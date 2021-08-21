طريقة عمل طاجن لسان العصفور بالدجاج مضاف عليه احلي صوص البصل

يعد طاجن لسان العصفور بالدجاج بصوص البصل من الوجبات الرئيسية يكثر من تحضيرها في شهر رمضان وتعد وجبة غذائية متكامله على الغداء تتميز وصفة طاجن لسان العصفور بالدجاج ،بأنها وجبة مختلفة وشهية مكونه من مكرونه لسان العصفور لذيذة الطعم لذلك تحرص الكثير من السيدات في البحث عن وجبات جديدة مميزة غير الوجبات السابق تحضيرها ،والتي مل منها افراد الأسرة بسبب تكرار نفس الوصفة لذلك نقدم لكم وصفة جديدة ومتميزة وهي طاجن لسان العصفور بالدجاج وصوص البصل ،إليكم مكونات الوصفة وطريقة التحضير للحصول على وجبة جديدة بطعم مختلف و جديد يرضى افراد عائلتك. طريقة عمل طاجن لسان العصفور بالدجاج وصوص البصل عدد 1 دجاجة مقطعة 8 قطع.

عدد اربع ثمرات بصل.

ملعقة كبيرة من الزبدة أو السمنة.

نصف كوب من الماء.

ملعقة صغيرة البابريكا

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة كمون.

مكعب من مرقة الدجاج.

ملعقة صغيرة من مسحوق الحبهان أو عدد 2 حبة صحيحة.

بضع من ورق اللورا.

حبة جزر مقطعة حلقات وسط.

ملعقة كبيرة صلصة.

مقدار 2 كوب لسان عصفور .

2 كوب ماء. طريقة تحضير طاجن لسان العصفور بالدجاج والصوص البصل يجب أن يكون تم غسل الدجاجة باستخدام الملح والخل الزنجبيل تترك حتى تصفى تماما من الماء. نضرب البصل في الكبة الكهربائية جيدا ثم نحضر طاسة ونضع فيها كمية مناسبة من الزبدة أو السمن و تترك حتى تسخن. الآن يضاف البصل إلى المادة الدهنية الساخنة ونقلب حتى يتحول لونه إلي اللون الذهبي قليلا. نضع قطع الدجاج على البصل و نقلب المزيج جيدا. نأخذ نصف كوب من الماء ونضع فيه المكونات من البابريكا والملح والكمون والحبهان ورق اللورا وحلقات الجزر والصلصة ومرق الدجاج. ثم تسكب كل هذه المكونات جميعا الى الدجاج ونقلب وتغطى الطاسة جيدا ونخفض حرارة النار وتترك حتى يتشرب الصوص كاملا و ينضج الدجاج. أثناء نضج الدجاج نببدا في تحضير كوبين من لسان العصفور ويحمر فيه كمية مناسبة من السمن وبعد ينقل في طاجن. وهنا بعد التأكد من نضج الدجاج نضعه فوق لسان العصفور مع الصوص الخاص به وبعد نضيف عليهم كوبين من الماء. في فرن ساخن نضع طاجن الدجاج لسان العصفور ويترك لمدة دقائق 30 دقيقة أو اقل. طريقة عمل طاجن لسان العصفور بالدجاج وصوص البصلطريقة تحضير طاجن لسان العصفور بالدجاج والصوص البصل قدمنا لكم وصفة جديدة ومتميزة بطعم ومذاق مشهي لتتغير النظام الغذائي اليومي بأكلات سهلة وسريعة. الوسوم

يعد طاجن لسان العصفور بالدجاج بصوص البصل من الوجبات الرئيسية يكثر من تحضيرها في شهر رمضان وتعد وجبة غذائية متكامله على الغداء تتميز وصفة طاجن لسان العصفور بالدجاج ،بأنها وجبة مختلفة وشهية مكونه من مكرونه لسان العصفور لذيذة الطعم لذلك تحرص الكثير من السيدات في البحث عن وجبات جديدة مميزة غير الوجبات السابق تحضيرها ،والتي مل منها افراد الأسرة بسبب تكرار نفس الوصفة لذلك نقدم لكم وصفة جديدة ومتميزة وهي طاجن لسان العصفور بالدجاج وصوص البصل ،إليكم مكونات الوصفة وطريقة التحضير للحصول على وجبة جديدة بطعم مختلف و جديد يرضى افراد عائلتك. طريقة عمل طاجن لسان العصفور بالدجاج وصوص البصل عدد 1 دجاجة مقطعة 8 قطع.

عدد اربع ثمرات بصل.

ملعقة كبيرة من الزبدة أو السمنة.

نصف كوب من الماء.

ملعقة صغيرة البابريكا

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة كمون.

مكعب من مرقة الدجاج.

ملعقة صغيرة من مسحوق الحبهان أو عدد 2 حبة صحيحة.

بضع من ورق اللورا.

حبة جزر مقطعة حلقات وسط.

ملعقة كبيرة صلصة.

مقدار 2 كوب لسان عصفور .

2 كوب ماء. طريقة تحضير طاجن لسان العصفور بالدجاج والصوص البصل يجب أن يكون تم غسل الدجاجة باستخدام الملح والخل الزنجبيل تترك حتى تصفى تماما من الماء. نضرب البصل في الكبة الكهربائية جيدا ثم نحضر طاسة ونضع فيها كمية مناسبة من الزبدة أو السمن و تترك حتى تسخن. الآن يضاف البصل إلى المادة الدهنية الساخنة ونقلب حتى يتحول لونه إلي اللون الذهبي قليلا. نضع قطع الدجاج على البصل و نقلب المزيج جيدا. نأخذ نصف كوب من الماء ونضع فيه المكونات من البابريكا والملح والكمون والحبهان ورق اللورا وحلقات الجزر والصلصة ومرق الدجاج. ثم تسكب كل هذه المكونات جميعا الى الدجاج ونقلب وتغطى الطاسة جيدا ونخفض حرارة النار وتترك حتى يتشرب الصوص كاملا و ينضج الدجاج. أثناء نضج الدجاج نببدا في تحضير كوبين من لسان العصفور ويحمر فيه كمية مناسبة من السمن وبعد ينقل في طاجن. وهنا بعد التأكد من نضج الدجاج نضعه فوق لسان العصفور مع الصوص الخاص به وبعد نضيف عليهم كوبين من الماء. في فرن ساخن نضع طاجن الدجاج لسان العصفور ويترك لمدة دقائق 30 دقيقة أو اقل. طريقة عمل طاجن لسان العصفور بالدجاج وصوص البصلطريقة تحضير طاجن لسان العصفور بالدجاج والصوص البصل قدمنا لكم وصفة جديدة ومتميزة بطعم ومذاق مشهي لتتغير النظام الغذائي اليومي بأكلات سهلة وسريعة.

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