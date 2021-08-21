طريقة عمل أصابع الجلاش باللحمة المفرومة للعزومات من مطبخ المنزل

تعد أصابع الجلاش باللحمة المفرومة من الوجبات الغذائية المتكاملة خاصة عند إضافة اللحم المفروم إليه لأن البروتين لازم للنمو والصحة، يمكن عمل أصابغ الجلاش بأكثر من حشوة وطريقة مميزة مثل حشوة الفراخ والسجق والبسطرمة أو الجبن والخضار، ولكن سوف نقوم بتحضير أصابع الجلاش باللحمة المفرومة المعصجه في اقل وقت سريع للعزومات بجانب الأطباق الأخري.

طريقة عمل أصابع الجلاش باللحمة المفرومة ومكوناته

المكونات:

نصف كيلو لحمة مفرومة فرم خشن.

عدد 1 لفه جلاش.

فلفل رومي ألوان مقطع شرائح.

عدد 2 بصلة مقطعة مكعبات صغيرة.

كوب لبن.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

رشه من القرفة والسكر.

ملح حسب الاحتياج.

زيتون مخلل.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون والبهارات السبعة.

كمية مناسبة من الجبن الشيدر والموزاريلا.

2 ملعقة سمنة.

مقدار من الزبدة والزيت.

في حلة نقوم بتسخين السمنة ثم يضاف البصل بعد تشويحه يضاف الفلفل ويضاف الزعتر والبهارات السبعة مع التقليب حتى تأخذ لون ذهبي خفيف. الآن تضاف اللحمة المفرومة ونقلب حتى يتغير اللون ثم يوضع الملح والقرفة والسكر. و بعد يضاف الجبن الشيدر والموزاريلا والفلفل الألوان والزيتون ونقلب حتى تتشوح المكونات مع بعضها و بعد نرفعها من على النار. حضري صنية مناسبة لأعداد أصابع الجلاش وندها بمادة دهنية زبدة أو زيت. نأخذ طبقة من طبقات الجلاش وندهنها بالزبدة أو السمنة ونضع فيها مقدار ملعقتين من حشوة اللحمة المفرومة و تلف على شكل رول. نضع أصابع الجلاش في الصينية وندهنها بقليل من السمن نستكمل باقي أوراق الجلاش واللحمة المفرومة بنفس الطريقة. ندخل الصينية في فرن مسبق التشغيل ساخن لمدة عشرون دقيقة حتى يكتسب اللون الذهبي من اعلي ومن اسفل. لحين خروج صينية أصابع الجلاش من الفرن نخفق بيضة بالحليب مع قليل من الفلفل الأسود والملح. ننزل بالبيض المخفوق بالحليب فوق صينية أصابع الجلاش بمجرد خروجها من الفرن. بعد أن تشرب أصابع الجلاش المزيج ندخلها الفرن مجددا مرة اخرى. بعد خروج صنية أصابع الجلاش من الفرن تغطى فورا حتى تصبح طرية.

طريقة تحضير وصفة أصابع الجلاش باللحمة المفرومة

وصلنا الى نهاية محتوانا والذي قدمنا فيه طريقة عمل أصابع الجلاش باللحمة المفرومة نرجو أن تكون نالت إعجابكم جربوها سوف تحصلون على نتائج لوصفة مذهلة.