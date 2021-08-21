اصنعي كريم شعر طبيعي منزلي لتنعيم وفرد الشعر الخشن والجاف وجعله حرير وانسيابي من أول أستخدام

تحتوي الكريمات المتوافرة في الأسواق على العديد من المواد الكيميائية الضارة التي تسبب تلف الشعر وتساقطه، ويمكن أن تؤدي لحدوث التهابات في فرورة الرأس أو تكون قشرة، ترغب العديد من النساء في الحصول على شعر ناعم وقوي، فتقوم بشراء منتجات العناية بالشعر التي تحقق لهن مرادهن، ولكنها تكون ضارة، وتوجد العديد من الكريمات الطبيعية التي يمكن صنعها بمكونات سهلة متوفرة في كل منزل.طريقة عمل كريم شعر في المنزل
توجد كريمات طبيعية متعددة للعناية بالشعر وجعله صحي وقوي، ومن هذه الكريمات:
طريقة عمل كريم زبدة الشيا
من أجمل الكريمات الطبيعية التي تعمل على علاج جميع مشكلات الشعر المختلفة، وإليكِ عزيزتي وصفة الكريم تفصيليًا:
المكونات
- نصف كوب من زبدة الشيا الخام.
- ربع كوب من زيت جوز الهند الخام.
- ثلث كوب من زيت الزيتون البكر.
- 3 كبسولات من فيتامين ه.
طريقة التحضير
- في البداية يتم إذابة زبدة الشيا الخام وزيت جوز الهند الخام على حمام بخار مائي.
- بعد الذوبان كليًا يتم إضافة باقي المكونات والتقليب جيدًا.
- يتم تعبئة الخليط في برطمان محكم الغلق ووضعه في الثلاجة حتى يتجمد.
- يتم استخدامه مثل أي كريم عادي، ويمكن استخدامه كحمام كريم.
من الكريمات الطبيعية سهلة الإعداد والاستخدام، وطريقته بالتفصيل:
المكونات
- كوب من الفازلين الخام.
- ثلث كوب من زيت الزيتون.
- 5 ملاعق كبيرة من جل الصبار.
- 3 ملاعق من زيت جوز الهند الخام.
طريقة الإعداد
- في البداية يتم إسالة زيت جوز الهند والفازلين على حمام مائي.
- بعد تمام الذوبان يتم رفعهما من حمام الماء، ثم تركهم يبردوا قليلًا.
- يتم إضافة باقي المكونات ومزجهم بمعلقة خشب ووضعهم في برطمان نظيف داخل الثلاجة حتى يتجمدوا.
- يتم غسل الشعر كالمعتاد بالماء والشامبو المناسب للعشر.
- يتم تنشيف الشعر جيدًا وتقسيمة لعدة أجزاء.
- يتم اخذ كمية من كريم الفازلين ووضعها على الشعر وفردها جيدًا.
- يتم تطبيق هذا الكريم على الشعر قبل الاستحمام بساعتين مع مراعاة تغطية الشعر بكيس بلاستيك جيدًا.
- في النهاية يتم غسل الشعر بالطريقة المعتادة وتنشيفه، ثم تصفيفه جيدًا.
الوسوم
تحتوي الكريمات المتوافرة في الأسواق على العديد من المواد الكيميائية الضارة التي تسبب تلف الشعر وتساقطه، ويمكن أن تؤدي لحدوث التهابات في فرورة الرأس أو تكون قشرة، ترغب العديد من النساء في الحصول على شعر ناعم وقوي، فتقوم بشراء منتجات العناية بالشعر التي تحقق لهن مرادهن، ولكنها تكون ضارة، وتوجد العديد من الكريمات الطبيعية التي يمكن صنعها بمكونات سهلة متوفرة في كل منزل.طريقة عمل كريم شعر في المنزل
توجد كريمات طبيعية متعددة للعناية بالشعر وجعله صحي وقوي، ومن هذه الكريمات:
طريقة عمل كريم زبدة الشيا
من أجمل الكريمات الطبيعية التي تعمل على علاج جميع مشكلات الشعر المختلفة، وإليكِ عزيزتي وصفة الكريم تفصيليًا:
المكونات
- نصف كوب من زبدة الشيا الخام.
- ربع كوب من زيت جوز الهند الخام.
- ثلث كوب من زيت الزيتون البكر.
- 3 كبسولات من فيتامين ه.
طريقة التحضير
- في البداية يتم إذابة زبدة الشيا الخام وزيت جوز الهند الخام على حمام بخار مائي.
- بعد الذوبان كليًا يتم إضافة باقي المكونات والتقليب جيدًا.
- يتم تعبئة الخليط في برطمان محكم الغلق ووضعه في الثلاجة حتى يتجمد.
- يتم استخدامه مثل أي كريم عادي، ويمكن استخدامه كحمام كريم.
من الكريمات الطبيعية سهلة الإعداد والاستخدام، وطريقته بالتفصيل:
المكونات
- كوب من الفازلين الخام.
- ثلث كوب من زيت الزيتون.
- 5 ملاعق كبيرة من جل الصبار.
- 3 ملاعق من زيت جوز الهند الخام.
طريقة الإعداد
- في البداية يتم إسالة زيت جوز الهند والفازلين على حمام مائي.
- بعد تمام الذوبان يتم رفعهما من حمام الماء، ثم تركهم يبردوا قليلًا.
- يتم إضافة باقي المكونات ومزجهم بمعلقة خشب ووضعهم في برطمان نظيف داخل الثلاجة حتى يتجمدوا.
- يتم غسل الشعر كالمعتاد بالماء والشامبو المناسب للعشر.
- يتم تنشيف الشعر جيدًا وتقسيمة لعدة أجزاء.
- يتم اخذ كمية من كريم الفازلين ووضعها على الشعر وفردها جيدًا.
- يتم تطبيق هذا الكريم على الشعر قبل الاستحمام بساعتين مع مراعاة تغطية الشعر بكيس بلاستيك جيدًا.
- في النهاية يتم غسل الشعر بالطريقة المعتادة وتنشيفه، ثم تصفيفه جيدًا.
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