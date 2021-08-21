وصفة الفازلين ومفعولها السحري في تطويل الشعر بشكل ملحوظ منذ الأسبوع الثاني

مشاكل الشعر لدي الفتيات عادةً لا تنتهي حيث يختلف مظهر وطبيعة الشعر من فتاة لأخري وقد تعاني من فتاة وأخري تعاني من مشكلة مختلفة تماماً، ولكن مع حصر جميع مشكلات الشعر نجد أن الأغلب يشكو من مشاكل عجز الشعر وتوقف الطول الخاص به لطول معين، أمر طبيعي أن تحلم كل فتاة بشعر طويل يشعرها بكيانها كأنثي ولكن تختلف طبيعة الشعر من حيث الطول حسب مقاييس كثيرة فبعض الأسباب تبدو وراثية ونجد أن الشعر يقف عند طول معين حتى بكثرة منتجات تحفيز النمو، والبعض الآخر تعرض لقص الشعر بطريقة خاطئة مما أدت إلي تعجيز الشعر، وتوجد بعض المشكلات النفسية من كثرة إجمالية طول الشعر أم لا وتعتبر تلك من أكثر مسببات عجز الشعر، وترجع مشكلات نمو الشعر أيضاً إلي أسباب صحية ونقص فيتامينات معينة يحتاجها الجسم، ولكن لا داعي للتفكير الكثير فاليوم ننقل لكم الحل المثالي ويناسب جميع الأشخاص وهو الفازلين ويمكنك التعرف على الوصفة من خلال هذا المقال. خلطة الفازلين لتطويل الشعر شهرياً خلطة الفازلين لتطويل الشعر شهرياً المكونات: ملعقتين كبيرتين من الفازلين.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ويمكن استبداله بزيت الزيتون.

ثلاث فصوص ثوم متوسطة الحجم مفرومة. طريقة التحضير: تحضير وعاء صغير محكم الغلق ووضع فيه كمية الفازلين ثم الثوم المفروم وتقليبهم يتخيل البعض رائحة الثوم لا تطاق ولكن عند إضافة باقي الزيوت الأخري سوف تقل حدة الرائحة. بعد إضافة جميع الزيوت نستمر بالتقليب للتأكيد من مزج المكونات بشكل جيد ويصبح ملمس الخليط ناعم. يجب تطبيق الوصفة والشعر رطب وليس جاف ونقوم بتقسيم الشعر كما هو معهود عن تطبيق الوصفات حسب كثافة الشعر ثم وضع الخليط على الشعر مع التدليك الجيد لفروة الرأس فإنها أكثر إستفادة. ترك الوصفة على الشعر مدة نصف ساعه، بعد الإنتهاء يجب غسل الشعر بشكل متقن بالشامبو والبسلم للتخلص من رائحة الثوم الكريهه، في حالة استمرار الرائحة يمكنك غسل الشعر بملعقة من القهوة. يفضل أن تتم المداومة على تلك الوصفة مرة أسبوعياً ومنذ الأسبوع الثاني تظهر النتائج. طريقة التحضير: الوسوم

مشاكل الشعر لدي الفتيات عادةً لا تنتهي حيث يختلف مظهر وطبيعة الشعر من فتاة لأخري وقد تعاني من فتاة وأخري تعاني من مشكلة مختلفة تماماً، ولكن مع حصر جميع مشكلات الشعر نجد أن الأغلب يشكو من مشاكل عجز الشعر وتوقف الطول الخاص به لطول معين، أمر طبيعي أن تحلم كل فتاة بشعر طويل يشعرها بكيانها كأنثي ولكن تختلف طبيعة الشعر من حيث الطول حسب مقاييس كثيرة فبعض الأسباب تبدو وراثية ونجد أن الشعر يقف عند طول معين حتى بكثرة منتجات تحفيز النمو، والبعض الآخر تعرض لقص الشعر بطريقة خاطئة مما أدت إلي تعجيز الشعر، وتوجد بعض المشكلات النفسية من كثرة إجمالية طول الشعر أم لا وتعتبر تلك من أكثر مسببات عجز الشعر، وترجع مشكلات نمو الشعر أيضاً إلي أسباب صحية ونقص فيتامينات معينة يحتاجها الجسم، ولكن لا داعي للتفكير الكثير فاليوم ننقل لكم الحل المثالي ويناسب جميع الأشخاص وهو الفازلين ويمكنك التعرف على الوصفة من خلال هذا المقال. خلطة الفازلين لتطويل الشعر شهرياً خلطة الفازلين لتطويل الشعر شهرياً المكونات: ملعقتين كبيرتين من الفازلين.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ويمكن استبداله بزيت الزيتون.

ثلاث فصوص ثوم متوسطة الحجم مفرومة. طريقة التحضير: تحضير وعاء صغير محكم الغلق ووضع فيه كمية الفازلين ثم الثوم المفروم وتقليبهم يتخيل البعض رائحة الثوم لا تطاق ولكن عند إضافة باقي الزيوت الأخري سوف تقل حدة الرائحة. بعد إضافة جميع الزيوت نستمر بالتقليب للتأكيد من مزج المكونات بشكل جيد ويصبح ملمس الخليط ناعم. يجب تطبيق الوصفة والشعر رطب وليس جاف ونقوم بتقسيم الشعر كما هو معهود عن تطبيق الوصفات حسب كثافة الشعر ثم وضع الخليط على الشعر مع التدليك الجيد لفروة الرأس فإنها أكثر إستفادة. ترك الوصفة على الشعر مدة نصف ساعه، بعد الإنتهاء يجب غسل الشعر بشكل متقن بالشامبو والبسلم للتخلص من رائحة الثوم الكريهه، في حالة استمرار الرائحة يمكنك غسل الشعر بملعقة من القهوة. يفضل أن تتم المداومة على تلك الوصفة مرة أسبوعياً ومنذ الأسبوع الثاني تظهر النتائج. طريقة التحضير:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة الفازلين ومفعولها السحري في تطويل الشعر بشكل ملحوظ منذ الأسبوع الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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