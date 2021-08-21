طريقة عمل روج طبيعي ثابت بألوان مختلفة بأقل التكاليف وبمكونات منزلية

طريقة عمل روج طبيعي ثابت بألوان مختلفة، سوف نوضح لكم كيف يمكن أن نقوم بعمل روچ طبيعي من خلال ما سوف نقدم لكم من مكونات أو طريقة التحضير لذا يمكنك أن تتابعي قراءة هذا المقال حتى تتعرفي على الطريقة، حيث يعد الروج من أساسيات كل فتاة، وتلجأ لاستخدامه لزيادة جمال الوجه وإعطاءه إطلاله متميزة، فهناك الجيد والرديء والذي يباع في الأسواق والمحلات التجارية، حيث يمكن عمله في المنزل بعدة مكونات طبيعية بدلاً من شراؤه جاهزاً.

طريقة عمل روج طبيعي ثابت بألوان مختلفة

مكونات عمل روج طبيعي

لابد من أن تتوافر هذه المكونات التي سوف نذكرها لكم، حتى نتمكن من تحضير روج طبيعي ثابت بألوان مختلفة.

مقدار ملعقة صغيرة من كلا من زبدة الشيا أو زبدة الافوكادو أو زبدة اللوز، وشمع العسل.

ملعقة صغيرة من أي نوع زيت أساسي على سبيل المثال زيت الزيتون أو زيت اللوز أو زيت الجوجوبا.

حوالي ثمن إلى ربع ملعقة من الألوان الطبيعية التي توجد في المنزل، حيث يمكن أن تقومي باستعمال القرفة لكي تحصلي على لون بني محمر، أو الكركم حتى تحصلي على لون بني نحاسي، أو حتى بودرة كاكاو لكي يعطيك لون بني داكن.

قومي بتسخين الزبدة سواء كانت زبدة شيا أو جوجوبا أو لوز مع الزيت الأساسي في وعاء يصلح أن يتم إدخاله في الميكروويف وذلك لمدة حوالي 30 ثانية حتى تذوب بشكل تام، أو يمكن أن يتم تسخينه بحمام مائي.

من ثم عليك أن تقومي بإضافة اللون الطبيعي الذي ترغبين في الحصول عليه إلى خليط الزيت.

بعد ذلك تقومي بتحريكها حتى تصل إلى درجة التجانس، كما أنه يمكنك أن تضيفي المزيد حتى تعملي على إشباع لون الروج، والزيادة من درجة ثباته.

بعدها يمكنك أن تقومي بوضع هذا الخليط في عبوات مناسبة مثل عبوات الروج ، ثم يتم تركه حتي يتجمد ويصل إلى درجة حرارة الغرفة أو يمكنك وضعه في الثلاجة قبل أن تقومي باستعماله، وبذلك نكون قد تمكنوا من عمل روج طبيعي بألوان ثابته.

طريقة عمل روج طبيعي ثابت بألوان مختلفة