طريقة شاورما لحم حاشي مثل المطاعم طريقة شاورما لحم سهلة وسريعة

طريقة شاورما لحم حاشي ، واحدة من طرق عمل الشاورما العديدة، التي تعد واحدة من أشهر الأكلات المعروفة في المطبخ العربي، سواء المطبخ الخليجي أو المطابخ الشرقية عمومًا. أكلة الشاورما يتم طهيها إما باللحم أو الدجاج، ولها أكثر من طريقة لإضافة المقادير، ويكمن سر شهرة الشاورما، في التتبيلة السرية للشاورما، وأشهر أنواع الشاورما هي سندوتشات الشاورما السوري، مع التومية أو سلطة الكول سلو، أو حتى مع البطاطس الفريسكاس، فلا تترددي في تجربة طريقة جديدة لعمل وجبة الشاروما الشهية، لأفراد أسرتك كنوع من تجديد الطعام، وهي طريقة شاورما لحم حاشي، ويمكنك عمل الشاورما في الفرن أو على البوتاجاز بدون فرن، ولكن احرصي في أية طريقة، على أن ينضج اللحم جيدًا، سواء أكان لحم دجاج أو لحم حيواني.

لحم الحاشي هو عبارة عن لحم الإبل، ويدخل في طرق عمل الشاورما، خاصة في العديد من دول شرق آسيا، وكذلك بعض دول شمال أفريقيا، وتعود تلك الطريقة الخاصة جدًا لعمل الشاروما بلحم الحاشي، أو طريقة عمل الشاورما بلحم الإبل، إلى ثقافة الطهي الخاصة بالدولة. وهناك العديد من الطرق المختلفة لعمل الشاورما مثل؛ طريقة فتة شاورما فراخ بالزبادى، وكريب شاورما فراخ بدون بيض، وطريقة عمل شاورما الدجاج بالزبادي، باستخدام بهارات الشاورما السورية مثل الجاهز. وأغلبها طرق شهيرة من المطبخ التركي. وجدير بالذكر، أن لحم الإبل غني للغاية، بالبروتينات والفيتامينات والحديد، ولذلك فلحم الإبل عمومًا يتفوق على اللحم الجاموسي، واللحم البقري من حيث الفوائد الغذائية للجسم.

كيلو لحم حاشي (إبل) وقطعية إلى شرائح رفيعة.

حبة بصل صغيرة الحجم مقطعة شرائح.

½ كوب طحينة جاهزة.

ربع كوب دبس رمان.

½ كوب خل أبيض.

نصف كوب زيت نباتي.

كوب زبادي.

ملعقة كبيرة ثوم بودر.

فلفل أسود مطحون بقدر ملعقة كبيرة.

السبع بهارات بقدر ملعقة كبيرة.

زنجبيل بقدر ½ ملعقة صغيرة.

زبدة بقدر ملعقة كبيرة.

قرفة بقدر نصف ملعقة صغيرة.

ملعقة صغيرة بابريكا.