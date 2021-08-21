علاج الشعر التالف والمتقصف والمتساقط بحلول منزلية مجربة ومضمونة

علاج الشعر التالف والمتقصف والمتساقط قد يحتاج منك فترات طويلة من الوقت لحين إطالة الشعر ثم التخلص من الأطراف المقصفة ثم البدء في العناية بالشعر الجديد الذي ينمو، لذا دائماً ما يكون علاج الشعر التالف الجاف المتساقط معتمداً على عدد من الأشياء التي يجب أن تقوم بها المرأة كلها معاً حتى تحصل في النهاية على شعر قوي خالي من التساقط والتلف، نستعرض لكم في هذا المقال أفضل حلول منزلية لعلاج تقصف وتلف الشعر بوصفات طبيعية وخلطات مجربة للتخلص من الشعر التالف والمتقصف بكل سهولة.

علاج الشعر التالف والمتقصف والمتساقط التغذية الصحية

شعر تالف معناه أنه يفقد التغذية السليمة المناسبة، تبدأ تغذية الشعر من داخل الجسم نفسه، لذلك يجب الاهتمام بتناول الغذاء الصحي الذي يحتوي على المعادن والفيتامينات الهامة التي تجعل الشعر ينمو بطريقة صحية، كذلك تناول البروتين للحفاظ على قوة ونمو الشعر، كما أن شُرب الماء له أهمية كبرى في الحفاظ على صحة الشعر وفروة الرأس والجسم بشكل عام.

حمام زيت الخروع مع زيت اللوز الحلو من الأغذية المفيدة للشعر والتي تعيد بناء الشعر التالف والمتقصف وتساعد على تقليل هيشان الشعر.

يمكن عمل حمام زيت الخروع مع اللوز بوضع كميات متساوية منهم على خصلات الشعر وتُترك على الشعر لمدة ثلاث ساعات ثم يتم غسل الشعر بالطريقة التقليدية.

تأتي خطوة قص أطراف الشعر كخطوة أساسية حتى ينمو الشعر بشكل أفضل ويكون خالياً من التلف والتقصف.

يمكن البدء بتلك الخطوة أو تأجيلها لبعد عمل روتين حمام الزيت لفترة ولكن يفضل البدء بها وقص الشعر المتقصف بالكامل أو قبله بمقدار سنتيمتر واحد.

يُضاف ملعقة كبيرة من عسل النحل إلى بيضة كاملة وتُخلط.

يُضاف ملعقة من زيت الزيتون ثم توضع الخلطة على الشعر لمدة ساعة ويُغسل الشعر.

خلطة مكونة من فنجان من عصير الجرجير المركز مع ملعقة كبيرة من المايونيز.

نخلط المكونات حتى تصبح متجانسة ثم توضع على الشعر كالكريم.

ننتظر لمدة ساعة ثم يُغسل الشعر بالطريقة العادية.

يفضل تكرار تلك الأقنعة مرة واحدة في الأسبوع يا لتبادل مع حمامات الزيت حتى تنتهي مشاكل الشعر.

حمام الزيتقص الشعرخلطات لعلاج الشعر التالف والمتقصف خلطة البيض والعسلخلطة الجرجير والمايونيزعلاج الشعر التالف من البروتين

بعض أنواع البروتين قد تسبب تلفاً للشعر، كما أن نجاح البروتين قد يعتمد على الشخص الذي طبق لك فرد الشعر بالبروتين، لذلك إذا عانيت من تلف شعرك بعد الفرد يمكنك عمل التالي: