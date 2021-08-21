معجزة كريم الحلبة السحرية لتبييض وشد الوجه وإزالة التجاعيد هترجعي شابة 20 سنة

تبحث الكثير من السيدات خاصتًا من بدأ يظهر في بشرتهم علامات التجاعيد وخطوط الوجه، على اي ماسك يفيد البشرة ويشد الوجه من اي آثار تجاعيد موجودة، والان يمكن لكل من تعاني من هذه المشكله التخلص منها نهائيًا، وعمل افضل ماسك للبشرة بأستخدام الحلبة التي تساعد بشكل هائل في شد كل تجاعيد البشرة بلأضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى، وهذا مأسوف نتعرف عليه الآن

ماسك الحلبة لعلاج وشد تجاعيد البشرة وعلامات الشيخوخة

الحلبة تساعد بشكل كبير في علاج والتخلص من علامات التجاعيد المزعجة، وذلك لأن الحلبه تعمل على شد الوجه، وتحتوي على بعض مضادات الأكسدة، التي تعالج هذه المشكلة والتي تساعد على القضاء على الجذور الحرة وماتنتجه من أضرار نهائيًا وهي التي تتسبب في ظهور التجاعيد وطريقة استخدام الحلبه لشد تجاعيد الوجه كالتالي:

المكونات

٢ ملعقة صغيرة من حبوب الحلبة

ملعقة كبيرة من الزبادي

نصف كوب من الماء

قطرات بسيطة من زيت بذرة الكتان الطبيعي

١ ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم

ملعقة كبيرة من زيت اللوفيرا

طريقة التحضير

في البداية قومي بنقع الحلبة في كوب من الماء لمدة يوم كامل

قومي بطحن الحلبة بعد نقعها، حتى تصبح مفرومة تمامًا

اخلطي الحلبة مع باقي المكونات، ثم قومي بخلطهم جيدًا

ارفعي كل المكونات على النار حتى تغلي وتمتزج أكثر وتصبح متجانسة

اتركي الخليط حتى يبرد تمامًا

يوضع الماسك في علبه ويوضع في الثلاجه حتى يتماسك

يمكنك استخدام الماسك الان

قومي بتوزيع الماسك على الوجه بالكامل والرقبه

يترك الماسك على البشرة لمدة ساعة كاملة

يشطف بعد ذلك جيدًا

يتكرر وضع هذا الماسك على الوجه كل يومين حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة

فوائد الحلبة للبشرة

الحلبة فوائد متعددة للبشرة وهي كلأتي: