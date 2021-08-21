طريقة عمل خبز التميس الأفغاني بطريقة سهلة وبسيطة ونتيجة رائعة

خبز التميس الأفغاني ، من أنواع الخبز الشهيرة والمفضلة لدي كثير من الناس، كما أن مكوناته غاية في البساطة ولا يتطلب الكثير من الجهد أثناء تحضيره، كما أنه لا يتطلب الكثير من الخطوات الصعبة أو المعقدة، فهو بسيط جدا في مكوناته وفي طريقة تحضيره كذلك، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل كيكة التايجر ذات الشكل الفريد وكيكة البسكويت الباردة بدون فرن وكذلك دجاج كنتاكي اللذيذ والمقرمش وأيضا فطيرة العشر دقائق سريعة التحضير وغيرها الكثير والكثير من الوصفات اللذيذة والمميزة وسنتعرف فيما يلي على طريقة عمل خبز التميس الأفغاني.

مكونات خبز التميس الأفغاني

سنتعرف فيما يلي على مكونات هذا الخبز وهي كالتالي:

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقتين كبار من السكر.

كوب ونصف ماء دافئ.

ملعقتين كبار من الحليب البودرة.

أربع أكواب دقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتين كبار من السمن.

ملعقة كبيرة من السمسم.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني على طريقة عمل خبز التميس الأفغاني وطريقة تحضيره كالتالي: