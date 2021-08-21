طرق منزلية لإزالة حبوب الوجه المزعجة

طرق إزالة حبوب الوجه، حبوب الوجه من المشاكل المزعجة التي تواجه الكثير منا نساءً ورجالًا ولكن قد لا يشتكي الرجال منها على العكس من النساء فهن يقمن بتجربة الكثير من الطرق من أجل الحصول على وجه ناعم بدون عيوب أو شوائب وتجربة أكثر من مستحضر من مستحضرات التجميل لذلك ولكن يجب الحذر في اختيار الطرق المناسبة للوجه حتى لا تؤثر على الوجه سلبيًا.

طرق إزالة حبوب الوجه منزليًا

هناك عدة طرق منزلية لإزالة حبوب الوجه تقلل من الحبوب بشكل تدريجي ولا تضر البشرة بأي شكل كما أنها فعالة تمامًا وتحتاج التكرار فقط للوصول إلى النتيجة المنشودة ومنها:

الليمون لإزالة حبوب الوجه

يحتوي الليمون على خصائص طبيعية تساعد على تجفيف الحبوب وإزالتها بسهولة كل ما نحتاج إليه فقط هو قطرات من عصير الليمون وطريقة الاستخدام كالتالي:

بقطعة من القطن النظيف نقوم بتبليلها بعصير الليمون ونمرره على المنطقة المصابة بالحبوب.

نترك عصير الليمون على الحبوب لمدة ربع ساعة حتى تمتص الحبوب عصير الليمون.

وبعد ذلك نغسل البشرة بماء عادي والتكرار يوميًا.

مع العلم أنه لا يجب التعرض لأشعة الشمس أثناء ذلك.

تبخير البشرة للتخلص من حبوب الوجه

تبخير البشرة يعمل على إزالة الدهون الزائدة وأي أوساخ تقوم بسد مسام البشرة والمسببة لحبوب الوجه وتتم بالشكل التالي:

في وعاء كبير عميق نقوم بوضع مقدار من الماء ونضع الوعاء على النار.

يجب تهدئة النار وعندما يبدأ الماء في التسخين نقوم بتقريب البشرة من البخار حتى تمتصه البشرة.

وبعد ذلك تغسل البشرة بماء دافئ ونستخدم المرطب للترطيب في النهاية.

العسل لإخفاء حبوب الوجه

العسل غني بمواد طبيعية ومضادات طبيعية تساعد في تسريع شفاء الجلد وكذلك القضاء على البكتيريا المسببة للحبوب ويجعل البشرة رطبة ويتم استخدامه بهذا الشكل: