وصفة زيت الزيتون مع العسل لتطويل الشعر بسرعة

تريد كل بنت وسيدة أن يكون شعرها طويل وقوي وجذاب حيث يوجد القليل من البنات التي تحب الشعر القصير ويعد الشعر زينة المرأة لذلك يحرص الكثيرات على الاهتمام بشعرهم حيث يقومن بالعناية به ومعالجة جميع مشكلاته بالزيوت والوصفات الطبيعية التي تعد أكثر أماناً حيث يجب عدم استخدام المستحضرات الكيميائية على الشعر حيث تؤذي الشعر وتهلكه ومن خلال هذا المقال نقدم لكم وصفة زيت الزيتون والعسل لتطويل وتنعيم الشعر في أسرع وقت.

يساعد في زيادة نمو الشعر وتطويله.

يقوي بصيلات الشعر.

يحارب ظهور قشرة الرأس.

تقوية الأطراف ويمنع تقصفها.

فوائد زيت الزيتون للشعرفوائد العسل للشعر

للعسل الكثير من الفوائد والاستخدامات المتعددة فهو يعالج الكثير من المشكلات أما عن فوائده للشعر فهي:

يقضي على تجعيد الشعر ويفرده وينعمه

يعالج الالتهابات التي قد تصيب فروة الرأس.

يعمل على زيادة لمعان الشعر.

يقوي بصيلة الشعر ويعمل على نمو الشعر وتطويله.

وصفة زيت الزيتون والعسل لتطويل الشعر في أسرع وقت

بعد التعرف على فوائد زيت الزيتون والعسل المختلفة للشعر نطلعكم الآن على وصفة زيت الزيتون والعسل لتحصلي على شعر طويل وقوي ولامع في وقت قصير وذلك من خلال القيام بالآتي:

في إناء عميق قومي بوضع ستة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وضعي فوقهم ثلاثة ملاعق كبيرة من العسل وقومي بمزجهم جيداً مع بعضهم.

قومي بوضع المزيج وفرده على شعرك من الجذور إلى الأطراف مع التركيز على تغطية جميع جذور الشعر بالمزيج واتركيه على شعرك لمدة تتراوح من 25 إلى 30 دقيقة.

قومي بغسل الشعر بالماء الدافئ وبنوع شامبو مناسب لشعرك ثم قومي بشطف الشعر بالماء جيداً وتكرر هذه الخلطة مرة كل أسبوع.

وللحرص على قوة وجمال شعرك يجب عدم تعريضه لوقت طويل لأشعة الشمس أو أجهزة الحرارة العالية التي تقصف الشعر وتتلفه كما يجب الحرص على تدليك فروة الرأس يومياً واستخدام الزيوت الطبيعية وعدم تغطية شعرك واحرصي دائماً على تهوية الشعر واجعليه يتنفس بعمق كما يجب أن تستخدم مشط شعر جيد واستخدام شامبو من مكونات طبيعية يكون مناسب لنوعية شعرك.