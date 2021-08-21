علاج حروق الشمس بمكون واحد فعال جداً من البيت

علاج حروق الشمس يختلف بطبيعة الحرق ودرجته ومدة التعرض إلى آشعة الشمس المباشرة، تعتبر حروق الجلد الناتجة عن التعرض للشمس هي أشهر المشاكل التي تتعرض لها جميع أنواع البشرة في فصل الصيف، وتتأثر البشرة الفاتحة بآشعة الشمس بشكل أكبر من البشرة الداكنة، لذلك توجد هناك الكثير من الحلول لعلاج حروق الشمس منها حلول منزلية بسيطة وفعالة ومنها حلول طبية في الحالات المتقدمة، في هذا المقال نستعرض لكم أهم طرق علاج الحروق الجلدية الناتجة عن الشمس بطريقة بسيطة ومكونات متوفرة في المنزل.

في حالة حروق الشمس المؤلمة والخطيرة التي تتسبب في حدوث إلتهابات شديدة بالجلد، ينصح بالتوجه إلى الطبيب لوصف الكريمات والمراهم المناسبة التي توضع على الحرق مباشرة بشكل موضعي، غالباً تحتوي تلك الكريمات على مركبات الهيدروكورتيزون.

تناول كميات كبيرة من الماء البارد ووضع كمادات الماء البارد على مكان الحرق.

تناول بعض المسكنات تحت إشراف الطبيب في حالة كان هناك ألماً شديداً مصاحباً للحروق.

يعد الزبادي من أهم المكونات التي تساعد على امتصاص الإلتهابات الناتجة عن حروق الشمس، وهو مكون ذو فاعلية كبيرة إلى جانب توفره في كل منزل، ويمكن عمل وصفة رائعة للتخلص من الإلتهابات الجلدية وحروق الشمس باستخدام الزبادي وهي وضع الزبادي مباشرة على الوجه والمناطق الملتهبة أو المصابة بالحروق ويترك الزبادي على الوجه لمدة نصف ساعة، ويفضل تطبيقه مباشرة بعد التعرض إلى آشعة الشمس.

يمكن أيضاً عمل وصفة أخرى من الزبادي وهي إضافة ملعقة كبيرة من النشا إلى كوب من الزبادي ونخلط الوصفة جيداً حتى تصير متجانسة، ثم نضع الخليط على كامل البشرة ونتركه لمدة 20 دقيقة.

يغذي البشرة ويمدها بالبروتين والفيتامينات التي تساعد على نضارة البشرة.

يرطب البشرة ويقضي على جفافها.

يقلل من إلتهابات البشرة ويخفف من آثار حروق الشمس.

يخفف من الإلتهابات التي قد تصاحب حب الشباب كما يخفف من آثار حب الشباب ويساعد في التخلص منه.

يساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها بسبب البروتين والخمائر التي توجد في الزبادي والتي تغذي البشرة.

علاج حروق الشمس علاجات حروق الشمس طبياًعلاج حروق الشمس بوصفة منزلية فعالةفوائد الزبادي للبشرةالخيار لعلاج حروق البشرة

يعد الخيار أحد العلاجات الطبيعية المستخدمة في التخلص من حروق البشرة، يعمل الخيار على ترطيب وتلطيف الجلد، فقط توضع شرائح الخيار على كامل الوجه في حالة التعرض للشمس لفترات طويلة.

علاج حروق الشمس للأطفال

بشرة الأطفال رقيقة وحساسة، لذلك لا ينبغي أن نتعامل معها بدون وصفة طبية، لا تستخدمي كريمات حروق الشمس الطبية بدون استشارة الطبيب، ربما كانت تلك الوصفات مؤثرة بشكل سلبي على جلد طفلك الرقيق.

الوصفات الطبيعية تفيد بشكل مؤقت اخلطي الزبادي مع النشا وضعيه على بشرة طفلك لمدة ربع ساعة بعد التعرض لآشعة الشمس، إذا كانت حروق الشمس ما زالت موجودة على بشرته ننصحك بالتوجه إلى الطبيب على الفور لوصف العلاج المناسب للبشرة طفلك.