سر تحضير عجينة البيتزا في البيت زي الجاهزة خطوة بخطوة والحصول عليها هشة وطرية

تبحث أغلب الأمهات عن طريقة تحضير عجينة البيتزا في البيت للحصول على نفس طعم الجاهزة، وذلك لضمان أكل نظيف وصحي لأولادهم بدلاً من شرائها من الخارج بأغلى الأسعار، ونقدم لكم اليوم أسرار نجاح عجينة البيتزا في البيت لتحضيرها مثل أشهر المطاعم والاستمتاع بأفضل مذاق في البيت، فمن الجدير ذكره أن البيتزا من أشهر الأطعمة العالمية التي يحبها جميع الأشخاص وبالأخص الصغار، ويمكن تحضيرها بحشوات مختلفة على حسب رغبة كل شخص، ومن أمثلة هذه الحشوات: اللحم المفروم، والخضراوات، والدجاج، والبسطرمة وغيرها الكثير من الحشوات.

مكونات عمل عجينة البيتزا الهشة في البيت

لتحضير البيتزا في البيت وضمان نجاح عجينتها يجب تحضير بعض المكونات البسيطة، وهي كالتالي:

أربعة أكوب من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب من زيت الزيتون أو الزيت النباتي حسب الرغبة.

نصف كوب من الحليب السائل.

ملعقة ونصف من الخميرة الفورية الجافة.

ملعقة من ملح الطعام.

ملعقة من السكر الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الماء.

أولاً نقوم بوضع الحليب في قدر على النار الهادئة، ونتركه حتى يدفأ، حيث أن الحليب الدافئ يساعد في التخمير بشكل أسرع.

نضع في كوب الخميرة الفورية والماء الفاتر، ونقلبهم بشكل جيد حتى تذوب الخميرة.

وفي بولة واسعة وعميقة نقوم بوضع الدقيق المنخول ونضيف له مزيج الماء والخميرة.

ثم نقوم بإضافة السكر والملح، ونصف كوب الزيت.

ونضيف الحليب الدافئ إلى هذا الخليط، ونبدأ بعجن المكونات مع بعضها.

نستمر في العجن لمدة ثلاثة دقائق على الأقل للحصول على عجينة متجانسة وطرية.

ثم نغطي الوعاء بقماشة نظيفة، بشرط أن تكون بها القليل من قطرات الماء.

نترك العجينة جانباً حتى تتخمر ويتضاعف حجمها، وكلما ازدادت المدة كلما كانت العجينة أنجح.

وبعد ذلك نقوم بفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق.

وندهن الصينية الزيت ونرش القليل من الدقيق بها.

نفرد العجينة في الصينية، ونوزع عليها صلصة البيتزا، ثم نقوم بوضع الحشو المرغوب به.

والمتوافر لديكم، ونرش عليها في النهاية جبنة موزريلا وبارميزان.

ثم ندخلها الفرن حتى تستوي وتذوب الجبن.

طريقة تحضير البيتزا في البيت بالخطوات