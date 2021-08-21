طريقة عمل مخلل الخيار المقرمش في المنزل بمذاق لذيذ ومكونات مظبوطة وناجحة 100%

الخيار المخلل من اشهي أنواع المخلل، فهي سريعة وسهلة الإعداد ولا تحتاج إلى وقت طويل للنضج مثل بعض أنواع المخللات، المخللات من الأطباق الرئيسة في كل وجبة طعام سواء في الإفطار أو الغذاء أو العشاء، وسوف نخبركِ عزيزتي ربة المنزل بطريقة سهلة وبسيطة جدًا لإعداد الخيار المخلل ولا تحتاج إلى فترة طويلة للإعداد، وبمكونات موجودة في مطبخك، فتابعينا.

تتنوع طرق إعداد الخيار المخلل في المنزل وجميعها سهلة وبسيطة ولا تحتاج أي عناء أو مجهود في تحضيرها، وسوف نتناول طريقة سهلة وبسيطة وبدون أي تكلفة أو مجهود كبير، ولكِ سيدتي الوصفة بالتفصيل:

المكونات

كيلو ونصف من الخيار المخلل.

ربع كيس من ملح الطعام الأبيض.

ربع كوب من الخل الأبيض.

ملعقة ونصف كبيرة من السكر الأبيض.

عصير نصف ليمونة.

ربع ملعقة من الشطة.

3 فصوص من الثوم الطازج.

كمية من حبات الفلفل الأسمر.

طريقة التحضير

في البداية يتم غلي لتران من الماء وتركه حتى يبرد، لحين إعداد المخلل. يتم إحضار برطمان مناسب لحجم كمية الخيار، وغسله وتعقيمه جيدًا، وتركه على جنب. بعد ذلك يتم غسل الخيار جيدًا وتركه في مصفاة حتى نتخلص من أي كمية مياه موجودة به. في وعاء مناسب يتم خلط الخل الأبيض مع الليمون والسكر والملح والشطة والثوم، وبالإضافة إلى ذلك حبات الفلفل الأسمر، وتقليبهم جيدًا. بعدها يتم عمل فتحات بالطول في الخيار كله، ثم رصه في البرطمان الزجاجي جيدًا. يتم وضع الخليط على الخيار، ثم تغطيته بالماء كله. يتم إحكام غلق البرطمان ثم وضعه في مكان مناسب وتركه حتى ينضج.