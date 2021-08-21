أسباب تكون حصوات الكلى واستشاري سعودي يكشف عن الحل الأسهل لها

يعاني العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية من حصوات الكلى، وبدأ العديد منهم يبحث عن حل سهل وبسيط لتلك المشكلة التي تؤرق الكثيرون خلال هذه الفترة، وعن أهم أسباب المشكلة الصحية من اجل تلافيها خلال الفترة القادمة، حيث سلط الدكتور ” عبد الله الفاخري” استشاري جراحة أمرض وأورام الكلى الضوء على تلك المشكلة بعد تزايد نسبة الإصابة في المملكة، حيث بلغت نسبة الرجال 80% أما النساء فقد وصلت إلى 20%، أي أن نسبة الرجال أكثر من النساء في الإصابة بذلك المرض المقلق للجميع.

أسباب تكون حصوات الكلى

وأكد الاستشاري أن أسباب تكون الحصوات ونسبة زيادة المصابين بها من الرجال، أن الكثير منهم يعملون بأعمال شاقة دخل المملكة، ومنها يكون تحت أشعة الشمس بشكل مباشر مما يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من الماء مما يؤدي إلى الجفاف، وذلك فضلاً عن إقبال الرجال على تناول اللحوم الحمراء وكذلك البروتينات الحيوانية، حيث يتم تناولها بكثرة.

وأضاف الفاخري من خلال تصريحات إعلامية على قناة الإخبارية أن المشروبات التي تحتوي على صبغيات مثل العصائر المصنوعة وغير الطازجة أو المشروبات التي بها معادن عالية قد تزيد من الحصوات، ويجب على الجميع تجنب تلك العصائر من اجل الحماية من تكون الحصوات داخل الكلى، فضلاً عن المضاعفات التي قد تحدث نتيجة تلك الحصوات والتي قد تصل إلى تلف الكلى، حيث يحرص الكثيرون على علاج المشاكل الصحية من خلال الوصفات الطبيعية مثل علاج حب الشباب من خلال تناول الشاي الأخضر.

وأكد الاستشاري خلال تصريحاته الإعلامية أن الحل البسيط والأمثل لعدم تكون الحصوات داخل الكلى هو القيام بعمليات التطهير المناسبة، وذلك يكون من خلال شرب كميات كبيرة من الماء، حيث أنه يجب على الشخص أن يتناول يومياً من لترين إلى ثلاثة لترات، كما يجب أن تكون كميات المياه مقسمة على ساعات اليوم من أجل عدم تكون تلك الحصوات وتطهير الكلى والمحافظة على الصحة خلال هذه الفترة بالتزامن مع مواجهة الحكومة السعودية لجائحة كورونا والعمل على عدم انتشار الفيروس بين المواطنين والوافدين على أراضي المملكة، وذلك من خلال التشديد على إجراءات كورونا والتعامل بحسم مع جميع المخالفين لها.