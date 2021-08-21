ماذا يحدث إذا كان الجسم غير قادر على الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12؟

إذا لم يحصل الجسم على ما يكفي من فيتامين ب 12، فسوف ينتج عنه عدد أقل من كرات الدم الحمراء وإمدادات أقل من الأكسجين. قد يؤدي نقص الإمداد بالأكسجين إلى مشاكل ضيق التنفس ونقص الطاقة والشعور بالتعب والإرهاق. بمجرد أن نبدأ في الشعور بأي من هذه الأعراض، نتساءل عما إذا كنا نأكل بشكل صحيح، أو نمارس الرياضة بشكل كافٍ، أو نفكر في عوامل أخرى مختلفة. لكن في الأساس قد تكون المشكلة بسبب نقصان فيتامين ب 12 الضروري.

أعراض نفص فيتامين ب 12 في الجسم

عندما لا تتشكل كرات الدم الحمراء بالشكل الصحيح، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل أخرى. على سبيل المثال، إذا نمت كرات الدم الحمراء بشكل أكبر نسبيًا في نخاع العظام لدينا، فقد نحصل على حالة تسمى فقر الدم الضخم الأرومات. بكلمات أبسط، كرات الدم الحمراء هي المسؤولة عن نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. يحدث فقر الدم عندما يكون عدد كرات الدم الحمراء في جسمك أقل من المعتاد. هذا يعني أن نقص فيتامين ب 12 قد يؤذي أعصابك ويضعف ذاكرتك وإدراكك.

من الأعراض الأخرى لنقص فيتامين ب 12 التنميل أو الوخز وضعف العضلات وصعوبة المشي. فيتامين ب 12 مسؤول عن تكوين طبقة من المادة الدهنية حول أعصابنا، ونقص هذا الفيتامين لن يخلق طبقة قوية تؤدي إلى مشاكل في الاتصال العصبي.

علاوة على ذلك، ينتج فيتامين ب 12 وحمض الفوليك وفيتامين ب 6 نوعًا خاصًا من الأحماض الأمينية تسمى الهوموسيستين والتي تستخدم في صنع البروتين. إن هذا يساعد على تجنب انسداد الدم في أوعيتنا الدموية.

هل يجب تناول مكملات فيتامين ب 12؟

إذا كنت تعاني من نقص فيتامين ب 12 وإذا وصفه طبيبك، فعليك الاستمرار في ذلك.

حاول أيضًا تقليل اعتمادك على هذه المكملات الغذائية والحبوب من خلال إيجاد السبب الجذري والعيش بأسلوب حياة صحي.

بالمناسبة، تحتوى التربة على نسبة كبيرة للغاية من فيتامين ب12، لذلك ننصح الأباء بترك أطفالهم يلهون بالتربة مع مراقبتهم. هذا الأمر بالغ الأهمية خاصة مع وصول المواد الكيميائية الى الأراضي الزراعية وأصبحت التربة ملوثة ونحن نقوم بغسل الخضروات والفواكه جيدأ لنتخلص من أي ذرة تراب عليها ومعها الفيتامين ب12 الهام لأجسامنا.