كريم الكركم السحري سهل التحضير لبشرة نضرة ومشرقة كالبدر

يعتبر كريم الكركم السحري كريم طبيعي غني جداً بمجموعة من المكونات التي تعمل علي تفتيح البشرة بشكل سريع جداً، كما أنها تعمل علي ترطيب البشرة فهو يدخل في تكوينه الزبادي والعسل الذي هو غني بمضادات الأكسدة، ويعد الكركم من أقوي المكونات التي يتم استخدامها في عمل الوصفات الطبيعية وله استخدامات عديدة للوجه والشعر ومن أنواع الكريمات التي تحضر منه كريم الكركم الطبيعي وكريم زبدة الشيا والكركم، وهو يتم استخدامه بكثرة في الهند وخاصة في الطعام، ويفضل شرائه من أماكن متخصصة في بيعه أو مشهور حتي لا يكون مغشوش، ويعد استخدامه بسيط جداً ويعطي البشرة نضارة وبياض يلاحظ من أول استخدام، وكثير من الأشخاص لا يفضل استخدام الكركم بسبب لونه والأثر الذي يتركه ولكن يمكن إزالته بطريقة سهلة جداً، والاستمتاع بفوائده الهامة التي تغذي البشرة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم الكركم السحري وسريع الاستخدام في تفتيح البشرة ونضارتها.

مكونات عمل كريم الكركم السحري لتفتيح البشرة

يتكون الكريم من مكونات طبيعية فقط مفيدة جداً للبشرة وهي عبارة عن الآتي:-

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من العسل.

قطرة واحدة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم خطوات عمل كريم الكركم السحري الرهيب في تفتيح البشرة وهي كما يلي:-

نستخدم طبق صغير ونضيف به الكركم، ثم نضيق إليه الزبادي. ثم نقوم بإضافة ملعقة من عسل النحل، ونقوم بخلط المكونات معاً بشكل جيد. نضيف إلي الخليط السابق قطرة من عصير الليمون الطازج، ونقلب المكونات مرة أخري حتي يصبح الخليط متجانس.

طريقة الاستخدام

يتم إعداد الكريم يومياً ويتم استخدامه كالآتي:-