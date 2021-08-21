وصفات لإزالة تصبغات الوجه بالمنزل حيث تعتمد تلك الوصفات على المنتجات الطبيعية الموجودة بالمنزل، وتبتعد عن المنتجات التي يكون فيها مواد كيماوية تضر بالبشرة، وتسرع من ظهور علامات الشيخوخة.

وصفات لإزالة تصبغات الوجه بالمنزل

وصفات لإزالة التصبغات من الوجه بالمنزل حيث تتكون من مكونات موجودة بكل بيت تقريبا، حيث توحد لون البشرة وتمنع ما به من تصبغات ومن تلك الوصفات ما يلي:

وصفة البطاطا لعلاج التصبغات

يمكنك استخدام حبة صغيرة من البطاطا، وتقسيمها نصفين، ثم بل الوجه بالماء الفاتر، وبعدها أفركي الوجه بحبة البطاطا لمدة عشر دقائق، البطاطا تقوم بترطيب الجلد،ـ وتعيد للبشرة جمالها ورنقها.

وصفات لإزالة تصبغات الوجه بالمنزل وصفة الألوفيرا والعسل

جل الألوفيرا وهو المادة اللزجة داخل نبات الصبار، يتم خلها جيدا مع ملعقة من العسل ويتم وضعهما على الوجه لمدة عشر دقائق ثم غسيل الوجه.

وصفة الشوفان والعسل

تكوين عجينة متماسكة من الحليب والعسل والشوفان المطحون، ويتم وضعها على الوجه لمدة لا تقل عنم 20 دقيقة.

وصفة الكركم وعصير الليمون

ومن المعروف فوائد الكركم للوجه، وكذلك عصير الليمون، حيث قتل البكتريا التي قد تسبب تصبغات الجلد، والكركم يعمل على تنظيف الخلايا، ويتم عمل الوصفة بصنع عجينة من عصير الليمون والحليب والكركم ووضعها على الوجه لمدة لا تقل عن 20 دقيقة بعدها يغسل الوجه بماء فاتر.

من المعروف أن الموز يحتوي على الكولاجين الطبيعي الذي يجدد خلايا الجلد، والزبادي يعمل على ترطيب الوجه، حيث يتم الخلط بينهما وتدليك الوجه بهما لعدة دقائق ثم ترك الخليط على الوجه لمدة عشر دقائق.

وكل تلك الوصفات وغيرها لا تأتي بنتائج إلا إذا كان فيها نوع من التكرار أي تطبق مرة أو اثنين بالأسبوع مع التنوع بينها.

وصفة الموز مع الزباديأعشاب لإزالة تصبغات الوجه

كما توجد العديد من الأعشاب التي تعمل كوصفات لإزالة التصبغات من الوجه بالمنزل، وذلك بسبب ما تحمله من مكونات وعناصر تلك الأعشاب من مواد مفيدة للبشرة، ومن تلك الأعشاب:

يعد من أولى الأعشاب التي تستخدم لتوحيد لون البشرة وإزالة ما بها من تصبغات، ويتم تحضيره لعلاج التصبغات ما يلي

ويتم نقع حوالي ثلاثة ملاعق من زهرة البابونج” الشيح” لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات أو غلي البابونج بالماء( حوالي لتر من الماء) يتم غسل الوجه بالبونج بعد تصفيته مرتين في اليوم

العرق السوس نبات له فوائد جلدية لا حدود لها، ويستخلص منه الكثير من مواد التجميل، ويرجع ذلك لأنه يحتوى على مواد مضادة للأكسدة، وأخرى تعمل على تبيض البشرة وإزالة التصبغات.

كما يمنع التيروزيناز وهو إنزيم يساعد على عدم التصبغ كما يساعد على إزالة الميلانين والتصبغات الجلدية.

الطريقة ملعقة بخلط العرق سوس مع أربع زيت الجوجوبا، وتحفظ الخلطة في الثلاجة في زجاجة محكمة الغلق.

وقبل الاستخدام لابد من رج الزجاجة جيدا ثم تركها لبضع دقائق حتى يختلط المزيج، ثم قومي بوضع قطرات من الخليط على قطعة من القطن ويتم توزيعها على الوجه جيدا.

ويغسل الوجه بعد حوالي خمس دقائق من وضع عرق السوس وزيت الجوجوبا على الوجه.

القرفة عند إضافة العسل وزيت اللوز وملح البحر حتى تتكون عجينة ويتم تطبيقها على الوجه لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

وصفات لإزالة تصبغات الوجه بالمنزل البابونجوصفات لإزالة تصبغات الوجه بالمنزل العرق سوسالقرفة:الزعفران

حيث يعد من الأعشاب الهامة حيث يتم طحنه جيدا بالمطحنة الكهربائية وإضافة مقدار مناسب من الحليب له، حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة، يتم تطبيقها على الوجه.

الشاي الأخضر

حيث يمكن تحضير الشاي الأخضر كما نقوم لتحضيريه للشرب ، ثم يغسل به الوجه مرتين يوميا.

النعناع

من أكثر الرقيات أو الأعشاب التي تساعد في التخلص من التصبغات حيث يمكن نقع الأوراق في كمية من الماء أو غليها وغسل الوجه بها مرتين باليوم.

الأعشاب البحرية بحكم تواجدها في البحار والمحيطات فهي تحتوي علي اليود بنسبة كبيرة وهو مفيد للبشرة.

تكون الطريقة سهلة وهى أن تنأتي بأي نوع من الأعشاب البحرية الموجودة بالأسواق، ويتم خلطها جيدا بأي زيت عطري أو بماء الورد.

ويوضع الخليط على الوجه ويترك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة حتى يتغلل داخل المسام في الجلد، فتقوم بسحب السموم من الجلد، وتساعد على صحة البشرة ومنع التصبغات.

ماسك للوجه من الأعشاب البحرية