غاية في البساطة ولا يتطلب الكثير من الجهد أثناء تحضيره، كما أنه لا يتطلب الكثير من الخطوات الصعبة أو المعقدة، فهو بسيط جدا في مكوناته وفي طريقة تحضيره كذلك، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل كيكة التايجر ذات الشكل الفريد وكيكة البسكويت الباردة بدون فرن وكذلك دجاج كنتاكي اللذيذ والمقرمش وأيضا فطيرة العشر دقائق سريعة التحضير وغيرها الكثير والكثير من الوصفات اللذيذة والمميزة وسنتعرف فيما يلي على طريقة عمل خبز التميس الأفغاني.مكونات خبز التميس الأفغاني
سنتعرف فيما يلي على مكونات هذا الخبز وهي كالتالي:
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- ملعقتين كبار من السكر.
- كوب ونصف ماء دافئ.
- ملعقتين كبار من الحليب البودرة.
- أربع أكواب دقيق.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقتين كبار من السمن.
- ملعقة كبيرة من السمسم.
- ملعقة كبيرة من حبة البركة.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني على طريقة عمل خبز التميس الأفغاني وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بخلط الخميرة الفورية وملعقتين السكر والكوب والنصف من الماء الدافئ مع بعضهم البعض ونتركهم لمدة ثلث ساعة.
- بعد ذلك نقوم بخلط كلا من الدقيق والملح والحليب البودر مع بعضهم البعض، ثم نخلط معهم ملعقتين السمن.
- وبعدما يتجانس السمن مع الدقيق نقوم بإضافة خليط الخميرة إلي الدقيق ونعجنهم جيدا مع بعضهم البعض.
- بعد ذلك نترك العجينة لمدة تتراوح ما بين ساعة ونصف ساعة حتى تختمر.
- ثم نضيف بعد ذلك بتقطيع العجينة إلي ثلاث قطع ونترك الثلاث قطع من العجين لمدة ربع ساعة قبل فردهم.
- بعد ذلك نقوم بفرد كل قطعة في صينية مدهونة بالسمن بمقاس ٣٠ ونقوم بإحداث ثقوب في العجينة بعد فردها بواسطة الشوكة.
- ثم نقوم بدهن الخبز بالحليب ونرش عليه بعض السمسم أو حبة البركة.
- وندخله الفرن علي أعلي درجة حرارة لمدة ربع ساعة ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
- زدويمكننا تناوله مع الجبن أو بحسب الرغبة، كما يمكن حشوه بالجبن الشدر كذلك.
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