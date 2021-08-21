وصفة شوربة لتخسيس الوزن بسرعة

كلنا بنبقى محتارين ممكن ناكل ايه لو عايزين نخس وفي نفس الوقت حاجة يبقى طعمها لذيذ ، لان معظمنا تقريبا واخدين فكرة ان اكل الدايت طعمة مش حلو ، ولكن ده مش حقيقي احنا ممكن ناكل حاجات لذيذة وسعراتها الحرارية قليلة تساعدنا اننا نخس ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طريقة عمل وصفة شوربة لتخسيس الوزن.

وصفة شوربة لتخسيس الوزن:

النظام اللي هتمشي عليه مع الشوربة دي ، هو انك هتاكليها هي بس خلال اليوم 4 ايام في الاسبوع يوم الاتنين, التلاتاء, الاربعاء, الخميس ، وايام الجمعة والسبت والاحد تاخدي راحة من الشوربة وممكن تاكلي اكلات سعراتها الحرارية اعلى شوية.

مكونات الشوربة:

– 2 ½ كيلو من صدور الفراخ منزوعة الجلد والعضم.

– 4 كوبايات شوربة فراخ.

– 1 كوباية ارز ابيض غير مطبوخ.

– 2 كوباية كبيرة طماطم متقطعة صغير.

– 1 كوباية كبيرة فاصوليا حمرا او بيضا.

– 1 كوباية فاصوليا خضرا متقطعة.

– حزمة كرفس كاملة متقطعة صغير.

– ½ واحدة كرنب متقطعة صغير.

– 1 بصلة متقطعة صغير.

طريقة التحضير:

1- اشوي صدور الفراخ في الفرن لحد ما تستوي تماما.

2- قطعي الفراخ وامزجيها مع باقي المكونات كلها في حلة على نار متوسطة.

3- سيبي المكونات لحد ما تغلي ، وبعدين قللي الحرارة وسيبيها تطبخ مع بعض لمدة من 15 – 20 دقيقة.

5- وكده الشوربة تبقى جاهزة.

الشوربة دي بتمد الجسم بـ 889 سعرة حرارية ، 70 جرام من الكربوهيدرات ، 123 جرام بروتين يوميا ، يعني اقل من 100 سعرة حرارية في اليوم.

وعلى حسب انتي عايزة تفقدي وزن قد ايه ، تقدري تقرري ممكن تضيفي وجبات خفيفة تانية معاها ولا لا ، ده هيختلف من حد للتاني حسب الوزن اللي عايزة تتخلصي منه وقوة تحملك وارادتك.

لو هتضيفي وجبات خفيفة ممكن تعتمدي على الزبادي اليوناني, الفشار من غير اضافة دهون.

وعلى حسب الوجبات الخفيفة اللي هتختاريها ، هتحافظي على السعرات الحرارية ما بين 1000 – 1200 سعر حراري في اليوم (من الاتنين لحد الخميس).

ولو عايزة تزودي كمية البروتين في الشوربة ممكن تزودي كمية صدور الفراخ.

ولو عايزة تزودي نكهات اكتر للشوربة او تنوعي فيها عشان متزهقيش من الطعم وتبقى مملة بالنسبة لك ، ممكن تضيفي لها صويا صوص, سيراتشا صوص, ومجموعة منوعة من الخضروات.

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