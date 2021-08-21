معجزة كريم الحلبة السحرية لتبييض وشد الوجه وإزالة التجاعيد هترجعي شابة 20 سنة

تبحث الكثير من السيدات خاصتًا من بدأ يظهر في بشرتهم علامات التجاعيد وخطوط الوجه، على اي ماسك يفيد البشرة ويشد الوجه من اي آثار تجاعيد موجودة، والان يمكن لكل من تعاني من هذه المشكله التخلص منها نهائيًا، وعمل افضل ماسك للبشرة بأستخدام الحلبة التي تساعد بشكل هائل في شد كل تجاعيد البشرة بلأضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى، وهذا مأسوف نتعرف عليه الآنماسك الحلبة لعلاج وشد تجاعيد البشرة وعلامات الشيخوخة
الحلبة تساعد بشكل كبير في علاج والتخلص من علامات التجاعيد المزعجة، وذلك لأن الحلبه تعمل على شد الوجه، وتحتوي على بعض مضادات الأكسدة، التي تعالج هذه المشكلة والتي تساعد على القضاء على الجذور الحرة وماتنتجه من أضرار نهائيًا وهي التي تتسبب في ظهور التجاعيد وطريقة استخدام الحلبه لشد تجاعيد الوجه كالتالي:
المكونات
- ٢ ملعقة صغيرة من حبوب الحلبة
- ملعقة كبيرة من الزبادي
- نصف كوب من الماء
- قطرات بسيطة من زيت بذرة الكتان الطبيعي
- ١ ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم
- ملعقة كبيرة من زيت اللوفيرا
طريقة التحضير
- في البداية قومي بنقع الحلبة في كوب من الماء لمدة يوم كامل
- قومي بطحن الحلبة بعد نقعها، حتى تصبح مفرومة تمامًا
- اخلطي الحلبة مع باقي المكونات، ثم قومي بخلطهم جيدًا
- ارفعي كل المكونات على النار حتى تغلي وتمتزج أكثر وتصبح متجانسة
- اتركي الخليط حتى يبرد تمامًا
- يوضع الماسك في علبه ويوضع في الثلاجه حتى يتماسك
- يمكنك استخدام الماسك الان
- قومي بتوزيع الماسك على الوجه بالكامل والرقبه
- يترك الماسك على البشرة لمدة ساعة كاملة
- يشطف بعد ذلك جيدًا
- يتكرر وضع هذا الماسك على الوجه كل يومين حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة
الحلبة فوائد متعددة للبشرة وهي كلأتي:
- تعمل على التخلص من البثور السوداء نهائيًا
- تساعد على التخلص من التجاعيد
- تعمل كمهديء طبيعي لالتهابات البشرة
- تساعد على التفتيح البشرة والبقع والقضاء على الندوبات
- تعمل واقي طبيعي ضدد أشعة الشمس الضارة
- تستخدم أيضًا في عمل ماسكات التفسير، لتخلص البشرة من الجلد الميت
- يقضي على اثار الحروق والجروح.
الوسوم
تبحث الكثير من السيدات خاصتًا من بدأ يظهر في بشرتهم علامات التجاعيد وخطوط الوجه، على اي ماسك يفيد البشرة ويشد الوجه من اي آثار تجاعيد موجودة، والان يمكن لكل من تعاني من هذه المشكله التخلص منها نهائيًا، وعمل افضل ماسك للبشرة بأستخدام الحلبة التي تساعد بشكل هائل في شد كل تجاعيد البشرة بلأضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى، وهذا مأسوف نتعرف عليه الآنماسك الحلبة لعلاج وشد تجاعيد البشرة وعلامات الشيخوخة
الحلبة تساعد بشكل كبير في علاج والتخلص من علامات التجاعيد المزعجة، وذلك لأن الحلبه تعمل على شد الوجه، وتحتوي على بعض مضادات الأكسدة، التي تعالج هذه المشكلة والتي تساعد على القضاء على الجذور الحرة وماتنتجه من أضرار نهائيًا وهي التي تتسبب في ظهور التجاعيد وطريقة استخدام الحلبه لشد تجاعيد الوجه كالتالي:
المكونات
- ٢ ملعقة صغيرة من حبوب الحلبة
- ملعقة كبيرة من الزبادي
- نصف كوب من الماء
- قطرات بسيطة من زيت بذرة الكتان الطبيعي
- ١ ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم
- ملعقة كبيرة من زيت اللوفيرا
طريقة التحضير
- في البداية قومي بنقع الحلبة في كوب من الماء لمدة يوم كامل
- قومي بطحن الحلبة بعد نقعها، حتى تصبح مفرومة تمامًا
- اخلطي الحلبة مع باقي المكونات، ثم قومي بخلطهم جيدًا
- ارفعي كل المكونات على النار حتى تغلي وتمتزج أكثر وتصبح متجانسة
- اتركي الخليط حتى يبرد تمامًا
- يوضع الماسك في علبه ويوضع في الثلاجه حتى يتماسك
- يمكنك استخدام الماسك الان
- قومي بتوزيع الماسك على الوجه بالكامل والرقبه
- يترك الماسك على البشرة لمدة ساعة كاملة
- يشطف بعد ذلك جيدًا
- يتكرر وضع هذا الماسك على الوجه كل يومين حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة
الحلبة فوائد متعددة للبشرة وهي كلأتي:
- تعمل على التخلص من البثور السوداء نهائيًا
- تساعد على التخلص من التجاعيد
- تعمل كمهديء طبيعي لالتهابات البشرة
- تساعد على التفتيح البشرة والبقع والقضاء على الندوبات
- تعمل واقي طبيعي ضدد أشعة الشمس الضارة
- تستخدم أيضًا في عمل ماسكات التفسير، لتخلص البشرة من الجلد الميت
- يقضي على اثار الحروق والجروح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة كريم الحلبة السحرية لتبييض وشد الوجه وإزالة التجاعيد هترجعي شابة 20 سنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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