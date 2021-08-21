كريم جبار لفرد وتنعيم الشعر المجعد والجاف خيوط حرير بديل الكيراتين، يعد الشعر هو عنوان الجمال الطبيعي والذي يمنح ملامح الوجه الإطلاله الجذابة كما يجعلك دائماً مميزة و ذات ثقة في النفس.

ولكن يتعرض الشعر دائماً لعوامل عديدة تتسبب في فقدان الشعر الترطيب اللازم ويجعله جاف وباهت مثل غسل الشعر يومياً.

أو عن طريق الإفراط في استخدام أدوات تصفيف الشعر كالمكواة أو الاستشوار مما تترك الشعر في حالة سيئة خاصةً عند زوال مفعولها.

كما أن هذه الطرق تمنحك نتيجة مؤقتة ولكن لأن الشعر المجعد يحتاج إلي العناية والاهتمام فإنه يلجأ إلي كافة الوسائل لعلاجه.

أقوي كريم لفرد وتنعيم الشعر المجعد والجاف حرير من أول مرة

فرد وتنعيم الشعر المجعد والجاف هو أمر تعاني منه الكثير من الفتيات والسيدات حيث أنه يأخذ وقت كبير في تصفيفه.

مما يجعلها تلجأ إلي صالون التجميل للتخلص من مشاكل الشعر وهذا بالقيام بعمل كيراتين أو بروتين للحصول علي شعر حرير.

إلا أن هذه المنتجات تشكل خطورة كبيرة علي الشعر وفروة الرأس كما أنها باهظة الثمن وتجعل الشعر أكثر جفاف وتضرراً.

في حين أنه لديك الكثير من المواد الطبيعية الآمنة والفعالة في تنعيم الشعر والقضاء علي تجعد وتموج خصل الشعر.

كريم المايونيز وحليب جوز الهند لفرد وتنعيم الشعر المجعد والجاف

المايونيز لديه قدرة كبيرة في ترطيب الشعر الجاف والتخلص من جفافه في وقت قصير كما يعد بلسم طبيعي للشعر.

لاحتوائه علي زيوت وأحماض أمينيه لعلاج تجعد الشعر وفرده كما يساعد في تغذية فروة الرأس من الجذور.

حليب جوز الهند يعد علاج قوي وفعال في فرد وتنعيم الشعر كما يساعد في التخلص من جفاف الشعر.

لاحتوائه علي مرطبات طبيعية وأحماض دهنية تعمل علي فرد وتنعيم الشعر وتمنحه لمعان .

5 ملاعق كبيرة من المايونيز.

3 ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

بيضة واحدة.

في وعاء نظيف قومي بمزج المايونيز وحليب جوز الهند حتي تحصلي علي خليط متجانس.

ثم أضيفي زيت الزيتون والبيضة واخفقي المكونات مرة أخري حتي تحصلي علي قوام كريمي.

ثم يوزع الكريم علي الشعر من الجذور حتي الأطراف مع تدليك فروة الرأس.

لفرد وتنعيم الشعر يلف الشعر ويغطي بغطاء بلاستيكي ويترك لمدة ساعة.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ويستخدم مرة يومياً لتحصلي علي شعر حرير وناعم.

مكونات كريم طبيعي لفرد وتنعيم الشعر المجعد والجاف بدون كيراتينطريقة تحضير كريم جبار لفرد وتنعيم الشعر المجعد والجاف وكيفية الاستخدام