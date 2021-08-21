طريقة عمل مخلل الخيار المقرمش في المنزل بمذاق لذيذ ومكونات مظبوطة وناجحة 100%

الخيار المخلل من اشهي أنواع المخلل، فهي سريعة وسهلة الإعداد ولا تحتاج إلى وقت طويل للنضج مثل بعض أنواع المخللات، المخللات من الأطباق الرئيسة في كل وجبة طعام سواء في الإفطار أو الغذاء أو العشاء، وسوف نخبركِ عزيزتي ربة المنزل بطريقة سهلة وبسيطة جدًا لإعداد الخيار المخلل ولا تحتاج إلى فترة طويلة للإعداد، وبمكونات موجودة في مطبخك، فتابعينا.طريقة عمل مخلل الخيار في المنزل
تتنوع طرق إعداد الخيار المخلل في المنزل وجميعها سهلة وبسيطة ولا تحتاج أي عناء أو مجهود في تحضيرها، وسوف نتناول طريقة سهلة وبسيطة وبدون أي تكلفة أو مجهود كبير، ولكِ سيدتي الوصفة بالتفصيل:
المكونات
- كيلو ونصف من الخيار المخلل.
- ربع كيس من ملح الطعام الأبيض.
- ربع كوب من الخل الأبيض.
- ملعقة ونصف كبيرة من السكر الأبيض.
- عصير نصف ليمونة.
- ربع ملعقة من الشطة.
- 3 فصوص من الثوم الطازج.
- كمية من حبات الفلفل الأسمر.
طريقة التحضير
- في البداية يتم غلي لتران من الماء وتركه حتى يبرد، لحين إعداد المخلل.
- يتم إحضار برطمان مناسب لحجم كمية الخيار، وغسله وتعقيمه جيدًا، وتركه على جنب.
- بعد ذلك يتم غسل الخيار جيدًا وتركه في مصفاة حتى نتخلص من أي كمية مياه موجودة به.
- في وعاء مناسب يتم خلط الخل الأبيض مع الليمون والسكر والملح والشطة والثوم، وبالإضافة إلى ذلك حبات الفلفل الأسمر، وتقليبهم جيدًا.
- بعدها يتم عمل فتحات بالطول في الخيار كله، ثم رصه في البرطمان الزجاجي جيدًا.
- يتم وضع الخليط على الخيار، ثم تغطيته بالماء كله.
- يتم إحكام غلق البرطمان ثم وضعه في مكان مناسب وتركه حتى ينضج.
- شراء خيار متوسط أو صغير الحجم.
- غلي الماء الذي سوف يتم وضعه على مخلل الخيار.
- عمل فتحات بالطول في الخيار حتى يصل إليها الماء وخليط المخلل.
- وضع المخلل في برطمان زجاجي معقم.
- وضع كمية مناسبة من ملح الطعام الأبيض، وعدم الإفراط في وضع الملح.
- عدم وضع أي زيوت على المخلل.
- عدم فتح برطمان المخلل قبل أسبوع على الأقل.
- وضع مخلل الخيار في برطمان بمفرده وليس مع مخلل اخر.
الوسوم
الخيار المخلل من اشهي أنواع المخلل، فهي سريعة وسهلة الإعداد ولا تحتاج إلى وقت طويل للنضج مثل بعض أنواع المخللات، المخللات من الأطباق الرئيسة في كل وجبة طعام سواء في الإفطار أو الغذاء أو العشاء، وسوف نخبركِ عزيزتي ربة المنزل بطريقة سهلة وبسيطة جدًا لإعداد الخيار المخلل ولا تحتاج إلى فترة طويلة للإعداد، وبمكونات موجودة في مطبخك، فتابعينا.طريقة عمل مخلل الخيار في المنزل
تتنوع طرق إعداد الخيار المخلل في المنزل وجميعها سهلة وبسيطة ولا تحتاج أي عناء أو مجهود في تحضيرها، وسوف نتناول طريقة سهلة وبسيطة وبدون أي تكلفة أو مجهود كبير، ولكِ سيدتي الوصفة بالتفصيل:
المكونات
- كيلو ونصف من الخيار المخلل.
- ربع كيس من ملح الطعام الأبيض.
- ربع كوب من الخل الأبيض.
- ملعقة ونصف كبيرة من السكر الأبيض.
- عصير نصف ليمونة.
- ربع ملعقة من الشطة.
- 3 فصوص من الثوم الطازج.
- كمية من حبات الفلفل الأسمر.
طريقة التحضير
- في البداية يتم غلي لتران من الماء وتركه حتى يبرد، لحين إعداد المخلل.
- يتم إحضار برطمان مناسب لحجم كمية الخيار، وغسله وتعقيمه جيدًا، وتركه على جنب.
- بعد ذلك يتم غسل الخيار جيدًا وتركه في مصفاة حتى نتخلص من أي كمية مياه موجودة به.
- في وعاء مناسب يتم خلط الخل الأبيض مع الليمون والسكر والملح والشطة والثوم، وبالإضافة إلى ذلك حبات الفلفل الأسمر، وتقليبهم جيدًا.
- بعدها يتم عمل فتحات بالطول في الخيار كله، ثم رصه في البرطمان الزجاجي جيدًا.
- يتم وضع الخليط على الخيار، ثم تغطيته بالماء كله.
- يتم إحكام غلق البرطمان ثم وضعه في مكان مناسب وتركه حتى ينضج.
- شراء خيار متوسط أو صغير الحجم.
- غلي الماء الذي سوف يتم وضعه على مخلل الخيار.
- عمل فتحات بالطول في الخيار حتى يصل إليها الماء وخليط المخلل.
- وضع المخلل في برطمان زجاجي معقم.
- وضع كمية مناسبة من ملح الطعام الأبيض، وعدم الإفراط في وضع الملح.
- عدم وضع أي زيوت على المخلل.
- عدم فتح برطمان المخلل قبل أسبوع على الأقل.
- وضع مخلل الخيار في برطمان بمفرده وليس مع مخلل اخر.
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