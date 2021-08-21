طريقة عمل عجينة خلية النحل بالمنزل بسهولة وكيفية تشكيلها بمكونات بسيطة وغير مكلفة

خلية النحل هو نوع من أنواع المعجنات اللذيذة الطعم يمكن الاعتماد عليها كوجبة إفطار وعشاء حيث أن يمكن اعدادها بالكثير من انواع الحشو فهي عجينة هشة وطرية جدا ويفضلها الكثير من الأطفال كما يمكنكم إعدادها في المنزل يقبل علي تناولها الكثير كبار وصغار ونعرض إليكم الان طريقة عمل خلية النحل في البيت.

مكونات عمل خلية النحل

إليكم مكونات عمل خلية النحل بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل، حتي تتمكن كل سيدة من عملها لأسرتها بكل سهولة.

2 كوب ونصف دقيق أبيض فاخر.

ربع كوب زيت نباتي.

ربع كوب لبن فاتر.

ربع كوب زيت نباتي.

رشة من الملح.

معلقة كبيرة من السكر.

معلقة كبيرة من الخميرة.

ربع كيلو جبنة بيضة.

نصف معلقة كبيرة زيت زيتون.

حبة البركة.

صفار بيضة.

ربع كيلو لبن.

نضع السكر مع اللبن والخميرة في إناء عميق ونقلبهم جيدا.

نضع رشة الملح فوق الدقيق ثم نقوم بوضعهم فوق الخليط السابق ثم نقوم بالعجن ونتركهم بضع دقائق.

نقوم بإضافة الزيت وحبة البركة فوق العجين ونقوم بالعجن حتي نحصل علي عجينة لينة سهلة الاستخدام.

نقوم بتجهيز حشو خلية النحل بفرم الجبنة والزيت مع حبة البركة.

نقوم بتقسيم العجينة علي هيئة كرات صغيرة نقوم بحشوها بالجبن بكمية مناسبة.

نقوم بتحضير صينية مدهونة زيت ونقوم برص الكرات داخلها علي شكل خلية النحل.

نترك الصينية لترتاح العجينة وتختمر وتلتصق ببعضها لتصبح علي شكل خلية النحل.

نقوم بوضع صفار البيض وحبة البركة علي وجه الصينية، ثم ندخلها الفرن علي درجة حرارة مناسبة حتي تمام النضج.

مكونات خلية النحل

2 كوب دقيق

نصف كيلو تمر بدون نوي.

نصف معلقة كبيرة باكو بودر.

3 ملاعق كبيرة سكر.

نصف لتر حليب سائل.

ربع كوب زيت.

نصف معلقة كبيرة سمسم.

2 معلقة عسل.

رشة ملح.