تألقي بوجه أصغر 10 سنوات وتخلصي من التجاعيد تماماً باستخدام قناع الالوفيرا مع الخيار، وصفة اليوم هي وصفة لتعزيز إنتاج الكولاجين الطبيعي ومكافحة الشيخوخة بإستخدام مكونات متوفرة في المنزل، المكون الأول والأساسي لهذا الماسك هو الصبار أو الألوفيرا فورقة الألوفيرا تحتوي عصارة تسمى ألوين، الصبار غني بفيتامين أ، فيتامين ج، فيتامين ه وهذه الفيتامينات تساعد على تغذية البشرة، وحمض الماليك الموجود في هلام الصبار يبطئ شيخوخة البشرة ويقلل من التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما يزيد الزنك الموجود في الجل يزيد من إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على مرونة البشرة ونعومتها، وأيضاً يساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة.

تبييض وشد البشرة وإزالة التجاعيد

تتكون خلطتنا اليوم من نصف حبة خيار، ورقة الأوفيرا، نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض. يتم وضع قطعة الألوفيرا في وضع مستقيم في وعاء ثم تُقطع الحواف المسننة لورقة الألوفيرا، وبعد ذلك يتم إزالة الطبقة العليا الخارجية الرقيقة من ورقة الصبار. بإستخدام ملعقة يتم كشط الجل أو الهلام برفق ثم يوضع في وعاء مناسب (يمكنك استبدال جل أوراق الصبار بمنتج جل الصبار من العبوة بمقدار ملعقتين كبيرتين)، ثم يتم تحضير نصف حبة الخيار وتغسل ثم تقطع إلى مكعبات صغيرة.

بعد ذلك يتم وضع قطع الخيار مع هلام الصبار في الخلاط الكهربائي ويتم الخلط جيداً، ثم يوضع الخليط في وعاء ويضاف إليه عصير الليمون ثم يتم التقليب. يغسل الوجه بالماء للاستعداد للقناع، يوضع هذا الماسك على كامل بشرة الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم تغسل البشرة بالماء الدافئ ثم بالماء البارد ثم ترطب البشرة بزيتك المفضل أو بزيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو، يكرر تطبيق هذا القناع 3 مرات في الأسبوع ويمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة 3 أيام وبعد ذلك اصنعي كمية جديدة.

قناع الألوفيرا لشد تجاعيد الوجه

يمكنك تحضير قناع آخر لتقليل التجاعيد طبيعياً بإستخدام هلام الصبار أيضاً، يتم تحضير ورقة الألوفيرا ثم تؤخذ قطعة منها ويتم إزالة الجوانب مع القشرة العليا ثم يتم استخراج هلام الألوفيرا ويوضع في وعاء ثم يُضاف إليه مقدار ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر، فزيت الزيتون يؤخر ظهور التجاعيد في البشرة، ثم يتم خلط المكونين جيداً بإستخدام الخلاط اليدوي الكهربائي ثم يتم تصفية الخليط باستعمال مصفاة ويوضع في وعاء.

بعد ذلك يُضاف إليه كبسولة من زيت فيتامين E فهو يعزز إنتاج الكولاجين وبالتالي يؤخر شيخوخة البشرة، ثم يتم خلط المكونات جيداً ويتم الاحتفاظ بهذا الكريم في عبوة نظيفة حيث يمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة أسبوعين. يطبق الكريم على بشرة نظيفة على بشرة الوجه والرقبة مع التدليك، يطبق هذا الكريم ليلاً قبل الذهاب إلى النوم وفي الصباح يغسل الوجه بالماء الدافئ ثم بالماء البارد، وستحصلين على نتائج رائعة منذ الأسبوع الأول.