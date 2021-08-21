كيف تساعد جسمك على زيادة امتصاص فيتامين ب 12 وما لفائدة من ذلك

يشارك اختصاصي التغذية نصائح بسيطة لتعظيم امتصاص فيتامين ب 12. فيتامين ب 12 عنصر غذائي حيوي للجسم لأنه يضمن النمو الصحي لخلايا الدم الحمراء (كرات الدم الحمراء) وتطور الحمض النووي. وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء يساعد مع حمض الفوليك على تكوين خلايا الدم الحمراء في أجسامنا والتي تضمن الإمداد السليم بالأكسجين والدورة الدموية.

لا يستطيع الجسم تكوين هذه المغذيات الأساسية، وبالتالي يحتاج إلى تعويضه من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية الأخرى.

لكن يعتقد الكثير من الناس أن المصادر الطبيعية للحصول على فيتامين ب 12 مناسبة فقط لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غير نباتي. هل هذا يعني أن النباتيين يجب أن يعتمدوا فقط على المكملات الغذائية للحصول على هذا الفيتامين المهم؟ تعرف على ماذا يحدث إذا كان الجسم غير قادر على الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12؟

ما هي المصادر الشائعة لفيتامين ب 12؟

تم العثور على معادن وفيرة من فيتامين ب 12 في التربة. فعندما يأكل حيوان نباتًا، فإنه يأخذ خصائص التربة الموجودة عليه مباشرة. بمجرد أن يستهلك الشخص تلك اللحوم الحيوانية، يحصل الشخص بشكل غير مباشر على فيتامين ب 12 من التربة النباتية.

للأسف تمتلئ تربتنا في الوقت الحاضر بالمواد الكيميائية والأسمدة والمبيدات الضارة. حتى لو لجأنا إلى مصادر نباتية مثل البطاطا أو الطماطم أو الفجل أو البصل ؛ قد لا نحصل على فيتامين ب 12 من خلالها. هذا لأننا نقوم بتنظيفها جيدًا لضمان عدم بقاء حبة واحدة من التربة على الخضروات. علاوة على ذلك، فقد توقفنا عن اللعب بالتربة، لذلك لم يتبق أي اتصال مباشر بين التربة الغنية بفيتامين ب -12 وبيننا.

كيفية زيادة مستويات فيتامين ب 12؟

يوجد فيتامين ب 12 في الغالب في المصادر الحيوانية، وخاصة اللحوم ومنتجات الألبان. لحسن الحظ بالنسبة للنباتيين، يمكن أن تكون الأطعمة المصنوعة من الكوبالت والمصادر المدعمة مصدرًا جيدًا لهذا الفيتامين.

زيادة مصادر الكوبالت

الكوبالت عنصر غذائي أساسي وهو أحد مكونات فيتامين ب 12. يحتاج الجسم إلى الكوبالت بمستويات دقيقة لدعم التطوير والصيانة. يتم تحديد كمية الكوبالت الموجودة في الغذاء من خلال التربة التي تزرع فيها النباتات. بعض المصادر الغذائية الوفيرة في الكوبالت تشمل المكسرات والفواكه المجففة والحليب والملفوف والتين واللفت والشوفان والأسماك والبروكلي والسبانخ والزيوت المعصورة على البارد، إلخ.

فيتامين ب 12 والحفاظ على صحة القناة الهضمية

يعد تعزيز إمدادات الكوبالت والوجبات المدعمة أمرًا ضروريًا، وكذلك زيادة قوة الامتصاص. هذا هو المكان الذي تلعب فيه صحة القناة الهضمية لأنها مهمة لامتصاص الفيتامينات والعناصر الغذائية بشكل صحيح. يتم امتصاص فيتامين ب 12 في المعدة، وذلك بفضل البروتين المعروف باسم العامل الداخلي. ترتبط هذه المادة الكيميائية بجزيء فيتامين ب 12، مما يسمح لها بدخول مجرى الدم والخلايا بسهولة أكبر.

إذا لم يولد جسمك ما يكفي من العامل الداخلي أو إذا كنت لا تستهلك ما يكفي من الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12، فقد تصاب بنقص. لذلك من المهم الحفاظ على أمعاء نظيفة وصحية لبناء العامل الداخلي الذي سيساعد في الامتصاص السليم لفيتامين ب 12. لتحقيق ذلك، تأكد من العثور على السبب الجذري وإصلاح أي مشاكل متعلقة بالأمعاء مثل الحموضة، والإمساك، والانتفاخ، والغاز، وما إلى ذلك.

“من الشائع جدًا بالنسبة لنا أن نعاني من صعوبات في القناة الهضمية مع تقدمنا ​​في العمر نتيجة لحساسية الغلوتين، أو كأثر جانبي للجراحة، أو بسبب الاستخدام المكثف لمضادات الحموضة أو أدوية أخرى لمرضى السكر، أو المدخنين ، وما إلى ذلك . هذه بعض المشكلات الشائعة التي تتداخل مع العامل الجوهري مما يؤدي إلى مزيد من مشكلات صحة الأمعاء.

يجب على الرضع والحوامل والمرضعات وأي شخص معرض لخطر القصور مراقبة وجباتهم الغذائية باستمرار للتأكد من حصولهم على ما يكفي من فيتامين ب 12 مع الحفاظ على صحة الأمعاء. أفضل طريقة للحفاظ على صحة أمعائك هي البدء في عيش نمط حياة صحي حيث نتاول الخضروات قبل 30 دقيقة من وجبتك مع ضمان النمو الصحي للبروبيوتيك. والأهم من ذلك أننا بحاجة إلى إعادة الاتصال الأرضي بيننا وبين التربة.